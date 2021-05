El posible once del Sevilla FC (entre despedidas) ante el Alavés

El Sevilla Fútbol Club pondré el punto final a LaLiga 20/21 jugando contra el Alavés el domingo, quién sabe si con la posibilidad de alcanzar la tercera plaza (dependerá de lo que haga el FC Barcelona en Ipurua), pero con la certeza de que una victoria le permitiría acabar la temporada con 77 puntos superándose el récord de 76 que a día de hoy todavía tiene Unai Emery en su poder.

Se da la circunstancia también de que este último partido supondrá la despedida de varios jugadores de la actual plantilla que finalizan contrato el próximo 30 de junio, como es el caso de Vaclik, Franco Vázquez y Escudero, con los que Lopetegui podría tener un gesto y hacer que se despidan como más le gusta a un futbolista, sobre el terreno de juego.

Pese a todo, Lopetegui deberá poner en liza un once competitivo para no acabar la temporada con el mal sabor de una derrota máxime tras la goleada encajada ante el Villarreal, por eso en ESTADIO Deportivo nos decantamos por este posible once titular.