"Hay que vender para poder comprar"

Lo dijo Monchi y también Antonio Cordón. Y pese a que el mercado ha visto incrementado su ritmo los últimos días los grandes fichajes se harán esperar. Hoy, sin ir más lejos, el Mallorca ha anunciado las incorporaciones de Maffeo y Jaume Costa, Carlos Bacca se ha desvinculado del Villarreal, Ramos ha pasado revisión médica con el PSG... pero todos (o casi) son jugadores cedidos o a coste cero.

Y uno de los que más se está moviendo, el Getafe, quien ha anunciado ocho fichajes para este año, ratificaba la dinámica por boca de su presidente: Ángel Torres. "Hay una situación difícil. Todos esperamos vender para poder comprar. Queda mucho verano y las operaciones no se van a hacer hasta agosto. Ellos -el valencia- están pendientes de una venta. Pero no hemos concretado nada ni ha habido nombres. El Getafe no quiere deshacerse de los 15 futbolistas del año pasado y si viene Aleñá 16 más los refuerzos. No queremos vender, así que tendrían que pagar la cláusula por el que quieran", dejaba claro el presidente azulón.

Una realidad que no sólo afecta al Getafe, sino a Madrid y Barça o a los clubes sevillanos. Los dos poderosos sólo han fichado a jugadores a coste cero y el Barça, incluso, está vendiendo todo lo que tiene (Junior, Akiame...) y trata de dar la baja a Pjanic o Umtiti para poder renovar a Messi e inscribir al resto de fichajes que tiene cerrados 'gratis'. Y el Sevilla y el Betis, más de lo mismo.

El club verdiblanco está pendiente de las pocas operaciones que podría cerrar (William o Loren) para subir su puja por el relevo de Mandi y el correspondiente sustituto del que se vaya.

Y el Sevilla FC, que tiene menos urgencias para suplir alguna posición, espera a ver qué pasa con De Jong y Koundé para saber a qué atenerse en el mercado. De momento, las conversaciones de ambos avanzan a paso lento.