Valencia-Alavés: Para alejarse del pozo.

Valencia y Alavés se miden en Mestalla con el objetivo de alejarse del pozo en un encuentro marcado por las sensaciones más recientes para ambos equipos que han sido más positivas para el conjunto vitoriano que para el valencianista en los choques más recientes.

Estas sensaciones contrastan con los cinco puntos de ventaja que lleva el Valencia (35 frente a 30) y con el buen rendimiento ofrecido por el conjunto local en sus estadio en los últimos partidos, aunque el empuje que ha dado Javi Calleja al Alavés en los choques más recientes ha sido notable.

El Valencia necesita cinco puntos para amarrar la permanencia virtual, pero una derrota podría revivir el fantasma de tener que pelear por ella hasta el final.

Lastrado por su debilidad como visitante, el equipo de Javi Gracia ha sumado dos de los últimos doce puntos posibles y sigue sin completar los sencillos deberes que dejó hace un mes a punto de rematar.

El técnico navarro espera que en los tres partidos seguidos que afrontarán como locales, cierren ese asunto aunque tras cuatro victorias seguidas en Mestalla empataran con la Real Sociedad en el último encuentro en su estadio.

Su última derrota llegó este pasado miércoles en el campo del Osasuna en un encuentro en el que volvió a demostrar facilidad para marcar agitado por un revitalizado Gonçalo Guedes, pero sobre todo una gran fragilidad cerca de su portería.

Recuperar la solidez defensiva será pues el primer objetivo del conjunto de Gracia para poder encarar este encuentro. El técnico podría recuperar al portero holandés Jasper Cillessen, por lo que podría tener que elegir entre él y Jaume Doménech.

El regreso al centro del campo de Carlos Soler, si supera sus molestias musculares, podría llevarle también a reubicar en el flanco derecho defensivo a Daniel Wass en sustitución del lesionado Thierry Correia.

El otro gran foco de atención será la delantera, en la que Gracia ha confiado casi siempre que ha estado disponible en Maxi Gómez, con el que podrá contar de nuevo tras cumplir dos partidos de sanción. Pero la sequía goleadora del uruguayo en los últimos meses contrasta con la facilidad que ha mostrado su sustituto Kevin Gamerio para marcar.

Los de Javier Calleja visitan Mestalla con la moral y la confianza en lo más alto después de conseguir siete de los últimos nueve puntos posibles en los tres partidos del técnico en el banquillo babazorro.

En la pasada jornada, los vascos confirmaron su estado de gracia ante el todopoderoso Villarreal (2-1) y sumaron su segunda victoria consecutiva diecisiete meses después tras plantar a uno de los fuertes del campeonato.

Más posesión, menos juego directo y la intención de llegar a las inmediaciones del área con el balón por el suelo. A esto hay que añadir el gran momento de Fernando Pacheco y Joselu Mato para cerrar una portería y perforar la contraria con el objetivo de alejarse de los puestos de descenso.

En Mestalla buscarán romper otro dato que indica que el Alavés no consigue puntuar desde hace veinte años. Rubén Duarte, Iñigo Córdoba y Rodrigo Ely seguirán siendo baja y es de esperar que Javi Calleja no varíe mucho su "once" respecto al que se midió al equipo de Unai Emery.

Martín Aguirregabiria continuará en la banda izquierda y la única duda podría estar en la zona izquierda del ataque vitoriano donde Luis Rioja y Pere Pons están intercambiando su aparición en los últimos partidos. Jota Peleteiro, Lucas Pérez y Joselu Mato apuntan a titulares, al igual que Rodrigo Battaglia, que ha recuperado el fútbol que mostró al inicio de la competición.



Alineaciones probables:

València: Jaume Doménech, Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Musah o Álex Blanco, Racic, Soler, Cheryshev; Guedes y Gameiro o Maxi Gómez.

Alavés: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia, Martín; Battaglia, Tomás Pina, Jota, Pons o Luis Rioja; Lucas y Joselu.

Árbitro: Cuadra Fernández (colegio balear)

Estadio: Mestalla

Hora: 18.30.