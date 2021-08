Mercado de fichajes en directo: altas, bajas, traspasos y últimas noticias

VLAHOVIC, MUY CERCA DEL ATLÉTICO

El Atlético busca un delantero que complete la plantilla y que le dispute el puesto a Luis Suárez. Desde Italia apuntan el nombre de Dusan Vlahovic como el objetivo principal. El delantero serbio, que habría paralizado su renovación con la Fiorentina, habría llegado a un acuerdo con los rojiblancos según avanzaba el periodista de Sky Sport Gianluca Di Marzio.

MIAZGA, CERCA DEL DEPORTIVO ALAVÉS

Según desvela Fabrizio Romano, el Chelsea confía en cerrar esta semana el acuerdo de cesión de Matt Miazga al Deportivo Alavés. Las conversaciones están muy avanzadas para completar el acuerdo en préstamo hasta junio de 2022. El central norteamericano jugó cedido la última temporada en el Anderlecht belga.



Este jugador tuvo en su día un pique con Diego Laínez en un Estados Unidos-México, en el cual se burló de la estatura del joven futbolista del Real Betis Balompié.







EL GENOVA QUIERE A PEDRO RODRÍGUEZ

Pedro Rodríguez sabe que no entra en los planes de Mourinho para la próxima temporada. Por ello el canario debe buscarse nuevo destino, en Italia apuntan que se la ha abierto una vía en los últimos días, la del Genova. El club 'rossoblu' ha mostrado su interés en el español, pero existe un problema, el elevado salario de Pedro. Pese a ello, en Génova no pierden la esperanza de convecer al español.



GONZALO VERDÚ RENUEVA CON EL ELCHE CF

El Elche ha anunciado la renovación de Gonzalo Verdú hasta 2023. El central cartagenero, que tenía contrato hasta 2022, amplía su vinculación con la entidad ilicitana por una temporada. El capitán franjiverde es el líder de la defensa del conjunto dirigido por Fran Escribá.



VARIOS EQUIPOS PREMIER LEAGUE SONDEAN A MARCO ASENSIO

Inglaterra ya vino pisando fuerte con la compra de Varane por parte del Manchester United. No obstante, parece que no fue un caso aislado. Los futbolistas del Real Madrid gustan mucho en el país británico. El diario The Sun advirtió esta semana de que Everton, Leicester y Leeds seguían muy atentamente el fichaje de Marco Asensio

Ahora, según informa The Mirror, el Arsenal también estaría interesado en el traspaso del atacante madridista si no consiguen fichar a Maddison del Leicester. Sin embargo, la salida de Asensio resulta complicada, ya que en la entidad blanca confían en él.



EL LIVERPOOL RENUEVA A ALISSON HASTA 2027

El Liverpool ha hecho oficial la renovación de Alisson Becker hasta el final de la temporada 2026/2027. El portero brasileño continuará así en el equipo 'red' al cual llegó en 2018 procedente de la AS Roma a cambio de más de 60 millones de euros.







EL BAYERN MUNICH QUIERE A SABITZER

El titán alemán parece ser que quiere seguir pescando en el Leipzig. Ya pasó con Nagelsmann, Upamecano y el siguiente puede ser Marcel Sabitzer. En cuanto a incorporaciones se refiere, el Bayern de Múnich tiende a mirar a su vecino de Alemania. Según Bild, el Bayern piensa en el centrocampista austriaco de 27 años para reforzar su medular. El diario alemán señala que se prepara una oferta de unos 20 millones de euros. Sabitzer finaliza su contrato en 2022, por lo que el Leipzig no está cerrado en banda a negociar.





FABINHO RENUEVA CON EL LIVERPOOL HASTA 2026

El brasileño Fabinho firmó este martes, en la pretemporada del conjunto inglés, un nuevo contrato que le vinculará con el Liverpool hasta el año 2026. El jugador de 27 años jugó 122 partidos durante sus tres primeras campañas en el conjunto 'red', donde, tras un periodo de aclimatación, se consolidó en la medular del grupo, con el que consolidó un equipo de época, que batió récords y ganó la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y la Premier League, hasta en dos ocasiones.



El centrocampista tuvo unas palabras en la web del Liverpool tras la firma de la ampliación contractual. "Estoy encantado de haber firmado un nuevo contrato con el club. Desde el principio de la conversación, fui muy positivo al respecto porque es lo que quería: seguir en este club, seguir jugando en el Liverpool. Ahora es oficial y estoy muy contento", declaró. "Estas tres últimas temporadas he sido muy feliz aquí. He aprendido mucho con el entrenador, con todo el personal, con los chicos también", añadía.





EL CELTA YA TIENE SU PRIMER FICHAJE INVERNAL

El Celta de Vigo ha llegado a un principio de acuerdo con el internacional mexicano Orbelín Pineda, que acaba contrato con su actual club, Cruz Azul, el próximo 31 de diciembre. Fuentes del club gallego han confirmado a Efe que el acuerdo con el centrocampista azteca está "cerrado", y el jugador se incorporará al equipo de Eduardo 'Chacho' Coudet en el próximo mercado invernal, siempre que supere el reconocimiento médico al que será sometido en tierras viguesas.



Orbelín Pineda debutó en 2016 con la selección mexicana, con la que acaba de proclamarse subcampeón de la decimosexta edición de la Copa Oro, tras caer por la mínima ante Estados Unidos (1-1). En la entidad celeste se reencontrará con su compatriota Néstor Araujo.





FATIH TERIM ADMITE QUE SU OPCIÓN A ERA ÁLEX MORENO

"Seguimos a Álex Moreno durante seis meses. Teníamos muchas ganas (de contar con él). Queríamos a Álex, pero el Betis dijo que no... y no dejó salir al jugador". Así de claro y contundente se ha mostrado el técnico del Galatasaray, Fatih Terim, en sala de prensa cuando fue cuestionado acerca de las opciones barajadas por el equipo de Estambul para reforzar su lateral izquierdo. Finalmente, el elegido ha sido el neerlandés Van Aanholt, que estaba libre tras su paso por el Crystal Palace y por el que no ha habido que pagar traspaso.



