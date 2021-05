Las cuentas del Betis Deportivo para meterse en el 'play off' de ascenso a Segunda

La derrota del domingo (2-1) ha mermado la opciones del Betis Deportivo, aunque no todas. La fragilidad a domicilio de los hombres de Ruano (tres salidas, tres traspiés en esta segunda fase) fue compensada con triunfos solventes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol frente a Algeciras y Sanluqueño, aunque no será suficiente equilibrarlo todo el próximo domingo frente al San Fernando (con horario unificado: 12:00) para colarse en el 'play off' de ascenso a Segunda. Y es que el K.O. en El Palmar ha hecho perder al filial su privilegio de depender de sí mismo, por lo que solamente le queda vencer a los isleños ('conditio sine qua non' para seguir soñando) y esperar.

Encima, la bala extra de ser el mejor cuarto de los cinco grupos ya está adjudicada. Así, el Calahorra (del 2-C) cuenta con 41 puntos, los mismos que el Andorra (3-C), aunque con mejor coeficiente (puntos entre partidos disputados en la fase regular). De esta forma, solamente quedan cuatro billetes por adjudicar para estar entre los 16 elegidos por una de las cuatro plazas en la División de Plata. Ya lo han logrado, a falta en algunos casos de conocer la posición final: Burgos, Celta B, Athletic B, Real Sociedad B, Amorebieta, el citado Calahorra, Ibiza, Barcelona B, UCAM Murcia, Linares, Badajoz y Sanse. El póquer definitivo se lo disputan Unionistas y Zamora; Nàstic y Andorra; Betis Deportivo, San Fernando y Algeciras; R.M. Castilla, DUX Inter, Extremadura y Talavera.

Resumiendo, el filial heliopolitano se asegura ser cuarto ganando al San Fernando, pues lo rebasaría en puntos (39 frente a 37), pero, para ser tercero, necesita que el Algeciras no gane al UCAM a domicilio. Le basta con las tablas, pues igualarían a los citados 39 y el duelo directo es para los verdiblancos (1-0 y 3-0). Los murcianos, ahora mismo segundos, se juegan el liderato definitivo del Grupo 4-C.