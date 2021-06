La selección española disputa este sábado la segunda jornada de la Eurocopa 2020 ante Polonia (21:00) con la necesidad de ganar para no complicarse la opción de pasar a octavos y seguir aspirando a hacerlo como primero de grupo. Duelo para el que los pronósticos colocan a España como clarísima favorita a ganar con un 75% de probabilidades implícitas de victoria (cuota 1.34). Sucede, sin embargo, que para el partido inaugural ante Suecia, España también era muy favorita, con una probabilidad que entonces rozaba el 80%. Manda la prudencia.

No sería de extrañar que se sumara otro tropiezo. Esta España ha roto moldes estadísticos. Desde 1992 el combinado nacional no sumaba dos empates a cero consecutivos. Entonces fue en la fase de clasificación para el Mundial del 94 y acabó con tres cero a cero consecutivos ante Letonia, Irlanda del Norte y Eire. Que se repita aquello parece complicado a tenor de los pronósticos, pero no imposible. Dicen los vaticinios de Betfair que el 0-0 es relativamente poco probable, con un 8,33% de probabilidades implícitas de que suceda (cuota 12.0). Pero ante la falta de tino de España, tampoco sería asunto descabellado.

En todo caso, los pronósticos creen que esta vez sí, que ahora sí verá puerta. Que España marque se da casi por sentado, con una cuota de apenas 1.05 (95% de probabilidades) frente a la cuota 1.8 (56% de probabilidades) de que marque Polonia al menos un gol.

Los pronósticos también piden a Gerard Moreno

En el primer partido frente a Suecia, Gerard Moreno no jugó de inicio. El delantero del Villarreal (30 goles entre Liga y Europa League) comenzó en el banquillo. "No pueden jugar todos", justificó un Luis Enrique que defendió a Morata, silbado por la afición ante su escasez de acierto. La defensa del seleccionador apunta a que el ariete de la Juventus repetirá en punta, aunque los pronósticos crean que Gerard Moreno sigue siendo la mejor alternativa para ejercer de '9'. Está por ver si el seleccionador apuesta por jugar con dos puntas.

En este partido ante Polonia, el del Villarreal es el futbolista (sea de España o de Polonia) con más opciones de marcar en cualquier momento con una cuota de 1.90€ por euro apostado, esto es, un 52,63% de probabilidades de marcar, ligeramente mejor perspectiva que el propio Morata (cuota 2.0, probabilidad implícita del 50%). Ferrán Torres, Pablo Sarabia y Mikel Oyarzabal les sigue con una cuota de 2.6 (probabilidad implícita del 38%).

Enfrente la amenaza del gol se llama Robert Lewandowski. Pero, lejos del temor que infunde cuando juega con el Bayer de Múnich (48 goles esta temporada), el ariete polaco no da tanto respeto en esta Eurocopa. En el primer partido ante Eslovaquia no marcó y en éste frente a España aparece como séptima opción de marcar en cualquier momento del partido, con una cuota de 3.5, esto es, una probabilidad implícita del 29%. Percepción de escaso peligro teniendo en cuenta el potencial rematador del ariete.

Con la historia a favor

Aunque la historia no juega en el fútbol, sí que sonríe a una selección española que ha ganado en ocho de los diez enfrentamientos que ha tenido frente a Polonia. El último, eso sí, data de hace una década, cuando se midieron en un amistoso previo al Mundial de 2010 que acabó ganando España. Aquel duelo terminó con un rotundo 6-0 que hoy parece inviable. Al menos lo deslizan los pronósticos de Betfair, que dan apenas un 1% de probabilidades (cuota 100.0) a que se repita aquel marcador.

El único triunfo polaco en territorio español data de 1980 en un parrido amistoso que vencieron los centroeuropeos por 1-2. Ahora que ese marcador se repita también parece complicado (cuota 20.0) frente a una selección española que, pese a los últimos tropiezos, apenas ha perdido músculo en los pronósticos. Que gane la Eurocopa se paga a 9€ por euro apostado frente a los 8.50€ por euro apostado que se abonaba cuando comenzó el campeonato. Una leve diferencia que señala la confianza en Luis Enrique y sus muchachos.