El Betis no aceptó las propuestas a la baja del 'Galata' por el carrilero catalán, que comenzaron siendo de cesión con opción de compra y, tras la negativa verdiblanca, se transformaron en un traspaso que apenas alcanzaba los 4 millones de euros, muy por debajo de las pretensiones heliopolitanas, tendentes a recuperar la inversión realizada en su día para traer a Álex del Rayo Vallecano: 7,5 millones de euros.





JAMES SE DEJA QUERER POR LA SERIE A

El jugador colombiano James Rodríguez ya conoce de boca de su entrenador, el español Rafa Benítez, que no seguirá en el Everton la próxima temporada. En este sentido, ante los rumores de una posible vuelta a LaLiga -llegó a ser vinculado con el Sevilla FC e incluso de volver al Madrid- o emprender una nueva aventura tras jugar en las ligas de Francia (Mónaco), Portugal (Oporto), España (Real Madrid), Alemania (Bayern) e Inglaterra (Everton), ha afirmado en un directo de Twitch que jugar en la Serie A es una de las pocas asignaturas pendientes que le quedan.



"He jugado en Portugal, España, Francia, Alemania, Inglaterra... pero me falta la Serie A y sería una buena opción para mí", explicó James Rodríguez, abierto a escuchar ofertas y con ganas de volver a mostrar al mundo su indudable calidad, empañada tras varios cursos bastante irregulares y con mucha inestabilidad contractual.

El Krasnodar y el Lokomotiv de Moscú han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Krychowiak, que seguirá jugando en la liga rusa al menos una temporada más. El ex del Sevilla FC volará a Krasnodar en las próximas horas para firmar el contrato con su nuevo club, con el que firmará tras pasar el preceptivo reconocimiento médico.

Manuel Locatelli ya está en Turín pasando reconocimiento médico con el equipo de Allegri. La 'Vecchia Signora' y el Sassuolo han llegado a un acuerdo para su traspaso a cambio de 35 millones de euros. El jugador de 23 años firmará hasta 2026.La SD Huesca se ha hecho con los servicios del delantero paraguayo Isidro Pitta (1999) que llega procedente del Olimpia de Asunción y será azulgrana las próximas cuatro temporadas. El delantero de Caacupé es un jugador de enorme proyección, respaldado por sus números anotadores, que le han convertido en tremendamente codiciado en diferentes ligas, pero que finalmente ha aceptado la oferta de club altoaragonés.El mediocentro Luismi Sánchez, que ya jugó cedido en el Real Oviedo en la temporada 2019-2020, regresa al conjunto azul esta vez en propiedad, tras rescindir el año de contrato que le quedaba en el Elche y con la intención de comandar el mediocampo carbayón durante los próximos dos años con opción a un tercero. "Estoy muy ilusionado, porque vuelvo a un equipo donde fui feliz. Tengo ganas de poder devolverle a la afición en forma de trabajo el cariño inmenso que me han venido demostrando todo este tiempo", comentó en sus primeras declaraciones oficiales el nuevo jugador carbayón.El centrocampista Manuel Morlanes jugará cedido en el Espanyol la próxima temporada, tal como anunció este lunes el club blanquiazul a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales. El futbolista, de 22 años y natural de Zaragoza, llega sin opción de compra al final de esta campaña, una posibilidad que se había valorado en las negociaciones, pero que finalmente ha quedado descartada por ambas partes.El Génova, club de la Serie A italiana, fichó este lunes al defensa mexicano Johan Vásquez, que llega procedente del UNAM Pumas, informó el equipo genovés en un comunicado oficial. "El Génova consiguió los derechos a las prestaciones deportivas de Johan Vásquez, medalla de bronce en los Juegos de Tokio con México sub-23", se lee en la nota oficial del conjunto de la región Liguria (noroeste de Italia).El portero belga Thibaut Courtois firmó la renovación de su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026, club al que defiende desde que en 2018 llegase procedente del Chelsea. Courtois, de 29 años, alcanzó un acuerdo para extender su vinculación y desarrollar toda su carrera en el Real Madrid, equipo del que se ha convertido en referente, titular indiscutible y uno de los pilares tanto con Zinedine Zidane como en el regreso de Carlo Ancelotti.

El futbolista del Barcelona Álex Collado abandonó este domingo el 'stage' de Donaueschingen (Alemania) con permiso del club, para que pueda centrarse en concretar su futuro en otro equipo, después de que Ronald Koeman no haya mostrado la intención de contar con él durante este curso.

Según informó RAC 1, Collado estaría cerca de cerrar una cesión con un equipo europeo y todo apunta a que se trata del Brujas belga. La decisión la habría tomado después de darse cuenta de que iba a tener poco protagonismo en el Barça.





El central peruano Luis Abram, ultimo fichaje del Granada, se unió este fin de semana a los entrenamientos de pretemporada que el equipo andaluz lleva a cabo en Marbella (Málaga) y este lunes podría debutar con los rojiblancos en el partido amistoso contra el Linense.

Luis Abram, que llega libre el Granada procedente del Vélez Sarsfield argentino, se ha comprometido con el conjunto español para tres temporadas, por lo que militará en su nuevo equipo hasta junio de 2024.

Manchester City are in direct talks with Aston Villa since yesterday. Bid on the table and negotiations ongoing with Man City now pushing. ?? #MCFC



Fair to remember that Aston Villa are offering Jack a new, top deal. #AVFC



Tottenham are still reluctant to sell Harry Kane. #THFC https://t.co/UoqYU0ILzC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2021

El Manchester City quiere incorporar a Jack Greaslish, atacante del Aston Villa, y a Harry Kane, elantero de Tottenham, para poder completar el asalto definitivo por la Champions League. Así lo asegura el reputado periodista depotivo especializado en el mercad de fichajes, Fabrizio Romano.El CEO del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha desvelado a Sky Sports que este viernes llega la reunión definitva con la Juventus por Manuel Locatelli. El dirigente ha desvelado que el Arsenal ha entrado en la puja por el jugador y que no es el único equipo de la Premier League interesado.

El portero francés Alphonse Areola jugará cedido en el West Ham inglés la próxima temporada, tras la cual el club londinense tendrá una opción de compra, indicó este jueves el París Saint-Germain.

