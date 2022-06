Damián Quintero: "Es muy bonito sentarte delante de los niños e inculcarles estos valores que el deporte me ha transmitido"

El karateca malagueño cuenta en cómo son de necesarias las ayudas a los deportistas por parte de las instituciones

Damián Quintero (Buenos Aires, 37 años), lleva viviendo del mundo del kárate desde hace más de veinte años, aunque decidió dedicarse por completo a ello de manera profesional en 2015, cuando dejó su trabajo por el entretenimiento en el tatami a jornada completa. El reciente plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, ha querido transmitir a ESTADIO Deportivo la importancia de las ayudas a los deportistas para que puedan lograr el sueño de poder dedicarse a un deporte y llegar o no a unos Juegos.

Por eso, Damián fue el encargado de hablar con los más jóvenes en este pasado 2021, para que se animen a interesarse por el mundo del deporte a través de programas como 'Mentor10. "El programa 'Mentor10' pretende contar con deportistas en activo y otros que ya no lo están, para que realicen acciones formativas dirigidas a la población en edad escolar en general y para que sean mentores de deportistas en formación que están destacando por su talento y su esfuerzo", según apunta la Conserjería de Educación y Deporte. El deportista malagueño no puede evitar esbozar una sonrisa llena de satisfacción mientras habla de este programa. "Es muy bonito sentarte delante de niños de todas las edades y poder inculcarles un poco estos valores que a mí el deporte me ha transmitido. Me ha hecho crecer, ser mejor persona y lo he aplicado a mi vida", cuenta el karateca.

Tras haber llegado a la élite del deporte, el de Torremolinos h decidido pensar en los más jóvenes para impulsarlos y para que puedan llegar a donde él lo ha hecho. Pertenece también al programa ADO y por ello no es compatible con la Fundación Andalucía Olímpica. Sin embargo, Damián Quintero apunta que siempre se le ha seguido la seguido la pista desde Andalucía. "Soy de los partidarios que dicen que el deporte es élite y por eso hay top mundiales y más gente del montón. Hay cabida para todo el mundo y tiene que haber ayudas para todos", dice Quintero

Aunque el karateca también se acuerda de que en algunas ocasiones no se hacen las cosas como se deberían desde su punto de vista. "Hay que restructurar algunos estatutos y algunas cosas. A veces sí que es verdad que hay casos en los que cuando los deportistas se clasifican para Tokio es cuando recibe esa ayuda. Debería de ser al revés, estar ahí antes para apoyarte en el camino y apostar realmente por, no por las medallas, sino por los hombres y las mujeres que puedan luchar por una medalla", comenta Damián, aunque al final esboza un "no es por ser crítico ni nada de eso".

"Es un poco un cúmulo de situaciones en las que hay que aunarse todos a una para que el deportista esté en las mejores manos y no tenga que compaginar con trabajos. Que su trabajo realmente sea entrenar todo el día. Si no se consiguen los resultados por lo menos tener un colchón, un salario, al igual que pasa en otros países", concluyó Quintero.

La necesidad de depender de las grandes instituciones por parte de los deportistas de élite del futuro es crucial, independientemente de los resultados que puedan obtener en el mañana.