0-1: Medio tiempo para Bryan Gil y Miranda en la cruel eliminación de la 'Rojita'

Hasta este jueves llegó la aventura de la selección española sub-21 en Eslovenia. Volvió a dominar, siendo mejor a los puntos a una gran selección como Portugal, pero también volvió a pecar de falta de puntería. Hasta 18 remates hizo. Tampoco le acompañó la suerte ya que un intento de despeje de Jorge Cuenca en el minuto 80 se convirtió en el gol luso que dejó a España sin opciones de revalidar el título. Undécimo empate a cero consecutivo de España al descanso. Ni la selección más goleadora del campeonato (11) pudo superar el muro de Luis de la Fuente en la primera mitad. El seleccionador volvió a cambiar piezas, sorprendiendo en la alineación titular, y de nuevo acertó. Optó por Cucurella en el lateral en lugar de Miranda, con Pedrosa con molestias en el abductor desde el partido frente a Croacia, y junto a Bryan Gil formaron una banda izquierda que fue un puñal.

Minuto 3 del partido y el extremo de Barbate ya avisó con un gran centro. Llegó otro en el m.7, al que Javi Puado se quedó a milímetros de poder rematar con acierto, en el m.12€ se convirtió en la tónica habitual de la primera mitad. Visto que por arriba no tenía ventaja, apurar línea de fondo y ponerla atrás se antojó como la mejor opción; y ahí vino una gran ocasión de Brahim Díaz que solo Diogo Queiros pudo evitar que acabara en gol. Martín Zubimendi dio un curso de lo que tiene que hacer un mediocentro y en la importante batalla por la posesión se impuso España, en gran parte gracias a él. Aún así, Portugal dejó varios avisos con la ofensiva pasando por las botas de un Rafael Leao que caía a banda izquierda para generar peligro.

A la media hora de encuentro los lusos tuvieron su mejor opción después de que el atacante del Milan dejara atrás a Mingueza, central por la sanción de Guillamón, y a su centrochut no llegase por poco Dany Mota en el segundo palo; solo con rozarla era gol. Bryan se quedó en el banquillo en el descanso, fundido, pero España no perdió su energía. Ni un minuto tardó en avisar con un disparo de Cucurella que se estrelló en el palo. El dominio de los de Luis de la Fuente se hizo más evidente y las ocasiones se sucedieron, pero sin premio; el mal endémico de esta generación española sub-21.

Y la suerte, como en el encuentro frente a Croacia con el penalti en el último minuto de añadido, tampoco estuvo de su parte. Primero con un penalti no pitado por el colegiado sueco Glenn Nyberg de Diogo Dalot sobre Brahim Díaz. El lateral derecho del Milan zancadilleó a su compañero de club, pero el colegiado no lo apreció en directo. Y sin VAR nada se podía hacer. Parece otro fútbol sin opción a revisar; aunque, por suerte, con público en la grada. Portugal se sabía inferior y su seleccionador Rui Jorge metió tres cambios en el m.65. Le dio físico pero no fútbol. Aunque el finalista no se decidió por esto, sino por la suerte.

Minuto 80 de partido y Vitinha puso un balón muy largo, error de la defensa española con tan poco tiempo para el final, a la carrera de un Fábio Vieira que se la quiso poner al segundo palo a Tiago Tomas y acabó encontrándose con el 0-1 definitivo ya que en el intento de despeje de Jorge Cuenca el balón hizo una parábola imparable para Álvaro Fernández y se coló en la portería. España lo intentó hasta el final. Por banda, como pidió Luis de la Fuente gritando desde el banquillo, pero no le sonrió la suerte. Murió de pie una generación que, aunque no pueda revalidar el título y caiga en semifinales, se reivindica en un Europeo en el que Portugal buscará su primer título.

FICHA TÉCNICA.-

España: Álvaro Fernández; Óscar Gil, Mingueza, Cuenca, Cucurella; Zubimendi, Gonzalo Villar (Abel Ruiz 81'); Brahim (Yeremi Pino 65'), Manu García (Sancet 76'), Bryan Gil (Miranda 46'); y Puado.

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Queirós, Diogo Leite, Abdu Conté; Bragança (Baró 65'), Vitinha, Gedson Fernandes (Florentino 51'); Fábio Vieira (Pedro Pereira 90'); Dany Mota (Tiago Tomas 65') y Rafael Leao (Jota 65').

Árbitro: Glenn Nyberg (sueco). Amonestó a Brahim Díaz, por parte de España; y a Rafael Leao, por parte de Portugal.

Gol: 0-1 (80') Cuenca, en propia puerta.

Incidencias: Partido de semifinales del Europeo sub 21, disputado en el Stadion Ljudski vrt de Maribor (Eslovenia) con un aforo limitado a 1.600 espectadores debido a la pandemia del coronavirus.