El meta de 28 años volverá a repetir experiencia cedido en la Premier, donde el año pasado militó en el Fulham. Será la tercera temporada consecutiva que el PSG cede al meta, que en la anterior estuvo en el Real Madrid. En el West Ham tendrá que superar la competencia del veterano polaco Lukasz Fabianski, que ha completado una buena temporada.

Giorgio Chiellini, capitán de la selección de Italia campeona de Europa, confirmó este jueves que seguirá jugando en la Juventus de Turín, por lo que firmará la próxima semana un nuevo contrato después de que el anterior acuerdo expirara el último 30 de junio.

Chiellini, de 36 años, despejó definitivamente las pocas dudas sobre su futuro e informó de que el próximo lunes irá a Turín para empezar a trabajar con el técnico Massimiliano Allegri, en unas declaraciones al margen de un evento organizado en su ciudad, Livorno (Toscana, centro), en el que fue premiado por sus éxitos deportivos. "El lunes estaré en Turín, donde me está esperando Allegri, incluso si me hubiera venido bien tener algún día más de vacaciones. Intentaré terminar mi carrera ganando otros trofeos, porque los títulos te dan más hambre de victorias", afirmó el defensa.



El Real Madrid ha anunciado hace unos minutos la renovación de su lateral diestro Dani Carvajal hasta el final de la temporada 2024/2025.no tiene claro su futuro en el Cagliari y, según TuttoMercatoWeb, su futuro puede estar de nuevo en LaLiga. Concretamente en el campeón de Europa League, el Villarreal CF, club en el que ya militó de 2007 a 2010, antes de su llegada al Atlético.Elha llegado a un acuerdo para fichar al defensa central del, por un precio que ronda los. Así lo afirma Skysports y F abrizio Romano. Se espera que el joven de 23 años se someta a un examen médico cuando regrese de las vacaciones el 26 de julio.El conjunto detiene su nuevo refuerzo. Se trata del ya ex jugador del. El joven nacido en 1997, llega como cedido con obligación de compra si se dan una serie de circunstancias según ha comunicado

Sarri ya tiene un objetivo claro para reforzar su ataque en la Lazio: el croata Josip Brekalo, que fue vinculado con el Real Betis, del Wolfsburgo, que a sus 23 años puede costarle al conjunto romano en torno a 18 millones de euros. Brekalo ha marcado 7 goles y ha dado tres asistencias en 29 partidos de Bundesliga la temporada pasada. Así lo adelanta el periodista italiano, Alfredo Pedulla.



LA REAL SOCIEDAD ANUNCIA EL FICHAJE DE DIEGO RICO

La Real Sociedad ha confirmado este lunes el fichaje para las dos próximas temporadas del lateral Diego Rico, procedente del Bournemouth, de la segunda división inglesa. La búsqueda de un jugador de banda que acompañe a Nacho Monreal, ahora lesionado, era una prioridad para el director de fútbol, Roberto Olabe, que ha conseguido convencer al exjugador del Leganés al que venía siguiendo desde hacía algunas temporadas. El zaguero burgalés, tras pasar el reconocimiento médico en la capital guipuzcoana, ha firmado un contrato que le une al equipo txuri-urdin para 2 años ya conocido el estadio Reale Arena, su nueva casa.









DAVID JUNCÀ REGRESA AL GIRONA

El Girona oficializó este lunes el regreso del lateral izquierdo David Juncà, que tras terminar contrato con el Celta de Vigo se ha comprometido con el club de Montilivi para la próxima temporada, con opción a otra. Después de disputar solo tres partidos oficiales en las últimas dos campañas por culpa de las lesiones, Juncà, de 27 años, tratará de recuperar su mejor versión de la mano del club en el que creció y el que le permitió dar el salto a la élite.





VARANE, CERCA DEL MANCHESTER UNITED

Raphael Varane, central del Real Madrid, puede estar viviendo sus ultimos días como blanco, pues según informan medios de comunicación de la capital de España, Real Madrid y Manchester United está negociando el traspaso del internacional francés, el cual se cerrará entre 45 y 50 millones de euros.





LA SERIE A SE PELEA POR LUKA JOVIC

El todavía delantero del Real Madrid, Luka Jovic, no se ha distinguido en los últimos veranos por impresionar por su rendimiento en las pretemporadas. Sin embargo siempre hay oportunidades para delanteros como él y clubes que quieren pescar en río revuelto y darle los minutos, la importancia y el tiempo necesario para que vuelva a ser el que era. Eso, o que tampoco nada mejor que poner por delante y el delantero serbio les cuadra mejor que un canterano.



La Gazzetta dello Sport anuncia hoy el interés de clubes como el Inter, Genoa y Sampdoria para hacerse con los servicios del futbolista de 23 años, que durante su cesión en el Eintracht Frankfurt tampoco consiguió entusiasmar a los técnicos.





LA ROMA QUIERE A CLEMENT LENGLET

El diario ' Sport' confirma en su edición de hoy que Jose Mourinho quiere a Lenglet. Según la información los romanos habrían trasladado una propuesta de 15 millones. Pero el FC Barcelona exige 25 millones de euros para dar luz verde a la venta del ex del Sevilla FC.







DIEGO RICO, A LA REAL SOCIEDAD

Según adelanta Diario Vasco, la Real Sociedad anunciará de forma inminente el fichaje de Diego Rico, que firmará por dos temporadas consumando su regreso a España después de su paso por la Premier League con el Bournemouth, al cual llegó procedente el CD Leganés.



NACHO VIDAL RENUEVA

El lateral valenciano Nacho Vidal ha mostrado en conferencia de prensa su satisfacción por haber renovado hasta 2025 con Osasuna, un club que es su "segunda familia" y que está en una ciudad, Pamplona, que ya es su "segundo hogar".



FUNES MORI DEJA EL VILLARREAL

El Villarreal CF ha hecho oficial la salida del club del defensa argentino Ramiro Funes Mori, que ha sido traspasado a Al Nassr de Arabia Saudita. El club castellonense ha confirmado la salida del defensa en una operación de traspaso en la que el club no ha dado a conocer las cifras de la operación, aunque parece que el traspaso se ha cerrado por 2,5 millones de euros. Funes Mori llegó al club hace tres temporadas, concretamente en la campaña 18-19, tras pagar el equipo castellonense 9 millones de euros al Everton por su traspaso.

