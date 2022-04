Javier Imbroda, el hombre que inspiró y animó a la juventud

El consejero andaluz de Educación y Deporte, que ha fallecido hoy, fue una persona que se volcó en el deporte y aconsejó a todos en la V Jornadas Deportivas ED que se celebraron el pasado diciembre

Javier Imbroda, consejero andaluz de Educación y Deporte y exseleccionador nacional de baloncesto, que ha fallecido este sábado a los 61 años a causa de un cáncer de próstata, que superó inicialmente cuando se le fue diagnosticado en 2016, pero del que recayó el año pasado y no ha podido superar, ha sido una de las personas más importantes en el deporte andaluz, fomentando y ayudando en su desarrollo. Un político que no entendía una sociedad sana sin el deporte como un pilar fundamental de la misma.

Javier Imbroda fue uno de los grandes protagonistas de la V Jornadas Deportivas de ESTADIO Deportivo que se celebraron el pasado mes de diciembre en la Fundación de la Caja Rural del Sur, las cuales se dedicaron a Andalucía, quien ostentó el honor de la primera Región Europea del Deporte de la historia.

El que fuera seleccionador nacional de baloncesto dejó una gran cantidad de consejos a los asistentes a aquel evento. El primero de ellos se refirió a ser un ganador, pero no en el deporte, sino en la vida: "En el deporte los ganadores nunca ponen excusas. ¿Y sabéis quién es un ganador? El que gana no lo es. Yo he estado 25 años en la alta competición. El que gana es el que se levante cuando pierde".

Además, alentó a los más jóvenes a perseguir su sueño y a desarrollarse de forma mundial. "Hoy vivimos en una sociedad que tiene unas raíces locales, pero los desafíos son globales. Tenéis que entender que esto no es una cuestión de formación sino de mentalidad para que podéis desarrollar vuestros sueños. No dejéis de perseguir vuestros sueños. Que nadie os diga que no es posible. Esa mentalidad del deporte, de superación, de esfuerzo, de competición, os va a ayudar porque vais a convivir en una aldea global".

Su último consejo fue sobre superarse en la adversidad y en mantener la pasión en la vida. "Podéis escoger dos caminos: el lamento o levantarse. Tenéis referentes sociales, modelos que inspiran... cuando tengáis alguna responsabilidad, que la tendréis... cuando creéis vuestro proyecto de vida preguntaos qué es más importante para contar con alguien. El compromiso no lo es. Eso acaba en el contrato. Elegir al que se apasiona. La pasión el que va más allá de la pasión".

Javier Imbroda, el seleccionador que ganó a Estados Unidos en Indianápolis

Javier Imbroda ganó la medalla de bronce como seleccionador con España en el Europeo de 2001, también la plata en el Eurobasket de 1999 como ayudante de Lolo Sainz y el bronce en los JJOO de Barcelona 92 como ayudante en la Lituania de Arvidas Sabonis y Sarunas Marciulionis, además de ganar a Estados Unidos en partido oficial en el Mundial de Indianápolis 2002.

Javier Imbroda formó parte de la generación de entrenadores españoles que revitalizaron el baloncesto español en la década de los noventa.

Imbroda comenzó su andadura en el Maristas de Málaga al que ascendió desde 1ªB y al que llevó hasta el subcampeonato ACB ya bajo la denominación de Unicaja en la temporada 94-95.

Después fichó por Caja San Fernando de Sevilla y por el Real Madrid en la 2002-03.

Entre medias, en 1992, fue asistente en la selección de Lituania en los Juegos Olímpicos de Barcelona y ayudante de Lolo Sainz en la selección española desde 1995 hasta que en 2001 se hizo cargo del equipo ganando el bronce en el Europeo de Turquía.

En 2002, en el Mundial de Indianápolis, ganó a Estados Unidos en la lucha por la quinta plaza por 81-75, en la que es todavía la única victoria española contra la selección estadadounidense en competición oficial.

Más allá de su trayectoria y sus logros, Javier Imbroda fue uno de los impulsores del cambio del baloncesto español apostando por una fuerte defensa y por el juego rápido de transición en ataque.

Inquieto dentro y fuera de las canchas, Javier Imbroda dio un paso al lado en el baloncesto para presentarse en 2018 a las elecciones autonómicas de Andalucía por Ciudadanos y ser designado consejero de Educación y deportes de la Junta.

Casi al mismo tiempo Imbroda comenzó a luchar contra un cáncer de próstata que ha sido la causa de la marcha definitiva de un hombre inquieto que triunfó en el deporte, en la política y en la vida.