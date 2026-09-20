Ángel Arroyo, exciclista: "Miguel Indurain superó a Perico Delgado con una pierna, fue un tipo inteligente por su manera de correr y de dejar la bici"

El ciclista abulense, uno de los grandes nombres de los años ochenta del siglo pasado, compartió equipo con ambos en el Reynolds

Antes de que Pedro Delgado eclosionara y de que Miguel Induráin convirtiera al ciclismo español en una potencia en las grandes vueltas, hubo un nombre que ya había colocado a España en el mapa del Tour de Francia a principios de los años 80 del siglo pasado: Ángel Arroyo.

Nacido en El Barraco (Ávila) en 1956, Arroyo fue uno de los grandes corredores españoles de la primera mitad de los años ochenta, un ciclista completo, competitivo en la montaña y notable contra el reloj. Su carrera quedó marcada por dos resultados de enorme valor: el triunfo en la Vuelta a España de 1982, que le arrebataron posteriormente por un positivo que aún se discute -el triunfo fue para Marino Lejarreta-, y el segundo puesto en el Tour de Francia de 1983.

Arroyo fue, además, una de las referencias del Reynolds en una época de transformación para el ciclismo español. En 1982 compartió equipo con un joven Pedro Delgado, que acababa de dar el salto al profesionalismo. La Vuelta de aquel año fue también el escenario en el que ambos comenzaron a compartir carretera y vestuario. Arroyo era entonces el jefe de filas y Perico, todavía un corredor en formación, empezaba a familiarizarse con las exigencias del ciclismo profesional a su lado.

La relación entre ambos adquirió una dimensión especial al año siguiente. En el Tour de Francia de 1983, Arroyo terminó segundo de la clasificación general y Delgado, también en las filas del Reynolds, se convirtió en uno de sus hombres de confianza. La carrera dejó además una de las grandes actuaciones de Arroyo, ya que se impuso en la etapa con final en el Puy de Dome, con Perico Delgado tras él. Aquel resultado confirmó que el ciclismo español empezaba a competir de tú a tú con las grandes potencias internacionales.

Arroyo dio el relevo a Perico Delgado

El reparto de papeles entre ambos, sin embargo, cambiaría con el paso de los años. Con el tiempo, Perico asumiría el liderazgo del ciclismo español y terminaría ganando el Tour de Francia en 1988. Arroyo, que había sido uno de sus primeros referentes y compañeros de equipo, contempló desde una posición privilegiada aquella evolución.

Arroyo vivió la eclosión de Perico, pero también compartió equipo con un joven Miguel Indurain, antes de que éste, a partir de 1990, diera el gran salto y empezara a ser candidato en las grandes vueltas. En 1989, en la única temporada en la que los tres corredores coincidieron en el Reynolds -Perico regresó en 1988-, Arroyo tenía que decir adiós por culpa de una brucelosis, enfermedad que le impedía entrenarse con normalidad. Tenía 34 años...

Aunque no coincidió con los mejores momentos de Indurain y vio como rival los grandes éxitos de Perico Delgado, sí que pudo compartir entrenamientos con ambos. Y, luego, ya como aficionado, ver el 'boom' del navarro en los años siguientes. Por eso, es un buen ejemplo para comparar a las dos estrellas del ciclismo español de finales del siglo pasado.

Para Arroyo, Indurain fue claramente mejor

Ángel Arroyo, en una entrevista con el Confidencial, señalaba que el ciclista navarro había sido muy superior al segoviano. "Miguel Indurain superó a Perico Delgado con una pierna", señala sobre ambos.

En este sentido, el ciclista abulense afirma que lo mejor que hizo Indurain en 1996 fue retirarse, justo tras su primera derrota en el Tour en seis años. "Fue un tipo inteligente por su manera de correr y de dejar la bici. El mejor contrato que firmó fue el que no firmó. Cuando dejó la bici, fue la mejor decisión que podía tomar. La avaricia rompe el saco", estima en esta entrevista sobre por qué veía innecesario que Indurain continuara más allá de lo que lo hizo.

De Indurain señala que sabían que era muy bueno desde que empezó con ellos, pero que no esperaban que alcanzase las cotas a las que llegó, a dominar el Tour de Francia durante un lustro.

Sus andanzas con Perico Delgado

Con Perico, en cambio, sí ha tenido más roce y anécdotas. De hecho, las ha tenido hasta personales, como la que les ocurrió cuando regresaban juntos del Tour de 1983 con Perico al volante y Arroyo preocupado por llegar a conocer a su hija recién nacida. Arroyo, según cuenta, nervioso le gritaba: "Desgraciado, que no voy a conocer a mi hija".

No es la única que tiene con el segoviano, con el que vivió algunos de sus mejores momentos como ciclista. Con el paso de los años, Perico e Indurain quedaron en el recuerdo, mientras que Arroyo sólo lo hizo entre los grandes amantes de este deporte. Y eso que, en esos primeros años ochenta, fue el mejor de una generación muy nutrida (Lejarreta, Laguía, Alberto Fernández...).