ACUERDO ENTRE EL SEVILLA Y LAMELA

El Sevilla FC ha pactado con el mediapunta argentino Erik Lamela, del Tottenham, un contrato para las próximas tres temporadas para el caso, muy probable, de que su traspaso se incluya en la operación de venta al club londinense del extremo zurdo sevillista Bryan Gil, informan a EFE fuentes de la operación.



ALABA, CON EL '4' DE RAMOS





David Alaba, primer fichaje de la temporada 2021/22 en el Real Madrid, eligió el número '4' que lució en su camiseta Sergio Ramos hasta el final del curso pasado, cuando se marchó al París Saint-Germain después de concluir su contrato. El defensa austríaco posó con la elástica blanca con ese dorsal junto a Florentino Pérez después de firmar un contrato por cinco temporadas y antes de dar sus primeras declaraciones como jugador oficial del Real Madrid.



LA ROMA CEDE A KLUIVERT AL NIZA

Roma cedió al extremo holandés Justin Kluivert al Niza por una temporada, en un acuerdo que prevé una opción de compra a título definitivo fijada en quince millones de euros, que se convertirá en obligatoria dependiendo de determinadas condiciones deportivas.



"El AS Roma informa de que ha firmado un contrato para la cesión a título temporal, hasta el 30 de junio de 2022, de los derechos a las prestaciones deportivas del futbolista Justin Kluivert al Niza, a cambio de un pago parcialmente fijo y parcialmente variable", informó el equipo romano en un comunicado publicado a última hora de este martes.

ARSENAL Y TOTTENHAM LUCHAN POR AOUAR

De sobra es conocido por todos el insistente interés del conjunto de Mikel Arteta en Houssem Aouar. Pues bien, finalmente podría terminar en las filas del Tottenham. El del Olympique Lyon podría entrar en una operación de intercambio en la que el conjunto de Londres ofrecería a Tanguy N'Dombelé.



RAFINHA NO ENTRA EN LOS PLANES DE MAURICIO POCHETTINO

Según 'L'Equipe', Rafinha se encuentra en una posición complicada en el PSG. El club parisino necesita aligerar plantilla y uno de los sacrificados podría ser el brasileño. Venderlo ayudaría a equilibrar las cuentas parisinas. Su primer año en París no fue del todo bueno y Pochettino no se opondría a su marcha.



EL CHELSEA SONDEA A LEWANDOWSKI

El Chelsea quiere un delantero tras la salida de Giroud rumbo a Milán, se ha hablado mucho de Haaland para ir al equipo de Londres pero al parecer Abramovich habría tirado la toalla por el del Dortmund, aunque el atacante que busca también juega en Alemania. Según The Sun el Chelsea habría ofrecido 58 millones de euros al Bayern de Múnich por traer a Robert Lewandowski al Chelsea. El vigente campeón de Europa ha decidido así ir en busca del bombardero polaco, que hace unos días inició contactos con los bávaros para renovar el contrato. Habrá que ver si la oferta es lo suficientemente buena para plantearse su venta.





SERGIÑO DEST SE QUEDA EN EL FC BARCELONA

A pesar de los rumores que lo sitúan fuera del FC Barcelona, Sergiño Dest se queda en el equipo, según apunta Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes. La misma funte indica que Dest no contempla irse, que quiere quedarse y no vaa considerar ninguna opción.



Despite rumours about negotiations/potential proposals, Sergiño Dest is not planning to leave Barcelona this summer. He wants to stay and he's not considering any other option. ???? #FCB #Barça — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2021



MANUEL LOCATELLI ELIGE A LA JUVENTUS

Manuel Locatelli, jugador del Sassuolo, tiene muchos clubes detrás de él, pero dos destacan por encima del resto: la Juventus y el Arsenal. El equipo londinense está dispuesto a pagar los 40 millones de euros que pide el Sassuolo, pero el jugador ha elegido al equipo 'bianconero', según adelana Fabrizio Romano.



VARANE, CERCA DEL MANCHESTER UNITED

Raphael Varane, defensa el Real Madrid, puede estar viviendo sus últimos días como jugador blanco según avanzan diversas fuentes. El francés, al que le queda un sólo año de contrato, no ha llegado a un acuerdo para su renovación y está a punto de ser traspasado al equipo mancuniano, el cual también tiene interés en el lateral diestro del Atlético de Madrid, Trippier.



GIROUD, NUEVO JUGADOR DEL MILAN

El Milan ha hecho oficial lo que era un secreto a voces: el fichaje de Oliver Giroud, delantero francés que había militado las últimas cuatro temporadas en el Chelsea en la Premier League, y que se ha comprometido hasta 2023. El delantero galo de 34 años e internacional por Francia lucirá el dorsal 9 y vivirá su primera aventura en la Serie A a las órdenes de Stefano Pioli en el Milan, que volverá a jugar la Champions League en la 2021-22 tras finalizar segundo en Liga.







HAALAND SE QUEDA EN DORTMUND... POR AHORA

Es, sin duda, uno de los nombres propios de este mercado estival. Y parece que al selecto grupo de clubes que no le pierden de vista se suma otro más al a la puja. Este sería, tal y como apuntan algunos medios deportivos, la Juventus de Turín. A ello se suma, como ya ha informado La Gazzetta dello Sport, que Cristiano Ronaldo se habría comunicado con la directiva de la Juventus para confirmar su decisión de no salir del club y ganar título con la 'Vecchia Signora'. Esto podría replantear un nuevo escenario en el que la Juventus apostase por Haaland...en 2022, puesto que el Borussia Dortmund no se plantea venderlo este verano, tal y como informó anoche el reputado periodista Miguel Gutiérrez.



EL LEVANTE QUIERE A TAKE KUBO

El Levante se ha interesado por los servicios futbolísticos de Take Kubo, mediapunta japonés del Real Madrid, según adelanta el periodista de la Cadena SER Antón Meana. El nipón, que no entra en los planes de Carlo Ancelotti, saldrá en forma de préstamo, de nuevo, para seguir desarrollando su juego. Sumará así una nueva cesión después de las de RCD Mallorca, Villarreal CF y Getafe CF. Kubo llegó al Real Madrid después de realizar su formación en la cantera de FC Barcelona.



