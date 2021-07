Opción Luis Alberto; OK al Saúl-Griezmann, Europa busca rey... Así vienen las portadas

Las portadas de este domingo 11 de julio llegan con el incuestionable protagonismo del que será el partido del día, la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra, que esta noche en Wembley jugarán por levantar la copa. Pero no todo es la final de la Eurocopa, también el mercado se mueve y que se lo digan a la Lazio, que no ha tenido más remedio que poner en el mercado a Luis Alberto, quien no se ha presentado a la pretemporada del conjunto de Sarri. Aquí puedes ver las portadas más destacadas de la prensa deportiva nacional e internacional.