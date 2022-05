Miranda: "Mi objetivo cuando estuve en la cantera siempre fue entrenar en los campos donde estoy ahora"

Juan Miranda analiza la marcha de talento andaluz en el fútbol

Muchas son las personas que han tenido que probar suerte fuera de sus hogares en busca de nuevas oportunidades. Los futbolistas también forman parte de ello, en los que muchos van buscando el sueño de asentarse al máximo nivel futbolístico. No por eso deben olvidar de dónde vienen. Juan Miranda (Olivares, 22 años) es uno de esos futbolistas talentosos que siempre tuvo en cuenta el lugar al que pertenece.

Miranda no es más que uno de tantos futbolistas que buscaron dar el salto en la Masía del FC Barcelona para soñar con jugar en el primer equipo. Sin embargo, aquel adolescente que marchó con 14 años para Barcelona siempre supo que su casa era Sevilla y el Betis.

"Cuando me fui del Betis lo dejé claro, que nunca iba a cerrarle la puerta. Es mi club, es mi familia, es el club que desde pequeño he estado al lado de él y cuando me fui tenía en mente que quería volver. Mi objetivo cuando estuve en la cantera siempre fue entrenar en los campos donde estoy ahora. Recuerdo cuando de pequeño veía al primer equipo entrenar y soñaba con algún día estar donde estoy ahora. Para mí es un sueño y es muy bonito lo que estoy viviendo", dice orgulloso Juan Miranda durante su entrevista con ESTADIO Deportivo.