LUCHO GARCÍA, A LA PONFERRADINA

El que fuera fubolista de la cantera del Sevilla Fútbol Club, el portero Lucho García, jugará la próxima temporada en la SD Ponferradina. Después de una temporada con el Deportivo de La Coruña, el colombiano se enrola en el equipo de El Bierzo .







BRAHIM, DE NUEVO A MILAN

El Milan, segundo clasificado en la última Serie A italiana, está a punto de cerrar un acuerdo con el Real Madrid para prolongar un año más la cesión del centrocampista español Brahim Díaz, que ya jugó en Milán en la temporada 2020/2021, informan este jueves los medios italianos.



La dirección deportiva del Milan consiguió, según estas fuentes, un acuerdo con el Real Madrid para una cesión por una temporada, sin opción de compra a título definitivo.





DONNARUMMA, NUEVO JUGADOR DEL PSG

El PSG ha hecho oficial el fichaje del portero italiano Gianluigi Donnarumma que llega en calidad de agente libre al conjunto de la capital de Francia. Donnarumma llega después de no haber finalizado su contrato con el AC Milan, al cual le rechazó todas las propuestas de renovación. Ahora, el que es uno de los héroes de la Eurocopa, que ganó con Italia, luchará por un puesto e titular con Keylor Navas. Lucirá el número 50.







KIKO CASILLA YA SE ENTRENA EN ELCHE El portero catalán Kiko Casilla, último fichaje del Elche, ya se ha incorporado a la concentración del equipo ilicitano en la localidad de Algorfa y este miércoles ha realizado su primer entrenamiento con el grupo. El guardameta, que llega a la entidad cedido por una temporada por el Leeds inglés, se incorporó este martes por la tarde a la concentración del equipo.



IVÁN BALLIU, NUEVO JUGADOR DEL RAYO

RUI PATRICIO, A LA ROMA POR 11,5 MILLONES

El Roma hizo oficial el fichaje del portero internacional portugués Rui Patricio, procedente del Wolverhamton inglés, por 11,5 millones de euros. El acuerdo prevé además el pago de una serie de variables dependiendo de determinados objetivos deportivos de equipo y personales. Rui Patricio firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2024 y llega para suplir al ex del Betis Pau López, cedido con opción de compra al Marsella.

BACCA LLEGA AL GRANADA El Granada y el delantero colombiano Carlos Bacca llegaron a un acuerdo para que el atacante se convierta en nuevo jugador del equipo rojiblanco para la próxima temporada, confirmó este martes por la noche el club andaluz. Bacca llegó a Europa en 2013 procedente del Junior colombiano, club que pretendía de nuevo sus servicios tras la salida del Villarreal, aunque el interés del Granada cortó de raíz la posibilidad de que el atacante volviera a jugar en su país. Lea la noticia completa.

KRAVETS, AL SPORTING El lateral ucraniano Vasyl Kravets es el primer refuerzo del Sporting para la próxima temporada tras el acuerdo de cesión alcanzado por el club gijonés con el Leganés, que incluye una opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera división, y opcional en caso contrario.

EL VILLARREAL CONFIRMA EL FICHAJE DE DIA POR CINCO TEMPORADAS El Villarreal ha llegado a un acuerdo de traspaso con el Stade Reims por el delantero franco-senegalés Boulaye Dia, que vestirá de amarillo las próximas cinco temporadas, informó este martes el club castellonense. Boulaye Dia ya entrenará con sus nuevos compañeros este miércoles a las órdenes de Unai Emery en la ciudad deportiva del Villarreal en la sesión prevista para las 10.00 horas. STURRIGE, EN MALLORCA El delantero internacional inglés Daniel Sturridge, 31 años, exjugador del Manchester City, Chelsea, Boston Wanderers, Liverpool, West Bromwich Albion y Trabzonspor de Turquía, se ejercitará a partir de mañana con el Mallorca, según ha anunciado el club balear. Lea la noticia completa. JESÉ SIGUE UN AÑO MÁS







FRAN GARCÍA JUGARÁ EN EL RAYO

Fran García jugará hasta 2025 en el Rayo tras ejecutar la opción de compra que tenía sobre el jugador perteneciente al Real Madrid y firmar el nuevo contrato por las próximas cuatro temporadas. El joven futbolista de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), de 21 años, jugó la última temporada cedido en el Rayo por el Real Madrid. Desde el principio se hizo dueño del lateral izquierdo del Rayo y, en total, disputó 42 partidos con el equipo vallecano, todos salvo dos como titular. Para asegurar la continuidad de Fran García, el Rayo ha pagado una cifra cercana a los dos millones de euros por el cincuenta por ciento de los derechos del jugador al Real Madrid, que sigue teniendo un porcentaje importante sobre el lateral ante un futuro traspaso.



JOAO MARIO YA ES DEL BENFICA

BENÍTEZ PIDE EL FICHAJE DE LENGLET

El Barcelona sigue buscando la manera de acelerar posibles salidas para hacerle un hueco salarial al astronómico contrato de renovación que exige Lionel Messi. El siguiente en hacer las maletas podría ser el ex del Sevilla FC Clément Lenglet, uno de los culés más criticados la pasada campaña. Rafa Benítez, que ha relevado a Carlo Ancelotti en el banquillo del Everton, podría ser el salvador del francés. El técnico español ha comunicado al club inglés que no cuenta con el colombiano Yerry Mina y que en su lugar desea contar con Lenglet.





DE PAUL, CINCO TEMPORADAS AL ATLÉTICO El Atlético de Madrid anunció este lunes el fichaje por las próximas cinco temporadas del centrocampista internacional argentino Rodrigo de Paul, reciente campeón de la Copa América y procedente del Udinese, para reforzar el medio campo del conjunto rojiblanco, tras el acuerdo de traspaso entre ambos clubes.

PEÑARANDA REGRESA AL FÚTBOL ESPAÑOL El delantero venezolano Adalberto Peñaranda es nuevo refuerzo de la UD Las Palmas, a la que llega cedido por el Watford inglés para la temporada 2021-2022, según informó este lunes el club isleño. El jugador 'vinotinto', internacional con Venezuela en 16 ocasiones desde su debut en 2016, ya había jugado en España, también a préstamo, en el Granada y en el Málaga, y también ha militado en el Udinese (Italia), KAS Eupen (Bélgica) y CSKA Sofía, en el que jugó la última temporada cedido por el Watford.

