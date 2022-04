Tiki Inchausti: "La Cartuja va a dar una magia especial a la final"

El entrenador de Lexus Alcobendas Rugby analiza la final de la Copa del Rey de rugby del domingo y la importancia de los patrocinadores para poder crecer como club

José Ignacio Inchausti (Madrid, 49 años) o 'Tiki' para los amigos, como él reconoce, lleva al frente del Lexus Alcobendas Rugby desde 2016. El equipo con el que jugó durante toda su carrera profesional lleva inmerso en un proceso de crecimiento donde gracias a la dirección deportiva y a patrocinadores como Lexus, adjuntado al nombre del equipo senior masculino, están consiguiendo grandes resultados deportivos. El domingo jugará la Final de la Copa del Rey de Rugby frente a El Salvador en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Una final que espera generar un ambiente especial en un escenario único y mágico.

- ¿Cómo llega el equipo y qué espera de esta Final de la Copa del Rey?

- Espero ver un partido competitivo, espero dos equipos que sean valientes y que salgan a ganar el partido. Alcobendas llega en un momento bueno, es verdad que en los últimos partidos no han salido los resultados como queríamos, pero el juego que es lo importante, que es lo que te mantiene y te hace ser competitivo ha sido de un nivel muy alto. Toca cerrar filas, toca entender bien el partido que es, entender cómo son las finales. Alcobendas ya se ha llevado unas cuantas y a partir de ahí afrontar el partido con todo el optimismo y la ilusión posible.

- ¿Cómo cree que va a ser el ambiente de la Cartuja después de ver recientemente la final de la Copa del Rey pero de fútbol?

- Me encantaría que fuera igual, pero será difícil. El Salvador tiene un gran afición y Alcobendas también, apoyarán y seguramente que todos los sevillanos y la gente de los pueblos de alrededor de Sevilla, aprovechando que están de feria y que es un fin de semana histórico, van a empujar y van a ir a ver un evento deportivo de primer nivel. Espero que haya mucho ambiente, como llevan siendo igual las últimas finales de la Copa del Rey. Es un evento que genera mucha expectación y que mueve a mucho aficionado. Intentaremos que sea igual.



- ¿Qué pensó cuando se descubrió que la final de Copa iba a ser en Sevilla y en la Cartuja?

- Estuve con Pablo Feijoo en Sevilla haciendo el circuito mundial y la verdad que es un estadio espectacular. No todo el mundo puede decir que ha jugado en la Cartuja. Con lo cual, me generó mucho ánimo, me dio mucha fuerza para poder llegar a esa final y poder ser Alcobendas el que disfrutara de ese maravilloso estadio. Estamos con muchas ganas de que los jugadores se vean ahí dentro y seguro que el estadio, por ser solamente la Cartuja, le va a dar una magia especial a la final.

- Después de acabar la Fase Regular en tercera posición, ¿cómo lleva preparándose el Alcobendas para llegar hasta donde se encuentra ahora mismo?

- Es un proceso lento, que hay que trabajar. Alcobendas estaba en División de Honor B. Es un plan estratégico junto con la directiva de ir avanzando cada año poco a poco, consolidando bases importantes en el club. Somos una de las mayores canteras de España; trabajando bien con el sentimiento de pertenencia, eligiendo muy bien los jugadores de fuera que vienen y generando ese ambiente de hogar desde los entrenadores que somos muy cercanos. A partir de ahí, meter lo único que vale en esto, que es el rugby. Es lo que nos une y es por lo que estamos todos en Alcobendas. Cuando se juntan y se van cocinando lento ese asado, al final se va generando un buen resultado. El Alcobendas no es un equipo que gane siempre, pero sí que es un equipo que va a competir muy bien y lo va a seguir haciendo durante años.

- En ese proceso de crecimiento del club, algo tendrán que ver los patrocinadores y las empresas que se han acercado al Alcobendas para crecer, ¿cómo ayudan estos patrocinadores para que el equipo llegue a donde están ahora mismo?

- Cuando hablamos de un club, no se sujeta solo. Necesita esos aliados en el camino que son los que te dan fortaleza y son los que te hacen conseguir que el club sea cada vez más profesional, que los jugadores se sientan más jugadores de rugby, que es lo más importante. Hay apuestas muy importantes. Lexus para Alcobendas es una apuesta muy importante y clave, este es su tercer año. Tenemos muchos, pero sin duda son compañeros de viaje imprescindibles y que al final acaban siendo también del club. Más allá de que cuando acabe el proceso de patrocinio y por motivos de lógica de empresa tengan que salir, van a seguir perteneciendo al club. Yo creo que Alcobendas, con el patrocinio que tiene es un club que cada año crece más.

- ¿Cómo se celebrará si se consigue el triunfo este domingo?

- Con alegría, con abrazos, espero que no me echen un cubo de agua como la última vez, pero con mucho respeto hacia El Salvador si se gana. No nos olvidemos que esto es un partido y cuidado con El Salvador. Alcobendas sí que es verdad que ha ganado las últimas tres finales, pero El Salvador tiene muchísimos más títulos que Alcobendas y es un equipo que está muy preparado. Este año ha acabado líder y es por algo. El reto que tenemos por delante para batir al equipo. El Salvador ha sido el único equipo que nos ha ganado los dos partidos de liga este año, así que imagínate. Es un respeto inmenso el que tenemos y si conseguimos superar este reto lo celebraremos con todo el respeto posible.