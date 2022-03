Andújar, Verdasco y Vesely jugarán el ATP Challenger 125 en Marbella.

El AnyTech365 Andalucía Open 2022 ya conoce un listado inicial de jugadores que disputarán el ATP Challenger 125 durante la semana del 28 de marzo al 3 de abril en Puente Romano Beach Resort de Marbella, entre los que se encuentran 10 tenistas dentro del Top-100 mundial.

El eslovaco Alex Molcan, número 67 del ranking ATP, es el mejor clasificado dentro de los inscritos, seguido del campeón en 2019 Pablo Andújar, situado actualmente en el puesto 69. Roberto Carballés Baena y Jiri Vesely serían por el momento el tercer y cuarto cabeza de serie respectivamente; el español disputará su tercera edición consecutiva del torneo, mientras que el checo acude tras alcanzar hace tan solo dos semanas la final del ATP 500 de Dubai venciendo por el camino al ex-número 1 del mundo Novak Djokovic, y que volvería a Marbella tras su última participación en 2019 donde alcanzó los cuartos de final.

Entre otros nombres destacados encontramos los de Fernando Verdasco, ex número 7 del mundo y ganador de siete títulos ATP; Jaume Munar, que buscará el trofeo tras caer derrotado en las tres últimas finales del torneo; Holger Rune, jugador danés de tan solo 18 años en gran progresión que ya disputó las Next Gen ATP Finals la temporada pasada; Lucas Pouille que llegó a alcanzar el Top-10 mundial en 2018 con cinco títulos ATP en su palmarés; y dos grandes veteranos ex Top-20 como Pablo Cuevas y Philipp Kohlschreiber, con seis y ocho títulos ATP respectivamente.

El cartel completo se conocerá una vez entregadas las 3 invitaciones de las que dispone la organización del torneo, todas ellas con la posibilidad de ser otorgadas a jugadores entre el puesto 11 y 50 del ranking ATP, y a los que se unirán los 6 clasificados desde la fase previa que comenzará el domingo 27 de marzo.