OFICIAL: ALDERETE YA ES CHE Ya es oficial. El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Hertha BSC para la incorporación del internacional paraguayo Omar Alderete, que llega cedido por la presente temporada. El Valencia dispone de una opción de compra sobre el central suramericano.





BAKKER CAMBIA PARÍS POR LEVERKUSEN

BEBÉ RENUEVA CON EL RAYO

El extremo portugués Tiago Manuel Dias Correia, 'Bebé', que acabó contrato el pasado 30 de junio, seguirá en el Rayo Vallecano una temporada más, según informó este lunes el club madrileño.



Bebé, de 31 años, fue uno de los jugadores más destacados del Rayo en el tramo final del último campeonato con sus actuaciones y, dentro del vestuario, es uno de los pesos pesados por su veteranía en el club madrileño, algo que también ha valorado la dirección deportiva para prolongar su continuidad.

PALHINHA, CLÁUSULA O NADA

El Sporting de Portugal se hace fuerte ante los postores por Joao Palhinha, entre ellos el Sevilla. El interncional portugués, que acaba de jugar la Euro2020 y que fue una de las estrellas en la exitosa temporada de los lisboetas, está en la agenda de equipos importantes, pero el presidente del Sporting, Frederico Varandas, ha garantizado al entrenador Rúben Amorim que el mediocentro sólo saldrá del José Alvalade en caso de que alguien pague su cláusula de rescisión, fijada en 60 millones de euros. Según 'Record', además, el club luso ha avanzado mucho y ya tendría el Ok del jugador para firmar su renovación con los 'Leones'.





ALDERETE PASA RECONOCIMIENTO MÉDICO CON EL VALENCIA

EL VILLARREAL FICHA A BOULAYE DIA El Villarreal hará oficial en los próximos días el fichaje del delantero franco-senegalés Boulaye Dia, una de las revelaciones de la Ligue 1. Internacional por Senegal, ha jugado las tres últimas temporadas en el Stade Reims, con el que ha totalizado 24 goles en 78 partidos. Cubrirá la baja de Bacca y firmará por cinco temporadas.

EL ESPANYOL RENUEVA A PUADO "Javi Puado seguirá vinculado al club catalán hasta el año 2025". Así lo ha anunciado el equipo perico esta tarde a través de su cuenta oficial en twitter, con un vídeo donde se preguntaba como sería para ti el novio ideal, aprovechando unas declaraciones de Vicente Moreno sobre el canterano durante esta última temporada. Lea la noticia completa.



ALEÑÁ SE DESPIDE DEL BARÇA

Carles Aleñá, último fichaje del Getafe, se despidió de su anterior club, el Barcelona, con unas palabras de agradecimiento en sus redes sociales y dijo que no es fácil "decir adiós" a la que ha sido su "casa" desde hace muchos años. Después de dos cesiones consecutivas en el Betis y en el Getafe, Aleñá finalmente fue vendido por el Barcelona al conjunto azulón, que contará con un jugador que inició su carrera en el club azulgrana con los alevines de la temporada 2009/10. Días después de confirmarse su salida, Aleñá quiso cerrar su etapa en el Barcelona con buenas palabras.







JAVI GÓMEZ Y CARLOS BEITIA FIRMAN CON EL CELTA HASTA 2026

Tal y como se adelantó ayer, Jovetic, ex del Sevilla FC, jugará en el Hertha Berlin de la Bundesliga.El exsevillista Stevan Jovetic, que está libre tras acabar su contrato con el Monaco el pasado 30 de junio, está cerca de firmar por el Hertha de Berlín. Así lo desvela el periodista italiano Fabrizio Romano, que avanza que firmaría por las tres próximas temporadas.

El Celta de Vigo anunció este sábado los fichajes de Javi Gómez, que regresa al club tras lograr el ascenso a LaLiga SmartBank con el Burgos, y Carlos Beitia, que han firmado un contrato con la entidad gallega por cinco temporadas. Beitia, internacional sub17 y sub18 con la selección española, llega procedente del filial Villarreal, y es, apunta el Celta en su comunicado, "un jugador de gran despliegue físico y buen manejo de balón".

EL ELCHE ESPERA A KIKO CASILLA

El Elche espera la incorporación a su plantilla la próxima semana del guardameta español Kiko Casilla, quien llegará a la entidad en calidad de cedido por un año procedente de Leeds United inglés.

IVÁN MARTÍN, CEDIDO POR EL VILLARREAL EN EL ALAVÉS

El Deportivo Alavés anunció este sábado que Iván Martín jugará en el club vitoriano la próxima temporada después de alcanzar un acuerdo con el Villarreal para su cesión. El centrocampista bilbaíno de 22 años, que destaca por su talento ofensivo, jugó el curso pasado en las filas del Mirandés en Segunda División.El centrocampista catalán Carlos Aleñá, que la pasada temporada jugó en el Getafe cedido por el Barcelona, se convirtió este sábado en nuevo futbolista azulón, en propiedad, para las próximas cinco campañas. La incorporación de Carlos Aleñá, que ya jugó la segunda mitad del pasado campeonato cedido en el Getafe, era una prioridad para el equipo madrileño, que pretendía hacerse con el jugador en propiedad. Carlos Aleñá, de 23 años, disputó la pasada temporada con el Getafe 22 partidos, 15 como titular, y marcó dos goles en 1368 minutos de juego.

El Girona hizo oficial este viernes que ha alcanzado un acuerdo con el técnico madrileño Míchel Sánchez para que dirija al equipo la próxima temporada, con opción a un segundo curso opcional. Míchel, de 45 años, se convierte así en el sustituto de Francisco Rodríguez, después de las dos finales del 'play off' de ascenso a Primera división perdidas en las dos últimas temporadas, contra el Elche y el Rayo Vallecano, respectivamente.





LOS WOLVES CEDEN A RUBÉN VINABRE

El lateral izquierdo del Wolverhampton Rubén Vinagre regresa a sus orígenes, ya que el club inglés ha llegado a un acuerdo con el Sporting de Portugal para que la próxima temporada juegue cedido en el conjunto lisboeta. Vinagre, de 22 años e internacional con las categorías inferiores de Portugal, se formó en la escuela del Sporting entre 2009 y 2015.

