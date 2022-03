David Valero: "Siempre me he sentido muy orgulloso de representar a Andalucía en todos los campeonatos"

El bastetano David Valero, bronce olímpico en Tokio 2020, cuenta cómo se siente al representar a Andalucía y cómo se está fomentando el deporte en nuestra región

El sueño de David Valero (Baza, 33 años) se hizo realidad al conseguir la medalla de bronce en la modalidad de 'cross country' en Tokio. Después de esperar a la gran cita durante un año y tras un proceso de preparación más largo y extraño de lo normal, el granadino tiró de heroica para hacerse con un puesto en el podio en unos Juegos Olímpicos.

La preparación de Valero no fue fácil. En su entrevista con ESTADIO Deportivo aseguró que "antes de suspender los Juegos hubo muchos nervios y mucha tensión. Había países que estaban confinados y otros que no. Mientras unos competían, otros estábamos encerrados en casa". Sin embargo, su posición era estratégica a la de sus rivales. David entrenó desde su casa, donde reside con su familia, en Baza. Esta localidad granadina de más de veinte mil habitantes tiene el plus de encontrarse a tan solo hora y media de Sierra Nevada, un lugar excelente para practicar su modalidad deportiva y donde el ciclista hace algunas concentraciones.

La altura de Sierra Nevada y otros factores como la temperatura y el ambiente deportivo hacen de Granada y Andalucía especial para sacar el mejor rendimiento de los deportistas. "Algo que hay que agradecer de poder estar aquí es el clima. Puedes ir a una carrera en febrero y estar de corto con buena temperatura", cuenta Valero. Esto viene de lejos y se está sacando el mayor provecho para que los deportistas mejoren sus condiciones. Deportes como el ciclismo de montaña son idóneos para practicarlo en la comunidad andaluza.

"Cada vez se está apoyando más a las escuelas en Andalucía", dice Valero

Para Valero es un honor poder estar representando a España y a Andalucía en el panorama internacional. "Hay que estar bastante orgulloso de estar representando a tu país en unos Juegos Olímpicos. Sobre todo por la confianza que te transmite la gente, el apoyo y la fuerza que te dan los días previos de la competición", habla David.

El ciclista valora muy positivamente el ánimo que recibe el deporte por el que vive en Andalucía. "Cada vez se está apoyando más a las escuelas, que son el futuro y hacen que el deporte siga", cuenta el ciclista.

Andalucía es la base desde la que salen grandes deportistas como David Valero, capaces salir al mundo conquistando retos y ganando distinciones a la altura de las grandes figuras de la historia del deporte.