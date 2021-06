Ceballos reitera su postura ante un posible regreso al Sevilla

Por si había alguna duda, Dani Ceballos lo dejó claro hace apenas diez días. "Ir al Sevilla FC es prácticamente imposible. Si hay un club en Sevilla donde yo vaya a jugar es en el Betis", aseguraba el utrerano. Unas palabras que, por si alguien no se había enterado, volvía a repetir anoche en El Larguero, donde el aún jugador del Arsenal habló de su regreso al Madrid, de un posible interés del Barça y, como siempre, del Real Betis.

"El Sevilla es un grandísimo club pero jamás, jamás jugaría en el Sevilla, más teniendo mi beticismo", afirmó rotundo Ceballos, a quien le preguntaron con qué entrenador ha disfrutado más, tras su buena experiencia con Arteta, y el canterano bético sorprendía: "Donde he sentido más satisfacción a la hora de jugar al fútbol ha sido en el Betis. Para la gente que somos de un club desde muy pequeño es diferente y encima, si eres bético desde pequeñito... es diferente. Víctor Sánchez del Amo me ha cuidado mucho; me dijo que me quería hacer mucho más futbolista de lo que era y así fue. Fui el mejor jugador en el Europeo sub 21 y me fichó el Real Madrid", indicaba el utrerano.

Quien además de la negativa al Sevilla, también la tuvo para otro club. "Al Barcelona no iría porque soy jugador del Real Madrid y mi sueño es triunfar en el Real Madrid", indicaba el sevillano, que quiere asentarse de una vez en el conjunto merengue: "No es lo mismo estar metido en la dinámica de un club con un contrato largo que estar cedido. Se echa de menos. Es algo que estos dos últimos años no tuve y quiero asentarme, jugar y ser feliz".

Y asegura que llega más hecho para hacerse un hueco en el conjunto de Ancelotti. "Yo creo que este año me he curtido como jugador. Creo que es el momento de asentarme en un club con un contrato largo y poder demostrar mi juego. Ancelotti acaba de llegar y tenemos que hablar. Quiero saber qué quiere de mí y decirle también lo que yo quiero, que es ser importante. No voy a la Euro y dentro de poco hay un Mundial. Tiene que ser una charla entre ambos con las cosas claras". Si no tiene hueco, el Betis siempre estará atento.