ALTUBE DEJA EL REAL MADRID

El Real Madrid y el Fuenlabrada han acordado la cesión del portero Diego Altube al equipo fuenlabreño hasta el final de la temporada 2021-2022, informó el club blanco. Altube, 21 años y 1,88 metros, alternó la última temporada el primer equipo del Real Madrid y el Castilla, y se jugará el puesto de titular en su nuevo destino con otro futbolista criado en la cantera madridista, Javier Belman.





Ángel Martín, director deportivo del Getafe CF, compareció con motivo de la presentación de Stefan Mitrovic y analizó la situación del Getafe en el mercado, con el nombre propio de Carles Aleñá encima de la mesa. "Aleñá está muy avanzado con el Barça, está sin cerrar del todo pero en pocas horas se hará oficial".

El Elche ha anunciado este viernes la incorporación a su plantilla para la próxima temporada del central internacional chileno Enzo Roco, que regresa al club seis años después de su anterior etapa en la entidad.

El italo-brasileño Thiago Motta se convirtió este jueves en el nuevo entrenador del Spezia, según informó en un comunicado el club italiano. Motta firma por tres temporadas con el equipo de la Serie A, tras pasar por los banquillos del filial del PSG y por el Genoa.







NACHO AMPLÍA SU VINCULACIÓN CON EL REAL MADRID

El Real Madrid y Nacho Fernández han acordado la ampliación del contrato del defensa blanco, que queda vinculado al club las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2023. El jugador madrileño, que pertenece al club blanco desde que ingresó en el Alevín A en la temporada 2001/02, firmó este jueves la renovación de su contrato en la Ciudad Real Madrid acompañado del presidente de la entidad, Florentino Pérez.







Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, y su cuerpo técnico firmaron este jueves su ampliación de contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2024 en el estadio Wanda Metropolitano, dos años más de su anterior vínculo, que concluía en 2022, según anunció la entidad madrileña. Lea la información completa.

EL CELTA FICHA AL META ARGENTINO DITURO

El Celta ha anunciado este jueves la cesión del portero argentino Matías Dituro, que jugará en Vigo la próxima temporada tras alcanzar un acuerdo con su club de origen, la Universidad Católica de Chile, y se convierte en el segundo refuerzo celeste para la temporada 21/22.



???"Oso denboraldi polita eta ilusionantea daukagu aurretik", @mikelsanjo6-ren hitzak.



#aupaAZULES ?? pic.twitter.com/oYCkuw4ZwM — SD Amorebieta (@SDAmorebieta) July 8, 2021 La Sociedad Deportiva Amorebieta confirmó este jueves el fichaje de Mikel San José, exjugador del Athletic Club y que la última temporada jugó en el Birmingham City, de la segunda división inglesa. El internacional español, de 32 años, es la séptima incorporación del club vizcaíno para su debut en LaLiga SmartBank tras las anunciadas este jueves de Oier Luengo (Bilbao Athletic), Oscar Gil (Racing de Santander), Josu Orkoidi (Sabadell), Markel Lozano (Celta B), Lander Olaetxea (UD Logroñés) e Iker Amorrortu (Calahorra).

ARZAMENDIA YA ES DEL CÁDIZ

El Cádiz ha anunciado este jueves el fichaje del defensa paraguayo Santiago Arzamendia, que firmará por las cuatro próximas temporadas procedente del Cerro Porteño de su país. Nacido en Argentina, el futbolista tiene la nacionalidad paraguaya por ascendencia paterna y es internacional con la selección de Paraguay. Lea aquí la información completa y sus primeras palabras como cadista

PAU LÓPEZ, AL OM

El Olympique de Marsella anunció este jueves un principio de acuerdo para que el portero español Pau López (AS Roma) vaya cedido la próxima temporada con una opción de traspaso dentro de un año. Lea aquí la información completa.





Uno de los mejores jugadores de la Eurocopa está en muchas agendas de grandes clubes y el presidente de la Sampdoria ha dejado claro que "Damsgaard no está a la venta, a no ser que llegue una gran oferta como, por ejemplo, 40 millones de euros. El mediocentro de 21 años tiene, según TransferMarkt, un valor de 13 millones de euros en el mercado pero Ferrero sabe que tras la Eurocopa cuajada y el potencial que tiene puede vender a su jugador por mucho más dinero.

JAVI MARTÍNEZ, A QATAR



Javi Martínez, que las últimas temporadas ha militado en el Bayern Múnich alemán, ha estampado este miércoles su firma como nuevo jugador del Qatar SC para la próxima campaña. El futbolista de Estella (Navarra), de 32 años, llegó desde Osasuna Promesas al Athletic Club, en el que militó hasta 2012, cuando se marchó al Bayern Múnich. Lea la noticia completa.

PEDRO BIGAS, PRIMER FICHAJE DEL ELCHE

El Elche ha anunciado este miércoles la incorporación a su plantilla del central balear Pedro Bigas, quien se convierte en el primer fichaje del equipo ilicitano para la próxima temporada. El jugador, que firma por dos temporadas , llega al club ilicitano traspasado del Eibar, su anterior equipo, por una cantidad que no ha trascendido.

Ya sabemos la causa de tus dudas, Leo ????



¡Bienvenido, @pablomaffeo! ???? ?? pic.twitter.com/vkxFK0Ut3d — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) July 7, 2021

El Mallorca ha anunciado este miércoles el acuerdo alcanzado con el Stuttgart para la cesión, hasta el 30 de junio de 2022, del defensa español Pablo Maffeo, que antes estuvo en las filas del Girona y el Huesca. El quinto refuerzo mallorquinista para afrontar la próxima temporada en LaLiga Santander, tras los delanteros Amath Ndiaye, Ángel Rodríguez, el meta eslovaco Domikic Greif y el lateral izquierdo Jaume Costa, se incorporará este jueves a los entrenamientos que dirige el técnico Luis García Plaza.

El representante del central paraguayo del Hertha Berlín Omar Alderete cree que en "horas" podría cerrarse su llegada al Valencia ya que ve la operación "muy bien encaminada". En declaraciones a la radio Universo 970 de Asunción el agente Renato Bittar dijo que en estos momentos tratan de "acercar a las partes" y de que todas ellas acaben satisfechas.

