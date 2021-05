El gran favor que puede hacer el Sevilla FC al Real Betis este lunes

Jornada relativamente favorable para el Betis la 34, en la que fue él mismo el que falló, dejándose empatar por el Valladolid y, por ende, no aprovechando la derrota de la Real Sociedad en Huesca (1-0) el sábado. De haber sumado de a tres en el José Zorrilla, los verdiblancos no solamente habrían alcanzado a los donostiarras en la quinta posición ('txuri-urdin' en cualquier caso por ganar ellos el duelo particular), sino conservado la sexta ante el empuje del Villarreal, que venció 'in extremis' al Getafe (1-0) para rebasar en la tabla a los de Pellegrini, que, si terminara hoy LaLiga, irían a la Conference League y no a la UEL.

Sea como fuere, el triunfo del Cádiz en Granada (0-1) vino de perlas a los heliopolitanos, que recibirán el próximo lunes 10 de mayo a los de Diego Martínez con seis puntos de ventaja y, por tanto, la posibilidad de dejarlos definitivamente atrás. Porque, de ganar por tres o más goles de diferencia, el Betis se aseguraría que los nazaríes ya no le dieran caza, enjugando el 2-0 de la primera vuelta y metiéndoles nueve puntos de ventaja, a falta de los mismos por disputarse.

Con un triunfo por la mínima, todo sería virtual, puesto que un pleno rojiblanco y un 0 de 9 verdiblanco produciría el volteo final de la tabla. Con 2-0, 3-1 o uno similar, empatarían en el 'goal-average' entre ellos y todo quedaría a expensas del general, donde la ventaja bética es de once dianas. Casi hecho, también.

La escuadra de La Palmera no podrá, con todo, sellar matemáticamente su presencia en competiciones continentales la próxima jornada, con tres de antelación, porque, en el peor de los casos, el Athletic quedarían a 9 puntos a falta de 12, llevándose con claridad el duelo entre ambos (4-0 en San Mamés y 0-0 aquí). De todas maneras, no le vendría mal a los de Pellegrini que su eterno rival le eche una mano derrotando este lunes (21:00 h) a los bilbaínos.

De ganar los de Lopetegui, el cuadro vasco quedaría también prácticamente fuera de juego, teniendo que firmar un pleno para pillar a un Betis que ganase a los granadinistas. Faltaría un punto, aparte de definir contra realistas y castellonenses quién va a Europa League y quién a Conference League. Pero todo quedaría a un paso.