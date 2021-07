Los pronósticos no ven a Isco en Nervión.

La llegada de Carlo Ancelotti al Real Madrid supone, como todo relevo en un banquillo, motivaciones renovadas para futbolistas que con Zidane habían perdido el rol de hombres clave. Francisco Alarcón, Isco, es el más claro ejemplo de futbolista que podría reciclarse con el italiano al frente. El malagueño fue, en la primera etapa de 'Carletto', jugador fundamental. Una pieza básica que ha ido cayéndose del engranaje. Esa pérdida de galones lo han colocado en el mercado, pero quizá por poco tiempo.

Los pronósticos creen que ese cambio de paso, esa vuelta de Carlo Ancelotti, propiciarán que Isco siga en el Bernabéu. Con una cuota de 1.50, le otorgan un 66,7% de probabilidades de mantenerse en el Real Madrid. Esto es, que no salga para un verano que parecía sería el de su marcha. Ahora todo es diferente. Entre los motivos de esta confianza, varios factores. El primero, la citada fe y buen rendimiento que tuvo Ancelotti en el malagueño. Fue bajo el mando del italiano cuando se abrió el famoso debate sobre la BBC y el 4-4-2 en el que él, Isco, era el hombre que debía suplir a Bale. La entrada del jugador del Arroyo de la Miel fue básica en la final que el Real Madrid le ganó al Atlético en Lisboa entrenada por un Ancelotti que exprimió al mediapunta hasta 17 goles y 21 asistencias en 107 partidos, a una media de un gol cada seis encuentros y un pase de gol cada cinco. Nada mal.

Además, cabe recordar que en el actual contexto de crisis económica, el Real Madrid (como todos los grandes) permanece en una posición conservadora ante un mercado en el que no se prevén grandes ofertas. Si por Isco no hay una gran suma de dinero, lo normal es que el malagueño no deje la Castellana. Si algo tiene claro en la capital es que no piensan regalar efectivos.

Las alternativas italiana e inglesa y la vía sevillana

Pero que la perspectiva de Isco sea buena no significa que no pueda cambiar con el paso de las semanas. La posible necesidad merengue de deshacerse de efectivos para dar cabida a Mbappe es uno de esos motivos que podría dar un vuelco al caso Isco. En tal escenario, Italia o Inglaterra parecen ser los destinos más probables€ con una tercera vía española.

En la Serie A, el Nápoles publicó recientemente un sospechoso tuit por error en el que se reflejaba la búsqueda de su community manager de información sobre Isco. Fue borrado al instante, pero a tiempo para desatar una rumorología que ahora alimenta los pronósticos. Los 'azzurri' son el segundo destino más probable para Isco según Betfair, que le otorga una cuota de 3.75 y una probabilidad implícita del 26,7% de que termine jugando en el Estadio Diego Armando Maradona, algo nada descabellado teniendo en cuenta la reciente colonia española que ha triunfado allí.

El Milan también ha preguntado por el ex del Málaga y el Valencia, pero es una opción más difícil que sitúan como alternativa italiana al Nápoles, aunque con una cuota de 6.0 que le da apenas un 16,7% de probabilidades de fichar por los rossoneri. Arsenal (cuota 9.0) y Tottenham (11.0) también habrían sondeado al mediocampista, pero la Premier es vía más compleja.

Más cerca le pilla a Isco el Sevilla, que entrenado por Julen Lopetegui, jamás ha negado que suspira por el malagueño. El entrenador guipuzcoano lo hizo un fijo en la Selección Española y también en el Real Madrid. En el Pizjuán le daría mando de líder indiscutible, aunque su incorporación parece, por ahora, muy complicada. Su llegada a la capital hispalense cotiza en Betfair con una cuota 15.0 que destila la poca confianza de los pronósticos en su llegada al conjunto rojiblanco. Idas y venidas de nombres ilustres que podrían quedarse en papel mojado si Ancelotti, como parece, retorna a Madrid dispuesto a sacar el mejor Isco.