Valencia, Betis y Sevilla no se olvidan de Stergiou, pero...

Leonidas Stergiou, central de 19 años del St. Gallen e internacional sub 21 con Suiza, se encuentra en la agenda de varios clubes españoles, entre ellos un Betis, Sevilla FC y Valencia que vienen monitorizándolo desde meses atrás. Los de Heliópolis, tal y como avanzó ESTADIO Deportivo el pasado mes de mayo, llegaron a preguntar por su situación, aunque se iba de precio, teniendo en cuenta la actual situación económica del fútbol, en general, y de los verdiblancos, en particular.



Ahora, desde Turquía, el periodista Ekrem Konur informa de que ninguno de los tres clubes mencionados se ha ovlidado del joven zaguero, que con su 1,81 metros puede jugar en ambos perfiles del centro de la defensa y desempeñarse también también como lateral derecho.





