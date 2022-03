Pilar Lamadrid: "Siempre soñé con estar peleando por ser de las mejores del mundo"

La sevillana Pilar Lamadrid se ha convertido por méritos propios en una de las grandes protagonistas de la vela española en la primera parte de la nueva temporada. Este lunes se alzaba con su tercer triunfo en su cuarta comparecencia del ejercicio 2021/22, concretamente con la victoria en la clase iQFoil de la Semana Olímpica de Andalucía. Además, se coronaba de forma doble en las aguas de El Puerto de Santa María al celebrarse la competición con rango de Copa de España.

Lamadrid, que está sorprendiendo en la clase de vela que debutará en el programa olímpico de los Juegos de París 2024, ha asegurado que siempre soñó con "estar peleando con ser una de las mejores regatistas del mundo". "No me esperaba en absoluto estar a este nivel ya, tan rápido, aunque realmente llevamos trabajando casi nueve años, desde que nos mudamos a El Puerto de Santa María, pero realmente estoy sorprendida porque, si a nivel nacional sí que estaba siempre en los puestos de cabeza, a nivel internacional es algo con lo que siempre he soñado", señala.

Actualmente es la sexta clasificada a día de en el ránking internacional de la nueva disciplina olímpica del windsurf. La campeona de España ya se había hecho esta campaña con la victoria en la New Year Race, disputada a finales de año en la misma Bahía de Cádiz; y los iQFoil International Games de Lanzarote, en el mes de enero, siendo además cuartofinalista posteriormente en la Regata Internacional de Lanzarote.

Lamadrid (Ellas son de aquí / Livinda / Puerto Sherry) admitía que el año pasado ya se llevó la sorpresa tanto en el Mundial, en el que fue cuarta, como en el Europeo, en el que quedó quinta. "Esta temporada seguimos ahí arriba, aunque creo que al final se trata de todo el trabajo que llevamos haciendo durante todo este tiempo, sobre todo el año pasado, que fue de verdad muy intenso a nivel físico, psicológico y técnico-táctico. Viendo los resultados, no queda otra que seguir por este camino, porque al final creo que hemos dado con la tecla, que no es otra que trabajar y con cabeza. No hay mucho misterio", relató.

Por otro lado, Lamadrid también habló de sus aspiraciones a estar en los Juegos de París, para los que sigue soñando con los ojos abiertos y necesitando patrocinador que sufrague los requisitos necesarios para afrontar con garantías el periplo olímpico. "Los Juegos Olímpicos de París están lejos pero el camino ya está trazado y ha comenzado bastante bien, así que vamos a seguir con toda la ilusión y fuerza del mundo. Esperemos que sigan llegando los resultados y darle muchas alegrías al deporte español de aquí al año 2024. Ahora toca descansar, pero poco porque el día 9 de marzo empezamos otra regata internacional en El Puerto, una nueva cita del Circuito iQFoil Games", concluía.