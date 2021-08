Sevilla, Betis y los 13 días claves ¡Más de 70 fichajes ya cerrados!

A falta de 13 días para que arranque LaLiga y en un mercado, otra vez, muy complicado y lento, varios son los equipos que van a empezar el campeonato con muchas lagunas en sus filas y con varios jugadores que el 1 de septiembre, previsiblemente, no van a seguir en su disciplina.

Los aparentes pocos movimientos de las últimas semanas así lo demuestran y la lentitud con la que se negocia cada cifra y cada coma deja patente lo ajustados que están los presupuestos y los límites salariales.

El ejemplo puede estar en que los dos poderosos, Madrid y Barça, no han gastado ni un euro en refuerzos y llevan más de un mes sin incorporar a nadie, ni siquiera a coste cero. O la evidencia de que Messi no puede ser inscrito hasta que no se libere masa salarial que lo permita. Y eso que se ha bajado el sueldo.

El Sevilla, pese a su 'lentitud', ha sido de los que más se está moviendo en las últimas semanas, mientras que el Betis sigue paciente para cerrar la única pieza vital que le falta. Y esperará al final del mercado para hacer alguna operación añadida. De aquí al arranque de Liga habrá sorpresas.

Hay otros clubes que sí se han movido más de lo que parece y los movimientos entre los equipos de Primera división ya pasan las 70 operaciones.

Estos son los fichajes ya cerrado de Laliga.