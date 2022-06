Damián Quintero: "Se ve un futuro un tanto complicado para el kárate"

Damián Quintero explica la situación que vive ahora el deporte del kárate al saber que no estará en el siguiente programa olímpico y cómo le afecta en su carrera deportiva

En febrero de 2019 el COI tomó la decisión de no incluir al kárate en su programa olímpico de cara a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Incluyeron alguna que otra nueva modalidad como el break-dance, algo que ha sonado bastante por su peculiaridad tras su elección. Damián Quintero (Buenos Aires, 37 años), tras su plata en la modalidad kata en Tokio, no puede evitar sorprenderse con esta decisión, después de la acogida que tuvo en el país nipón.

El malagueño ha querido reflejar en ESTADIO Deportivo uno de los temas clave que afecta a su laureada carrera deportiva. Con 37 años ya ve el fin de su carrera más cerca que antes, más aún al saber que su deporte no estará en los siguientes Juegos Olímpicos, motivo que se suma a la causa. "Viendo un futuro un poco negro en cuanto al kárate, ya que en París 2024 no estará en su programa. Con lo cual, es un futuro incierto, no sabemos cuántos pasos para atrás vamos a dar. No sabemos si vamos a volver a lo que era: no ser un deporte olímpico en España, lo que suponía menos subvenciones, ayudas y repercusión", comentó el de Torremolinos.

Los Juegos Olímpicos son más que importantes para este deporte que no goza de tanta repercusión mediática como otros. De ahí la importancia del cartel, como motivo de exposición a sponsors y marcas que ayudan a mejorar y a cultivar la carrera de los deportistas. "Se ve un futuro un tanto complicado, todo se reduce en que la exposición mediática, las ayudas y los sponsors van a dejar de entrar en teoría porque obviamente no va a haber tanta rentabilidad", tradujo Damián.

Esto afecta directamente a la cantera que viene empujando desde abajo, puesto que saber que no van a poder aspirar a la máxima competición de kárate es motivo de desilusión. "Es muy difícil de explicar y es verdad que a los más pequeños que no se enteran aún pueden pensar en el 2028 y en el 2032, pero los que tienen un rango de 20-25 años que han sido compañeros míos y que entrenan día a día es muy difícil de decirles: "Tú realmente que has vivido el ciclo olímpico más o menos cerca, no vas a poder dedicarte al kárate todo el tiempo", añadió.

Damián Quintero quiso tirar una lanza expresando su tristeza por el futuro de su deporte y también ser autocrítico: "El rendimiento deportivo va a bajar sí o sí. Hay que ser más autocrítico y quizás darle una vuelta a nuestro deporte, para hacerlo más atractivo y cercano al público general que no entiende".

Otras disciplinas como break-dance, skate o surf estarán en París. Deportes de escasa tradición cultural o deportiva y que para muchos no suponen una atracción tan llamativa. "Realmente hay cinco vacantes que las propone París 2024, es cierto que no quiere kárate ni beisbol. Permanece skate, escalada, surf y mete a break-dance. Aún hay una plaza, pero ya han dicho que no la van a usar. Es algo muy extraño, porque realmente el beisbol lo podría llegar a entender. Necesitas un campo muy grande, tener mucho más movimiento. Pero en kárate puedes hacerlo en el mismo pabellón que taekuondo, judo, o incluso baloncesto o balonmano, no necesita infraestructuras", comentó Damián Quintero.

El deportista no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre lo extraño del asunto, tras ver los ratios televisivos que ha tenido el kárate en Tokio 2022. Sobre todo por dejar un hueco libre en la elección de otra vacante deportiva dentro del programa olímpico. "Es algo muy extraño, hay algo por detrás que creo que se nos escapa del asunto y en algún momento lo averiguaremos. Ahora mismo no sabemos", concluyó el karateca.