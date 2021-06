Cordón monitoriza a uno de los 'jugones' de la sub 21 de Miranda

Cordón monitoriza a uno de los 'jugones' de la sub 21 de Miranda UES

El Betis tiene futbolistas en su posición, cuya potenciación, por tanto, no es una prioridad en la próxima ventana de transferencias. Además, desde la cantera viene apretando un Rodri Sánchez que, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, será de la primera plantilla en la 21/22 y al que no se quiere tapar la progresión, amén del retorno de Rober. Con Canales, Fekir, Joaquín o Lainez en nómina, no se antoja necesaria la llegada de un mediapunta con caída a las bandas y mucha creatividad, eso sí, aunque la obligación de toda entidad seria es tener controlado el mercado de figuras emergentes por si se presentara una urgencia o con vistas al futuro.

En ese contexto se enmarca la monitorización por parte de Antonio Cordón de Manu García (23), internacional sub 21 con la España de Miranda y a quien el seleccionador español de la categoría, Luis de la Fuente, tiene en alta estima, dándole, incluso, galones por delante de la estrella de la Roma Gonzalo Villar, pese a militar en un conjunto de la Segunda división española. Y es que el ovetense es propiedad, desde hace dos veranos, del Sporting, que pagó la nada despreciable suma de 4 millones de euros al Manchester City por su pase. Hace escasas fechas, jugó la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre rojiblancos y verdiblancos (0-2).

Con 35 partidos oficiales (un gol y tres asistencias) a sus espaldas en la campaña recién finalizada, Manu ha sido objeto de seguimiento por varios ojeadores, 'scouts' y agentes, entre ellos el extremeño, que ya lo quiso en su etapa de máximo responsable de la planificación del Granada, según desvela la última edición del periódico asturiano 'El Comercio'. De momento, no se esperan movimientos por el atacante, que tiene contrato en El Molinón hasta 2024 y una cláusula de rescisión superior a los 25 millones de euros. El City contaba con una opción de recompra los dos primeros años que expira este verano y que se elevaba a más del doble del precio de venta (8-10).