Sevilla, Betis, Barça, Madrid, Juve... todos priorizan vender antes de poder fichar: así vienen las portadas

El mercado estival de fichajes está siendo, en realidad, el mercado estival de salidas. Porque la prioridad es vender. Lo es para los dos principales clubes sevillanos. También para el grueso de los conjuntos de LaLiga, incluidos Barcelona, Real Madrid y Atlético. En extensión, salvo contadas excepciones y generalmente concentradas en la pudiente Premier League inglesa, la práctica de adornar el escaparate buscando financiación para los nuevos proyectos es algo común en todos los campeonatos del fútbol europeo.

En el Sevilla FC, Jules Koundé sigue acaparando el centro de atención como firme candidato a protagonizar esa gran venta que en Nervión llevan tres ventanas seguidas retrasando y que debe equilibrar las cuentas. No obstante, Lopetegui ha pedido refuerzos para tener a dos jugadores de nivel por puesto y, para conseguirlo, Monchi sabe que tiene que acelerar las salidas de todos aquellos que no entran en los planes del técnico vasco: Rony Lopes, Idrissi, Amadou, Munir, Gudelj, De Jong... De momento, el teléfono suena poco, pero en el Sánchez-Pizjuán ya han adecuado el precio a las peculiaridades de un mercado en plena crisis global.

En el Real Betis sucede lo mismo. Si no hay salidas, no habrá más fichajes y, hasta entonces, toca conformarse con ver que el club no para y sigue reforzando al filial por si Pellegrini se ve obligado a tirar de la cantera más aún de lo que ya acostumbra y desea. El polivalente Fran Callejón seguirá a las órdenes de Manel Ruano en la quinta operación cerrada hasta la fecha por el segundo equipo heliopolitano.

No obstante, si hay club al que se vea especialmente necesitado de vender, sin duda ése el Barça. De momento, las salidas que ha cerrado ni siquiera le dan para la astronómica renovación de Messi y ahora Laporta tendrá que empezar a suplir las vacantes. Para ello toca seguir recaudando y ha 'condenado' a cuatro futbolistas en los que el club catalán invirtió una suma total de más de 400 millones de euros: Griezmann, Coutinho, Dembélé y Pjanic.

En el Real Madrid esperan a la posible salida de Varane al United para que Alaba deje de ser la única cara nueva y hacer otro intento por el deseado Mbappé; en el Atlético meditan posibles trueques con el Barça; en la Juventus urge saber qué va a ocurrir con Cristiano Ronaldo... el repaso a las principales portadas de los medios deportivos de este viernes 16 de julio ofrece un dibujo común: el objetivo número uno en el mundo del fútbol es común: Vender sí o sí.