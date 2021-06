Lo que busca el Betis para el ataque este verano y lo que no

Como cada apertura de una ventana de transferencias, los rumores se disparan en todos los sentidos. Entradas y salidas que, de completarse todas, supondrían una renovación total y un dispendio imposible en los clubes, especialmente en un Betis aferrado al coste cero desde el inicio de esta pandemia. Con éxito, todo sea dicho, pues sólo Montoya no ha funcionado como se esperaba. Antonio Cordón ha caminado con solvencia sobre el alambre y, muy a pesar de todos, deberá seguir haciéndolo 2-3 años más por mor de una pandemia que ha diezmado a la inmensa mayoría de los equipos.

Entre dimes y diretes, el alto ejecutivo extremeño está rozando la excelencia antes siquiera que comience el verano, pues ha cerrado ya los fichajes (libres) de Sabaly, Miranda y Rui Silva, amén de las renovaciones de Joaquín, Víctor Ruiz y Aitor Ruibal (ampliación de contrato, en realidad, pues no terminaba). Un abanico de movimientos loable al que seguirá, seguramente, la contratación de un central, si no dos, que cubra la marcha de Mandi y la más que probable de Sidnei. A partir de ahí, la planificación ha de experimentar un lógico parón, pues se esperará a achicar agua (bajas) para saber a ciencia cierta con qué presupuesto se cuenta y qué posiciones quedan más descubiertas.

Por todo lo anterior y por más cuestiones, no tenía ningún sentido que desde Italia vinculasen (y sigan vinculando) a Samu Castillejo con el Betis. Teóricamente, según un periodista de 'Sky Sports', el Milan estaba esperando a recaudar algo por su marcha al conjunto verdiblanco para llevarse al joven mediapunta del Toulouse Amine Adli, pero eso no ocurrirá. Como bien comenta el compañero de 'Mundo Deportivo' y 'Muchodeporte' Pepe Elías y ha podido confirmar ESTADIO, no existe nada en marcha ni en ciernes por el extremo malagueño, que tiene contrato hasta 2023 y no saldría del club 'rossonero' precisamente gratis, aparte de lo que cobra.

Por si fuera poco, en Heliópolis hay 'overbooking' por fuera (Joaquín, Tello, Lainez, Ruibal, Juanmi, Robert que vuelve y, por el sistema, Fekir o Canales se escoran cuando actúan juntos en la media punta), por lo que únicamente harían falta atacantes en caso de desbandada, pues es verdad que el sabadellense y el de Coín están en el mercado y se escuchan ofertas por ellos. En cuanto a la delantera, sólo si Loren se marcha y deja un buen montante se iría a por otro punta. Es la idea, en realidad, pero en una fase más avanzada de esta larga ventana.