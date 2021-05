Atlético, Real Madrid, Barça y Sevilla: la psicología analiza cómo acabará LaLiga

¿Quién va a ganar LaLiga? ¿Cómo se repartirán las cuatro primeras plazas Atlético, Real Madrid, FC Barcelona y Sevilla FC? Sólo quedan dos semanas para salir de dudas, pero los expertos apuntan a que la preparación psicológica y la capacidad de los deportistas y de los equipos para superar el estrés puede ser los factores claves para decantar los títulos en juego. La hora de la verdad depende del nivel de fatiga física y mental y de la forma de gestionar esa doble crisis.

Según explica a EFE Francisco Solano Romero, director Postgrado en psicología coaching en el deporte de la Universitat Abat Oliba CEU, el manejo del circuito de estrés dará a un equipo su nivel competitivo en el momento crucial que vive las liga. "A estas alturas", comenta Solano, "los equipos llegan en un estado de agotamiento debido al sobreentrenamiento y los excesos de un calendario demasiado exigente que a veces acumula partidos aplazados, con tres encuentros en una semana. El jugador padece el síndrome del sobreentrenamiento".

A este factor hay que añadir dos grandes elementos que han añadido estrés. Uno de ellos se refiere a los cambios del calendario, que obligan a competir con menos tiempo de recuperación y con más intensidad, y otro los desplazamientos. "Por ejemplo, el Real Madrid de baloncesto ha jugado en Estambul y 48 horas después en Bilbao. El calendario no está hecho con lógica y añade estrés", explica.

El Sevilla FC, que fue candidato hasta el inicio de esta jornada, ya ha dejado matemáticamente de serlo. Pese a su victoria por 1-0 frente al Valencia, está a seis puntos de distancia con sendos puntos en juego y con el criterio del enfrentamiento directo ante el Atlético perdido. No obstante, mantiene sus opciones de asaltar el podio tras el pinchazo del Barça ante el Levante y a la espera del Granada-Real Madrid de hoy.

Factores internos y externos que afectan al deportista



En el estado de forma de un jugador que vive en este contexto hay factores externos que tienen que ver con el entorno, por ejemplo con la situación presupuestaria complicada del club, ya que todos han regulado contratos, lo que influye en el deportista. Otro factor es la situación de gobernabilidad del club. Algunos equipos se ven influidos por la inestabilidad o incertidumbre en los despachos.

"Además", continua Solano, "el proceso de renovación de las plantillas puede influir, ya que muchos jugadores no saben si van a continuar en el club". "Esa situación crea estrés, ya que algunos no saben si dentro de 15 días van a tener contrato o van a estar fuera del club". Los factores internos, por su parte, se relacionan con el manejo de las habilidades personales de cada deportista, ver cómo se enfrentan al estrés y cómo lo afrontan, y comprobar cómo se activan y cómo se recuperan.

El fundamental papel del entrenador



Según Francisco Solano el papel del entrenador, como líder del equipo, es fundamental. "El manejo de esa ansiedad por parte del técnico es clave porque tiene una proyección inmediata en su plantilla. "Que Zidane vaya a hablar con el arbitro al final del partido tranquilamente, sosegado, refleja una manera de tratar la tensión, y lo hace con tranquilidad. A veces, otros van gritando hacia el árbitro".

Los jugadores de las grandes ligas de fútbol o baloncesto llegan al final de temporada en estado de fatiga competitiva, "todo el mundo está crispado, y es el momento para que el entrenador y el jugador demuestren su capacidad para afrontar las situaciones desde el estrés". "Si alguien ha entrenado esas habilidades, su capacidad para recuperarse de un partido a otro aumenta, si no se ha entrenado no recuperas igual y la capacidad competitiva se va mermando", precisa.

Para Solano, "el entrenamiento psicológico, respecto a pensamientos, emociones y hábitos, es fundamental durante la temporada para llegar al final de curso con costumbres que permitan recuperar desde la situación estando sobreentrenado".

En definitiva, la preparación psicológica puede ser un factor que decante el título en una competición, ya que este aspecto debe seguir la misma preparación que la física desde comienzo de temporada para llegar al final con capacidad de mejorar el rendimiento. "Veo que los equipos con más preparación psicológica y física llegan mejor al final de temporada. Hay clubes con cultura psicológica desde las divisiones inferiores. Los controles de la emoción y el pensamiento en momentos de fatiga física son fundamentales".

El síndroma de sobreentrenamiento (SSE)



No es extraño ver figuras del deporte muy por debajo de su rendimiento habitual. ¿Se les ha olvidado jugar al fútbol o al baloncesto?. El problema es que han entrado en estado de fatiga crónica, y es un síndrome que puede durar meses si no se corta a tiempo. Hay algunos que están sobreentrenados física y mentalmente y no rinden, están pasados de vueltas en lo físico y psicológico. Es la evidencia de este síndrome.

"En este caso conviene parar y empezar de cero. Muchas figuras lo necesitan. Jugar tres partidos a la semana es una locura. Habrá que ver también al final el parte de lesionados, seguro que va a ser bestial", subraya el profesor de la Universitat Abat Oliba.

En psicología del deporte, España es, según Solano, "un país puntero a nivel europeo, y hay grandes profesionales, pero hay muchos prejuicios al pensar que ir a un psicólogo supone que tienes un problema, y no es así. Se acude para mejorar el rendimiento". El deportista español esta empezando a tener "una gran cultura deportiva y psicológica porque sabe que cuidar sus pensamientos es importante para rendir".

En el ejemplo del ciclismo, el esfuerzo que precisa es un buen punto de partida para la resistencia al estrés competitivo: "El ciclismo trabaja en déficit de oxigeno, es un esfuerzo anaeróbico, cercano a la fatiga. Competir al límite entrena el aspecto psicológico. El ciclista debe tener una preparación psicológica bestial, igual que un maratoniano. Son ejemplos para admirar, en situaciones límite tiran de pensamientos positivos, de hábitos, del entrenamiento en fatiga".