Una última tentación para el Barça que celebrarían en el Betis

El FC Barcelona comunicó al Real Betis la semana pasada, durante las conversaciones para liberar a Miranda (que ha firmado hasta 2024 con los verdiblancos), que ejercería antes del 1 de junio la cláusula que le permite incluir en su plantilla a Emerson Royal, desde enero de 2019 y hasta ese día en copropiedad, abonando a los heliopolitanos la indemnización correspondiente (tres kilos, más la devolución de los seis millones de euros de su 50%). De esta forma, el carrilero diestro pasará a ser propiedad culé durante las próximas tres temporadas, si bien una reunión con el agente del paulista ha derivado en una posible ampliación hasta 2026.

Como estaba pactado, el Betis conservará el 20% de los derechos del que ha sido su jugador durante dos cursos y medio, ofreciendo un notable rendimiento y convirtiéndose en un lateral mucho más completo, por lo que la quinta parte de lo que recaudara el Barça por un futuro traspaso iría a las arcas hispalenses, aumentando las plusvalías de una operación redonda y rentable por donde se mire, capitaneada en su día por Lorenzo Serra Ferrer y Pep Segura, con el visto bueno de Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Federico Martínez Feria.

Por todo lo anterior, Emerson tiene casi todas las papeletas no ya sólo para hacer la pretemporada a las órdenes de Koeman, sino para formar parte de su plantel, compitiendo con Dest por el lateral derecho y 'devolviendo' a Sergi Roberto (en la rampa de salida, por otra parte) al centro del campo. Sin embargo, el interés de otros conjuntos por el brasileño no cesa con el último movimiento azulgranda, hasta el punto que desde Italia se insiste en una jugada a varias bandas que podría cambiar el destino de Royal.

Y es que el PSG, que no pudo hacerse con Emerson ni firmar al madridista Lucas Vázquez, ha puestos sus ojos en el ex merengue Achraf Hakimi, a quien el Inter está dispuesto a sacrificar para hacer caja, aunque querría recuperar, al menos, los 45 millones que pagó al Real Madrid el verano pasado. Aproximadamente la mitad sería reinvertida en su sustituto, encontrándose en la cabeza de la lista de preferencias el paulista, tasado en 20-25 millones. Si el Barça accediera a venderlo en la próxima ventana, no se quedaría con el 80% de las ganancias, sino que aún conservaría el Betis (hasta enero) el 50%, por lo que, atendiendo al precio mencionado, se llevaría 10-12,5 kilos, a los que habría que restar los nueve ya recibidos. Sea como fuere, se trataría de una operación muy celebrada en el Villamarín, pues la ganancia aumentaría respecto a los frutos que ya ha dejado el ex de Mineiro.

Algunos medios transalpinos hablan también de que el Milan no ha renunciado a Emerson, una feliz noticia que aumentaría el montante de las pujas, aunque parece que el Inter sería la única salida factible, en todo caso, para el paulista, que tiene como alternativas a Nahitan Nández (Cagliari, más habituado últimamente a ser mediocentro e interior), Zappacosta (Chelsea) y Marusic (Lazio), nombre este último aportado por el entrenador que ha tenido en Roma hasta hace unas semanas, Simone Inzaghi, que acaba de desembarcar en la entidad 'neroazzurra'.