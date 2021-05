La previa del Celta-Betis: 'Récord histórico y defensa de la Europa League'

Un RC Celta sin opciones de pelear por Europa pero con el reto de alcanzar un hito histórico de seis triunfos seguidos en LaLiga amenaza a un Real Betis que defenderá en el estadio de Balaídos su plaza para la Europa League, con un solo punto de ventaja sobre el Villarreal, que visita al Real Madrid, y mirando a Pamplona esperando que Osasuna le ayude a ser quinto por delante de la Real Sociedad, lo que no tendría consecuencias en lo que al billete continental se refiere pero granjearía unos siete millones de euros extra a la delicada economía heliopolitana.

Los de Manuel Pellegrini van a Vigo conscientes de la trascendencia de un partido en el que el cuadro verdiblanco se juega rematar su temporada con una clasificación para la Europa League, una vez que ha certificado con su séptimo puesto su participación europea en la Conference League.

Es prestigio y cuadrar las cuentas lo que diferencia una competición de otra y, en la certeza de que hasta el rabo todo es toro y que las faenas hay que rematarlas con la espada, el Betis llega a tierras gallegas con el imperativo de lograr los tres puntos que le pongan el colofón a una gran segunda vuelta tras un año irregular en su primera mitad.

El Betis viaja con la importante baja de uno de sus jugadores clave, el centrocampista Sergio Canales, por un problema en un tendón que le ha impedido entrenar con el grupo durante esta semana y para ocupar su puesto en el esquema de tres mediapuntas, Pellegrini tiene varias alternativas. El míster andino ha apostado fuerte por el canterano Rodri, que podría ser una de las opciones como las del también canterano Aitor Ruibal, la del capitán Joaquín Sánchez o la de Cristian Tello.

No obstante, consciente de la importancia del choque ante el Celta, Pellegrini tirará de su columna vertebral y de sus jugadores de referencia para afrontar un duelo clave. Con su compatriota Claudio Bravo como pieza clave y casi como su brazo alargado en el campo desde la portería, el técnico bético podría repetir defensa respecto a la que logró la victoria ante el Huesca en el último partido, con Emerson y Miranda en los laterales y Marc Bartra y Víctor Ruiz en el eje por delante del argelino Aïssa Mandi, quien el próximo año jugará en el Villarreal.

Con el argentino Guido Rodríguez (que aguantó apercibido toda la recta final) en el ancla del mediocentro bético, podría estar el mexicano Andrés Guardado, con una línea de tres por delante en la mediapunta que podrían Aitor Ruibal, básico en su estajanovismo, junto al francés Nabil Fekir y Diego Lainez. El gol será cosa de Borja Iglesias, quien vuelve a la que fue su casa hasta 2016 cuando lo fichó el Zaragoza y quien, una vez sumados diez en el presente campeonato liguero, querrá hacer valer su racha y buen estado de forma para certificar la vuelta a la Europa League del equipo de las trece barras.

Por su parte, el argentinose ha marcado como reto personal superar elque consiguiera el Celta de(el que fuera técnico del Betis en dos etapas distintas) en el curso 2000/2001, después de igualarlo con la victoria en el Camp Nou.

Por eso, el técnico celeste dará continuidad al once que derrotó al Barça, pese a que el internacional español Iago Aspas ha entrenado al margen del grupo a lo largo de la semana por unas molestias en la espalda. El atacante no se quiere perder el último duelo liguero para tratar de convencer a Luis Enrique Martínez, que desvelará el próximo lunes los nombres de los futbolistas que acudirán a la Eurocopa.

En el centro de la defensa se mantendrá el joven Carlos Domínguez junto al mexicano Néstor Araujo, con Kevin Vázquez en el lateral derecho y Aarón Martín, que finaliza su cesión, en el izquierdo. Con Fran Beltrán haciendo de Tapia en el centro del campo, arriba jugarán los de siempre: Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito, Aspas y Santi Mina.



- Alineaciones probables:

RC Celta: Iván Villar; Kevin, Araujo, Carlos, Aarón Martín; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Juan Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Aitor Ruibal, Fekir, Lainez; y Borja Iglesias.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: Balaídos. 2686 abonados del Celta volverán a disfrutar de un partido de LaLiga.

Hora: 18:00 (Movistar+LaLiga).



Puestos: Celta (8º, 53 puntos); Betis (6º, 58 puntos).

La clave: El duelo goleador Aspas-Iglesias.

El dato: El Betis ha puntuado en cuatro de sus últimas cinco visitas a Balaídos.

La frase: Borja Iglesias: "Siempre me he sentido querido en Vigo".

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis: "No estoy preocupado por ninguna otra cosa que no sea ganar, ser sextos y, si se puede, quintos. Pero no debe obsesionarnos porque no depende de nosotros y sí de la Real Sociedad".