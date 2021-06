Así está ahora mismo realmente la posible salida del Betis de Tello

Cristian Tello está en boca de muchos en este preludio de verano, con la extensa ventana de transferencias que expirará a principios de septiembre en pleno apogeo. El Real Betis, no es ningún secreto, lo ha puesto en el mercado, pidiendo por su pase cinco millones de euros (uno más de lo que les costó), a sabiendas de que deberá compartir lo que obtenga al 50% con un Barcelona que ya ha preguntado varias veces por su situación, deseoso no de recuperar a su canterano, sino de rascar cualquier extra que alivie las depauperadas arcas azulgranas. Además del rédito deportivo y el monetario que pueda dejar el extremo, la idea de los verdiblancos es ahorrarse su alta ficha, que ronda los dos millones de euros netos entre fijo e incentivos por goles y partidos jugados.

En Heliópolis pudieron aferrarse a una interpretación conservadora de su contrato, que condicionaba la última temporada (la 21/22) a la disputa en la anterior de una serie de encuentros, contabilizándose completos sólo si participaba en cuarenta y cinco minutos como poco. Así estaba establecido a la hora de los bonus, aunque no explícitamente para la ampliación a un quinto curso de vinculación, pero desde la planta noble del Benito Villamarín quisieron ser justos y considerarle renovado a todos los efectos. Eso sí, la intención es aprovechar la última ocasión para recuperar, al menos, lo invertido en 2017 (4 kilos), ya que, desde el 1 de enero de 2022, el sabadellense podría comprometerse gratuitamente con quien deseara sin dar explicaciones.

Tello ha sido relacionado en las últimas semanas con diferentes clubes de Europa (Zenit, Galatasaray, Trabzonspor) y América (de la MLS y la Liga MX, fundamentalmente). Si el Inter de Miami quiso 'pescarlo' en anteriores ventanas, América y Monterrey son los señalados para que el atacante cambie España por México, informando algunos medios locales de avances en una negociación que podría ser rentable para todas las partes, Sin embargo, según ha podido contrastar ESTADIO Deportivo de fuentes directas y cercanas al jugador, su futuro no pasa en estos momentos por abandonar la casa verdiblanca.

Y es que el Betis insiste en recaudar esos cinco millones por Cristian, pero las propuestas que están llegando no son los suficientemente importantes como para incluir ese traspaso y la ficha del futbolista, En Turquía, por ejemplo, pueden pagar sueldos relativamente altos por la baja presión fiscal para los deportistas de elite (un 30%), aunque no suelen hacer frente a compraventas cuantiosas. Por el momento, ni en el país otomano, ni en Qatar, ni en la MLS ni en México hay destinatarios con ese poderío económico, por lo que no se ha avanzado en tal sentido. Tello tiene la última palabra y, aparte de encontrarse muy feliz y cómodo en tierras sevillanas, no ha llegado a ningún acuerdo con club alguno.