¿Dónde jugará Lewandowski? Así lo ven las apuestas.

El nombre de Robert Lewandowski ha vuelto a agitar el mercado estival de fichajes. Un clásico veraniego que ha puesto una pica en la capital de España. El delantero polaco del Bayern de Múnich (32 años) ha emergido como alternativa a las opciones de refuerzos que se plantea un Real Madrid que hace tiempo ya lo sigue. Desde su póquer de goles en las semis de la Champions (2013) se convirtió en un jugador del gusto merengue.

Ahora el ariete supera la treintena, pero sigue siendo una garantía de gol (que se lo pregunten a España en la Eurocopa) que gustaría como potencial alternativa, informan los medios madrileños, a Haaland. Esta opción se encuentra con dos obstáculos (y qué obstáculos) para hacerse realidad, según los pronósticos. Uno se llama Bayern de Múnich. El otro, Manchester City.

Candidato al Balón de Oro

El primero es problema porque no parece por ahora el Bayern dispuesto a sacar a su estrella de una plantilla en la que sigue rindiendo a ritmo de candidatura al Balón de Oro: 48 goles en 40 partidos con los bávaros es media más que suficiente para ser siempre tenido en cuenta.

Ya en 2020 Lewandowski se llevó el premio The Best y en este 2021, aunque lejos de Messi, también compite por ser el mejor. Su cuota en los pronósticos a mejor jugador del año es la misma que la de Mbappé (otro deseado blanco). Se paga a 7€ por euro apostado que venza un galardón que seguramente habría sido suyo hace doce meses de no ser porque se suspendió a causa de la pandemia.

Contrato con el Bayern hasta 2023

De ahí que resulte lógico que el Bayern no parezca dispuesto a dejarle marchar, más ahora que le restan dos años de contrato (2023), aunque eso conlleve el riesgo de que el curso que viene lo tenga que, esta vez sí, dejarle marchar para que no se vaya a coste cero más adelante. Es por todo ello que en los pronósticos continúe en el Bayern aparezca como la opción más factible, con una cuota de 1.05, esto es, un 95% de probabilidades implícitas de que no haga las maletas.

La pugna Ancelotti-Guardiola

En el Bayern de Múnich los entrenadores hablan maravillas de Lewandowski. Incluso cuando se marchan, como son los casos de Carlo Ancelotti (ahora en el Real Madrid) y Pep Guardiola (ahora en el Manchester City). No resulta llamativo que ambos vean con buenos ojos la opción de ficharlo.

El polaco en alguna ocasión ha deslizado sus deseos de jugar de blanco tarde o temprano. De ahí que el Real Madrid, en caso de que salga del Bayen, emerge como primera alternativa. Aunque complicada para este mercado estival, según los pronósticos de Betfair: se paga a 13€ por euro apostado.​ Muy cerca (aunque lejos del Bayern) se sitúa el propio Manchester City, con una cuota de 16.0, atractiva opción B de no ser porque los vaticinios no creen que Lewandowski dejará Baviera en breve.

Pendiente de Haaland

Una ecuación de intereses en la que será interesante despejar qué sucederá con Haaland. El noruego sigue siendo la clave de bóveda de un mercado de fichajes que podría moverse cual efecto dominó dependiendo de cuál será su decisión. Mientras el Chelsea llama a la puerta del Borussia Dortmund, en el Real Madrid y el Manchester City también trabajan para su incorporación. No conseguirla reactivaría el caso Lewandowski.

En el caso de Haaland, los pronósticos insisten en que la línea del propio Chelsea (cuota 2.75) con el Manchester City cerca (4.0) y el Real Madrid por detrás (6.0). Cascada de nombres que determinará el futuro de un mercado en el que, otra vez, Robert Lewandowski emerge como candidato para el Santiago Bernabéu.