Las cuentas por Europa o por qué pedimos al Betis lo que no cumplen sus rivales

A falta de dos jornadas para que expire el campeonato liguero 20/21, sólo la Real Sociedad tiene asegurada ya la presencia en competiciones europeas, pues aventaja en seis puntos al Celta (octavo), que puede cazarlo, pero pierde el 'goal-average' particular. Para emular al equipo 'txuri-urdin', el Betis precisa ganar al Huesca o que los vigueses no ganen en el Camp Nou (tienen que jugar aún en Balaídos, por lo que no está decidido el duelo entre ellos), mientras que al Villarreal le basta con empatar ante el Sevilla, pues también tiene a los de Coudet a cinco puntos, con el balance particular a su favor.

Sin embargo, ni siquiera los donostiarras tienen cerrada la Europa League. Con 56 puntos, uno más que heliopolitanos y castellonenses, el conjunto de Imanol Alguacil depende de sí mismo: si se impone a Valladolid y Osasuna, será quinto- También le vale hacer un punto menos que el Betis, al que gana el average, teniéndolo empatado con los amarillos (aunque con ligera ventaja en el general), con lo que le sirve hacer lo mismo que la escuadra de Emery. De cumplir una de estas dos premisas, estará en UEL.

Igualmente, los de Pellegrini tienen en su mano conservar la actual sexta plaza. Tras igualar a uno en el Benito Villamarín con el Villarreal y ganar allí 1-2, los verdiblancos serán, como poco, sextos de vencer a Huesca y Celta. Para asegurar su presencia en la segunda competición continental y esquivar la incómoda Conference League, al Betis le vendría bien que, aparte de ganar a los altoaragoneses, su eterno rival se impusiera en La Cerámica. Con esa doble premisa, y dado que tanto quinto como sexto van directamente a la Fase de Grupos de la Europa League, la única diferencia sería el premio monetario que otorga LaLiga por el ranking final. En el triple empate, por cierto, salen perjudicados los del otrora El Madrigal.

En cuanto a la irregularidad, que ha impedido al Betis sellar su pasaporte antes, se trata de una tónica generalizada en esta recta final del curso. Cada vez se juegan más todos y resulta más complicado ganar partidos. En realidad, los heliopolitanos son, junto al Real Madrid, los únicos que no han perdido en el último mes de competición (seis encuentros). Y, centrando el análisis en el pulso por Europa con Real y Villarreal, ninguno se ha mostrado precisamente infalible, por lo que es improbable que firmen un pleno como broche.

La acumulación de empates ha lastrado al Betis, cierto, que, sin embargo, lleva nueve jornadas sin caer (dos triunfos y siete igualadas, lo que supone un 13 de 27). Los donostiarras sólo han firmado 11 unidades en el mismo periodo (11 de 30, en su caso), merced a tres triunfos, dos empates y cuatro derrotas, al tiempo que los amarillos han pasado de reyes de las tablas a no conocerlas en doce entregas. Su 15 de 27 (cinco victorias y cuatro K.O.) le ha permitido recuperar algo de terreno con sus antecesores.