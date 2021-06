OFICIAL: Sabaly, nuevo jugador del Betis hasta 2026

Aunque es difícil en estos casos establecer un orden, lo que sí es seguro es que Youssouf Sabaly (Chesnay, Francia, 1993) se ha convertido oficialmente ya este lunes en nuevo jugador del Real Betis, por el que firma hasta el 30 de junio de 2026 (por cinco años, no tres como se había especulado) como agente libre, pues acaba contrato con el Girondins de Burdeos y no aceptó la renovación. El internacional senegalés de 28 años ha interrumpido la concentración con su selección para la disputa de dos amistosos para volver a tierras galas a solucionar asuntos personales, aunque pasó también por Barcelona para someterse a una exhaustiva revisión médica, con especial hincapié en la rodilla izquierda, de cuyo menisco fue intervenido en agosto de 2019. Con el O.K. de los especialistas, sólo quedaba solventar los últimos trámites previos a la rúbrica de su contrato, que se ha producido esta mañana en Sevilla.

Sabaly, sexto fichaje (de seis, cinco hechos públicos) a coste cero desde la llegada a la dirección general deportiva de Antonio Cordón, será presentado este martes a las 13:00 horas en el Estadio Benito Villamarín, donde estará acompañado por el presidente Haro y el alto ejecutivo verdiblanco, por lo que no volverá a tiempo de disputar este martes el segundo 'bolo' con su combinado nacional, como quería su entrenador, Alain Cissé. Viene a ocupar el puesto que deja libre Emerson, repescado por el Barcelona, aunque su polivalencia (ha actuado casi tanto a pierna cambiada como en el lateral diestro) le permite ser un complemento a Miranda, igual que Montoya, pues Álex Moreno y el propio ex del Brighton están en el mercado. De hecho, el Betis intentará hasta última hora, si sigue a tiro, la contratación de otro efectivo para el carril derecho de la zaga, Héctor Bellerín (Arsenal).

Con casi 250 encuentros en las diferentes competiciones francesas, Sabaly tiene también experiencia (mínima, eso sí) en competiciones europeas, ya que ha disputado media docena de partidos (entre previas y Fase de Grupos) con el Girondins en la UEL. Se trata, sobre todo, de una oportunidad de mercado que, de nuevo, Cordón ha sabido aprovechar, uniéndose a un nutrido carrusel de novedades para la temporada 2021/2022: el guardameta Rui Silva (no oficial), la renovación de Joaquín (hasta 2022) y Víctor Ruiz (2023), así como el fichaje en propiedad del otrora cedido Miranda (2024). El siguiente podría ser el central paraguayo Fabián Balbuena, libre tras su paso por el West Ham inglés, donde coincidió con un Manuel Pellegrini que lo avaló y le dio continuidad.