La española Nicole Van der Velden vuelve a liderar el 'International iQFOil Games Cádiz'

La Bahía ce Cádiz ha exigido el máximo a los windsurfistas y se han rozado los 22 nudos de intensidad de viento



La española Nicole Van der Velden recupera el liderato en el 'International iQFOil Games Cádiz' en una jornada que ha exigido el máximo a los windsurfistas y en la que se han rozado los 22 nudos de intensidad de viento.

Con once pruebas ya y dos descartes, el brasileño Mateus Isaac desecha un 2º como peor resultado hoy, en una jornada en la que ha ganado cuatro de las seis pruebas disputadas. El brasilero se distancia desde el top, secundado ahora por el español Tomas Vieito que accede al segundo puesto con veintiún puntos más. El español se mete en la pelea valiéndose de su mejor día. Le sigue con dos puntos más el hongkonés Ling Yeung que baja un puesto pero retiene el título Sub 21. También hoy podría haber sido el día de remontada para el canario Ángel Granda, pero la rotura del palo en la última prueba le impide de momento subir del cuarto puesto a tres puntos de podio.

Entre las mujeres, la española Nicole Van der Velden recupera el primer puesto y lo hace con poderío en una jornada en la que no falla y acumula tres victorias. La madrileña renta once puntos a su inmediata seguidora, la italiana Giorgia Speciale, a quien ahora empata la finlandesa Aleksandra Blinnikka, tercera. A las puertas de podio con opciones se planta la italiana Marta Maggetti, seguida de la croata Palma Cargo, la polaca Maja Kuchta, la hongkonesa Ma Kwan Ching y la andaluza Blanca Manchón en el séptimo puesto. Buena jornada también para la italiana Sofia Renna que retiene el liderato Sub 21 y mete ya diez puntos a la turca Merve Vatan.

Siguen los cambios en la categoría Sub 19 masculino, con un nuevo liderato a manos del italiano Manolo Modena tras permanecer imbatido a lo largo de las cuatro pruebas disputadas hoy por los Juveniles. Le sigue con siete puntos más el francés Emile Roullet, que pierde el top obligado a descartar un 11º. Con seis puntos más, el tercer puesto es para el italiano Jacobo Gavioli. Los tres son nuevos en el podio y parece que llegan para quedarse, con el siguiente clasificado, el polaco Konrad Machura, a once puntos. El primer español sigue siendo el andaluz Alejandro Arauz del CN Puerto Sherry, en el decimoquinto puesto.

Por su parte la polaca Pola Wawrzyniak no ha podido aguantar el primer puesto entre las chicas Sub 19 y cede tres puestos tras una jornada en la que ha encontrado mayor oposición de la deseada. El primer puesto es ahora para su compatriota Aleksandra Wasiewicz, ayer segunda por un punto y hoy líder con seis y siete menos que las checas Kristyna Pinosova y Katerina Altmannova, segunda y tercera y protagonistas de los tantos del día, con tres para Pinosova. La windsurfista del CN Sevilla, Lucía García-Cubillana, sigue primera española aunque el de hoy no ha sido su mejor día y baja cuatro puestos hasta el decimoprimero.

El polaco Igor Lewinski sigue imparable en su objetivo y hoy ha vuelto a ganar las cuatro pruebas para amarrar el primer puesto entre los más jóvenes, categoría Sub 17. Por su parte el andaluz Antonio Medina del RC El Candado de Málaga, sigue a por todas y con un 4º como peor resultado se vale de tres 2º para afianzar el segundo puesto. El español renta ya quince puntos al tercero, puesto al que accede el checo Tibor Nevelos con cuatro puntos de renta sobre el polaco Maciej Dabek y el portugués Martim Mendes, empatados en el cuarto y quinto puesto, respectivamente. Se cae del podio el español de Salou Cesar Alonso, ahora sexto con un punto más.

Entre las chicas, a la polaca María Rudowicz parecen irle bien todas las condiciones y hoy lo ha vuelto a demostrar, sumando otros cuatro primeros que la convierten en líder imbatida después de siete pruebas. La segunda mejor en esta difícil jornada ha sido la andaluza Arancha Sahuquillo del CN Sevilla, que recupera el segundo puesto y mete casi diez puntos a la checa Alexandra Lojinova, tercera. Por su parte la húngara Hanna Simon pierde el podio pero en sus manos está recuperarlo y salvar el único punto que le separa de él.

Este sábado será ya la penúltima jornada de cara al final del campeonato y se vuelve al horario de días anteriores, con las primeras salidas a partir de las 12:00 horas, y un parte que anuncia una nueva bajada del viento.