El último pretendiente real de Junior en un mar de filtraciones interesadas

Milan, Nápoles, West Ham, ahora Southampton. Los pretendientes de Junior Firpo teóricamente se multiplican, tanto en la Serie A, donde el carrilero zurdo no ha perdido su impronta pese al ostracismo de las dos últimas temporadas, como en la Premier League, si bien no es oro todo lo que reluce. El Barcelona lo ha puesto en el mercado por la necesidad que tiene de ingresar efectivo con el que acometer el rearme de su plantilla, de momento a coste cero, aunque las primas de fichaje y los sueldos son altos y están ahí. La prioridad es un traspaso del hispano-dominicano, tasado en unos 15 millones de euros (ya no 20), aunque nadie hasta la fecha pasa de la cesión con pluses.

Las filtraciones interesadas en este asunto desde la Ciudad Condal son ingentes. Interesa que interese en Inglaterra, donde la pandemia parece haber hecho menos estragos en los derechos televisivos, claves en la economía de sus clubes. Pero Junior no se encuentra en la agenda de los 'Hammers' a día de hoy. Tampoco es uno de los objetivos ahora mismo de los partenopeos, que sí pujaron, junto a los 'rossoneri' en enero pasado, pero que se han tomado peor el descarte a la operación por parte del propio zaguero por delicados asuntos familiares. El caso es que sí es rigurosamente cierto que el jugador criado en la Costa del Sol tiene 'novias' en Premier y Serie A, pero no todas las que han trascendido.

El Milan es su principal baza. Firpo habría llegado ya a un acuerdo, a través de su agente (Sufiel Abdelkader Mohand), a la sazón padre de Brahim, cuya continuidad en San Siro ha negociado también de forma paralela, con Maldini y Massara, para jugar allí la próxima temporada, supeditado a un entendimiento con el Barça que está difícil. La fórmula propuesta, como en la ventana invernal, es una cesión con opción de compra, asumiendo la ficha del zurdo, mientras que los culés, como ya se ha dicho, priorizan un traspaso y, llegado el caso, aceptarían un préstamo remunerado con obligación de compra que, por el momento, nadie ha acatado.

ESTADIO Deportivo ha podido conocer el nombre de otro pretendiente real de Junior que sí estaría dispuesto a acercarse a las exigencias azulgranas, pero no abonando 15 kilos ahora ni mucho menos. Se trata del Leeds United de Marcelo Bielsa, que ha puesto sus ojos, a través de su dirección deportiva (con Víctor Orta a la cabeza), en el veloz lateral zurdo. Variantes todas éstas que no convienen al Betis, deseoso de hacer efectivo su 18% de los derechos de Firpo y el 2,5% al que tiene derecho por derechos de formación en caso de transferencia internacional. Parece que, en el mejor de los pasos, ese ingreso extra no se producirá hasta el verano de 2022.