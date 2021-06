Avances significativos del Betis por Balbuena para sustituir a Mandi

Fabián Balbuena es el preferido de Manuel Pellegrini y la dirección deportiva para ocupar el hueco en el eje de la defensa que deja Mandi, que se marcha a coste cero al Villarreal tras no llegar a un acuerdo para su renovación. Tanteado en abril y descartado por sus altas exigencias económicas (2,5 millones de euros netos y 4 como prima de fichaje), que 'afeaban' su condición de agente libre, el ya ex jugador del West Ham, donde coincidió y fue indiscutible con el míster chileno, que dio el visto bueno a su contratación, el internacional paraguayo participa en estos momentos con su país en la Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, mirando de reojo a una Copa América que debería empezar dentro de una semana, pero que está en el aire.

Según apunta 'Mundo Deportivo', los contactos entre el Betis y Balbuena se han retomado en los últimos días, cuando las partes han acercado posturas, hasta el punto de producirse avances significativos que, si bien todavía no han culminado en un acuerdo, sí colocan a los verdiblancos en la 'pole' por este zaguero de 29 años y 1,88 que cumple con todo lo que exige Pellegrini para la 21/22 en esa demarcación: diestro, compatible con Víctor Ruiz, agresivo, dominador del juego aéreo, fuerte al choque, con jerarquía y personalidad, además de contar con un buen pase en largo. La Lazio y el Dinamo de Moscú quieren igualmente al guaraní, aunque todo depende de los heliopolitanos.

"No hablo de los clubes a los que podría ir Fabián. Si a él le gustan los números, cerramos rápido; y, si no, esperamos un poco más", explicaba esta semana Augusto Paraja, representante del Balbuena, a Versus Radio de Asunción, si bien todo hace indicar que habría matizado su petición inicial para no arriesgarse a perder el tren de la continuidad que le ofrece un entrenador que conoce y con el que seguramente habrá hablado para terminar de decantar la balanza. El de Ciudad del Este no tiene experiencia en competiciones europeas, pero sí en Copa Libertadores y Copa Sudamericana con Nacional, Libertad y Corinthians, además de acumular más de 60 encuentros en Inglaterra (Premier, FA Cup y EFL Cup). Ocuparía plaza extracomunitaria, pero el Betis sólo tiene ocupada la de Lainez.