¡Drama!, ¡Bombazo!, ¡Messi se va!... Las portadas de hoy tienen un claro protagonista

Las portadas de este viernes 6 de agosto llegan con un claro protagonista, y ése no es otro que Leo Messi y su adiós definitivo al FC Barcelona tras anunciarse ayer que no habían llegado a un acuerdo señalando directamente a los "obstáculos económicos y estructurales" de LaLiga. Pero no sólo Messi, también hay sitio para los dos medallistas españoles de oro del día de ayer: Sandra Sánchez y Alberto Ginés. En ED destacamos la búsqueda de un lateral derecho por parte del Sevilla, siendo uno de los candidatos el argentino Nahuel Molina. Aquí puedes ver las portadas más destacadas de la prensa deportiva del día de hoy.