La Consejería fomenta los hábitos de vida saludables y los valores del deporte a través del programa 'Mentor 10' en Córdoba

La deportista baenense Fátima Gálvez ha protagonizado esta mañana en el colegio SAFA de Baena (Córdoba) un nuevo acto del programa de la Consejería de Educación y Deporte 'Mentor 10', puesto en marcha con el objetivo de fomentar los valores del deporte y hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas.

El acto ha contado con la presencia de la delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso; el primer teniente alcalde de la localidad, Ramón Martín; el concejal de Salud del Ayuntamiento, José Francisco Gómez; y la directora del Colegio Safa, Laura Ávalos, que ha agradecido a la Consejería de Educación haber elegido al alumnado de su centro educativo y "ofrecerles la oportunidad de poder aprender de Fátima, sin duda, un ejemplo a seguir por nuestros jóvenes".

Inmaculada Troncoso ha resaltado que Andalucía se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional en un deporte como el tiro olímpico, y programas como 'Mentor 10' le dan visibilidad". En concreto la delegada ha exaltado los logros de Fátima, "una gran luchadora en un mundo de hombres", como ella misma se define. Esta tiradora olímpica, con multitud de medallas en su palmarés, tiene una trayectoria sobresaliente a sus 34 años, en la que ha conseguido títulos nacionales, europeos y mundiales. La guinda ha sido la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la prueba de foso mixto, junto con Alberto Fernández, el triunfo que le faltaba para ser "una de las mejores deportistas españolas de la historia y la más laureada del deporte cordobés". "Estos éxitos deportivos sólo se consiguen con motivación y mucho esfuerzo. Por ello, deportistas como Fátima son un ejemplo para los jóvenes de hoy, que deben perseguir sus metas con tesón, ha destacado la delegada.

Inmaculada Troncoso se dirigió al alumnado del Colegio Safa de Baena, que "tenéis que aprender de una gran deportista como Fátima, a la que debéis escuchar porque os va a contar su experiencia, además de ayudaros a compaginar estudios con deporte, aun sabiendo lo complicado que puede llegar a ser, pero con voluntad y sacrificio se logran los objetivos".

Fátima Gálvez fue la última en intervenir. Agradeció a la Consejería de Educación y Deporte "por contar conmigo por tercer año consecutivo para este programa, que fomenta valores como actitud, esfuerzo, sacrificio, juego limpio y eso es lo que tenemos que inculcaros".

"No podemos centrarnos en aquellas cosas que no podemos controlar, si una instalación no se abre por las circunstancias que vivimos podemos trabajar en casa, entrenar el tiro en seco", destacó Gálvez.

Para Fátima "el que tenga una buena actitud en el deporte tendrá buena predisposición en la vida. Tenemos que tener una buena concentración cuando nos disponemos a tirar, estar pendiente de nuestra técnica, de lo que nos dice nuestra mente. La psicología es muy importante, si tengo miedo al fracaso tenemos que solucionarlo, eso hay que trabajarlo, tener pensamientos positivos".

Una vez finalizadas las distintas intervenciones Fátima Gálvez realizó una masterclass con distintos ejercicios propuestos por la tiradora cordobesa, con un grupo de alumnos y alumnas de este colegio baenense.

Mentor 10

El Programa 'Mentor10' es un proyecto estratégico que lleva de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a 21 mentores que les guiarán en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.

Se trata de que los niños y jóvenes que participen en este proyecto tengan la referencia de personas que han pasado por el mundo del deporte de élite, por el éxito y que lo han hecho, además, desde la base.

Los deportistas que pertenecen a este programa en su tercera edición y que se convierten en mentores del deporte andaluz son, además de Fátima Gálvez, Carlos Marchena, Blanca Manchón, José Manuel Ruiz, Carolina Marín, Carmen Herrera, Damián Quintero, María Peláez, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, Carmen Martín, Josué Brachi, Adrián Gavira, María Pérez, Juan Bautista Castilla 'Chamba', María Pujol, Celia Jiménez, Emilio Martín, Rubén Alcántara y José Manuel Quintero.