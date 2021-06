La última hora sobre Junior Firpo y cómo afecta a los intereses del Betis

No han sido las dos mejores temporadas para Junior Firpo, ni mucho menos. Sólo cuando su mentor, Quique Setién, desembarcó en el Camp Nou tuvo cierta continuidad (13 partidos en tres competiciones), pues ni Valverde ni Koeman le consideraron nunca un competidor real para Jordi Alba. Por eso, la posible salida del zaguero criado en tierras costasoleñas ha sido una tónica habitual desde las Navidades de la 19/20, negándose siempre el lateral zurdo a abandonar su sueño de hacerse un nombre como azulgrana. En la última ventana invernal, la realidad de su ostracismo era aplastante, pero, como ya se explicó en ED, motivos personales y familiares de peso le hicieron rechazar sendas opciones de cesión a Atalanta e Inter.

El Milan, que lleva prendado de él desde su exhibición en San Siro en la 18/19 con el Betis, también lo intentó sin suerte en enero pasado, aunque ha vuelto a la carga para que luche por el puesto con un igual como Theo Hernández y, de paso, deje las espaldas de Maldini cubiertas en caso de que el francés tenga que ser vendido este verano. Las exigencias culés, cifradas en los 20 millones (18 fijos y dos de los 12 totales en variables) que tuvo que desembolsar por el hispano-dominicano a los verdiblancos (aún les debe parte, según sus últimas cuentas trimestrales), son consideradas altas en la Lombardía, aunque el trato sigue adelante y está cercano a concretarse, según adelanta 'La Gazzetta dello Sport'.

De esta forma, el medio italiano habla de un entendimiento total entre los agentes de Junior, que son los mismos de Brahim (se gestiona también con el Real Madrid la repetición del préstamo), y el Milan, con el visto bueno del carrilero zurdo a la operación. A punto de cumplir 25 años, es consciente de que el relanzamiento de su carrera pasa por subirse a este tren tan atractivo, aunque los términos del posible acuerdo no benefician precisamente a su anterior club, que tendría que esperar, en el mejor de los casos, al verano de 2022 para obtener más réditos, habida cuenta de que conserva el 20% del pase y un 2,5% en concepto de derechos de formación.

Los 'rossoneri' han impuesto la fórmula de la cesión con opción de compra, que desean no sea demasiado alta (12-15 kilos), mientras que el Barça presiona para que haya obligación o que no existe ninguna cláusula de adquisición preferente en favor de la entidad transalpina. Sea como fuere, todo parece encaminado para la salida de Junior, que, por ahora, dejaría al Betis compuesto y sin plusvalía. Eso si no se impone el deseo del club catalán, que priorizará las ofertas de traspaso ante su necesidad de efectivo. Así, según informa 'Mundo Deportivo', los responsables azulgranas están negociando con dos clubes ingleses, uno de ellos el West Ham, que sí abonarían una cantidad importante por el hispano-dominicano, opción que puede interesar menos al jugador, pero mucho más al Betis.