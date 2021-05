0-0: Mazazo para un Huesca al que un gol habría dejado en la elite

El Huesca no fue capaz de ganar al Valencia en el último partido de Liga, resultado que le aseguraba la permanencia en Primera y, tras no pasar del empate descendió después de la victoria del Elche que fue finalmente quien seguirá en la máxima categoría. El equipo aragonés había llegado a la última jornada como se había deseado desde el club, fuera del descenso, dependiendo de sí mismo y ante un rival que no se jugaba nada pero no fue capaz de estar al nivel de otros encuentros y tampoco tuvo fortuna porque llegó a estrellar dos balones en la madera en la segunda mitad que le podían haber dado la salvación.

El conjunto altoaragonés, que cumplía la segunda temporada de su historia en Primera, volvió a repetir lo ocurrido tras su primer ascenso, ya que no pudo mantener la categoría, aunque a diferencia de aquella ocasión en ésta sí llegó a la última jornada con opciones de seguir ya que no dependía más que de sí mismo. El Valencia, que ya ejerció de juez del descenso en la anterior jornada liguera enviando al Eibar a Segunda, volvió a hacer lo mismo en la capital altoaragonesa haciendo que el Huesca acompañe al conjunto vasco a la categoría inferior.

El partido comenzó con claro dominio del Huesca apretando la salida del Valencia, robando balones y poniéndolos en el área pero el cambio táctico visitante, renunciando a salir jugando para utilizar un juego más directo, equilibró las cosas porque los azulgranas dejaron de llegar con la facilidad anterior al área levantina. Aun así tuvo un par de aproximaciones con remates poco precisos durante los minutos posteriores hasta que en el tramo final de este periodo llegaron las mejores ocasiones para los altoaragoneses.

La primera se produjo en el 39 en una contra finalizada por Rafa Mir cuyo disparo, desde una posición algo escorada, fue rechazado por Jesper Cillessen y tres minutos después fue Jaime Seoane el que desde fuera del área remató y el meta holandés se quitó de encima con bastantes problemas. Por el contrario, su homónimo en la meta local, Álvaro Fernández, no tuvo que intervenir porque el Valencia no remató ni una sola vez entre los tres palos. La tendencia del partido cambio en la segunda mitad con un Valencia que tuvo más el balón y que, esta vez sí, mostró los dientes ante Ávaro Fernández nada más comenzar con dos remates de Kang-in Lee y Maxi Gómez en apenas dos minutos, especialmente el de este último, que obligó al meta riojano del Huesca a buenas intervenciones.

El equipo aragonés respondió con un remate en el 61 de Sandro Ramírez que tocó el meta valencianista y posteriormente fue al poste y, de nuevo, el canario se echó al equipo a la espalda tras un periodo de sequía y estrelló otro balón en la madera en el 79. De ahí al final el Valencia controló los ataques del Huesca que aunque siguió intentándolo no tuvo la claridad de ideas necesaria para superar a la defensa visitante.

FICHA TÉCNICA.-

Huesca: Álvaro Fernández; Pablo Maffeo (Pedro López 75'), Vavro (Gastón Silva 69'), Jorge Pulido, Siovas, Sergio Gómez; Mikel Rico (Doumbia 69'), Seoane (Borja García 85'), Ferreiro (Okazaki 85'); Sandro y Rafa Mir.

Valencia: Cillessen; Thierry Correia, Hugo Guillamón (Mangala 89'), Diakhaby, Gabriel Paulista, Lato; Carlos Soler, Racic, Kang-in Lee (Musah 80'); Guedes (Cheryshev 77') y Maxi Gómez (Manu Vallejo 80').

Árbitro: Cuadra Fernández (balear). Amonestó con tarjeta amarilla a Ferreiro y Siovas, del Huesca; y a Hugo Guillamón, del Valencia

Incidencias: Último partido de Liga, disputado en el Estadio El Alcoraz de Huesca a puerta cerrada.