MANU MORLANES REGRESA AL VILLARREAL

Comunicado oficial: @mmorlanes. — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 7, 2021



El Villarreal CF informó este miércoles del regreso del canterano Manu Morlanes tras una temporada cedido en la UD Almería, quien ya ha jugado 30 partidos con el primer equipo amarillo. "Manu Morlanes regresa al Villarreal CF. El centrocampista aragonés vuelve al club amarillo tras firmar una excelente campaña jugando en calidad de cedido en la UD Almería", dijo el 'submarino' en un comunicado.

OTRA VENTA DEL BARÇA: AKIEME

La UD Almería ha comunicado al FC Barcelona que ha decidido ejercer la opción de compra sobre el defensa Sergio Akieme, según informó este miércoles la entidad azulgrana. De este modo, el club catalán ingresará 3,5 millones de euros por el lateral del Barça B, que esta temporada ha jugado cedido en el conjunto andaluz. En la operación, el Barcelona se reserva el 10% de la plusvalía de un eventual traspaso y también un derecho de tanteo sobre el jugador.



?????????????? ?? ¡Ya está aquí! Franco Cervi es nuevo jugador del RC Celta.#BenvidoCervi #RCCelta — RC Celta (@RCCelta) July 5, 2021

Carlos Bacca no continuará en el Villarreal CF la próxima temporada . El atacante colombiano y el club amarillo separan sus caminos tras cuatro temporadas en las que el delantero ha disputado como 'groguet' un total de 145 partidos y ha anotado 43 goles. El Villarreal deseó a Bacca mucha suerte en su carrera deportiva.Jesé jugará en la UD Las Palmas la próxima temporada. Lo ha confirmado Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas. El máximo mandatario ha sido claro: "Jesé es probable que se incorpore el lunes a los entrenos". Unas palabras que dejan claro que el jugador, tras superar el Covid 19, se incorporará a la pretemporada del equipo de Pepe Mel. Será el cuarto fichaje de los canarios en este verano. Jesé, que jugó el final de la pasada temporada en Las Palmas, continuará en el proyecto.El Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje del atacante brasileño Marcos Paulo, que llega procedente de Fluminense comprometiéndose hasta 2026. El club del Metropolitano no ha tenido que pagar traspaso en esta incorporación pues el futbolista llega como agente libre tras finalizar contrato con su anterior club.El centrocampista argentino Franco Cervi se convirtió en el primer fichaje del Celta de Vigo para la temporada 2021-2022, al que llega procedente del Benfica portugués a cambio de unos 4 millones de euros. Cervi, que firma el contrato hasta 2026, ha sido fichado a petición de su compatriota Eduardo 'Chacho' Coudet, quien lo conoce de su etapa como técnico de club argentino Rosario Central, donde coincidieron durante año y medio.Nuevo giro en el futuro de Vitolo. A la ya conocida cesión al Getafe, ahora el Atlético de Madrid ha anunciado que el atacante canario ha prolongado su vinculación contractual con el club madrileño hasta 2024. De esta manera, el centrocampista canario ha extendido dos años más su contrato con el club del Metropolitao, al cual llegó en la campaña 2017/18 procedente del Sevilla FC. Además, confirmó la cesión a Getafe.

Getafe CF y Atlético de Madrid llegan a un principio de acuerdo para la cesión de Víctor Machín Pérez "VITOLO", a falta del reconocimiento médico. El centrocampista internacional canario, formado en la cantera de la UD Las Palmas, jugó en el Sevilla FC donde logró 3 Campeonatos de la Europa League en el 2014, 2015 y 2016, además de sumar con el Atlético de Madrid un Título de Liga en el 2021, una Supercopa de Europa en el 2018 y otro Campeonato de la Europa League en el 2018. La presentación será el lunes, día 5 de julio, a las 12:00 horas en la sala de prensa del Coliseum.

?????????? ????.



We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! ????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021

El canterano sevillista Curro Sánchez, que esta pasada temporada militó en la Ponferradina, engrosará la nómina del Almería a partir del próximo curso, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo por fuentes próximas a la operación. A falta de oficialidad, la cual se espera en breve, firmará un contrato por tres temporadas y una ficha importante para Segunda y en los tiempos que corren. Algo que, sumado al proyecto deportivo de un Almería que un año más aspira al ascenso, se han antojado fundamentales para cerrar el acuerdo.La Ponferradina, así, ve cómo se le esfuma uno de sus principales activos a lo largo del pasado curso, el cual pretendían renovar siempre que no llegara una oferta de Primera. Finalmente no ha sido un Primera, pero sí un Almería que ha apostado fuerte por el de La Palma del Condado.El Atalanta, tercer clasificado en la última Serie A, hizo oficial este viernes el fichaje del portero argentino Juan Musso, procedente del Udinese. "Atalanta comunica el fichaje a título definitivo del futbolista Juan Musso, del Udinese", informó el equipo de Bérgamo en una nota oficial. Musso, que está disputando la Copa América con la selección argentina, llega al Atalanta tras lucirse en las últimas tres temporadas en el Udinese. El portero refuerza a un equipo que se ha asentado entre los grandes de Italia y que disputará el próximo año su tercera Liga de Campeones consecutiva.La UD Las Palmas ha anunciado este viernes el fichaje del delantero grancanario Rafa MÚjica, tras llegar a un "acuerdo de traspaso" con el Leeds United inglés, club al que pertenecía hasta ahora el futbolista isleño. Rafael Sebastián Mújica García (29 de octubre de 1998, Las Palmas de Gran Canaria) jugó en calidad de cedido la pasada temporada en el equipo amarillo, y ahora llega en propiedad para la campaña 2021/2022 en Segunda.Mujica se formó en la cantera de la UD Las Palmas y después se incorporó a las categorías inferiores del FC Barcelona. Tras un breve paso por el Cornellá en la campaña 2017-2018, cedido por el equipo azulgrana, Mujica llegó libre al Leeds United en la temporada 2019-2020.La emisora de radio y televisión deportivas RMC Sports dio este jueves por hecho el fichaje del central español Sergio Ramos por el París Saint-Germain (PSG) por dos temporadas. "Acuerdo entre el PSG y Sergio Ramos. La leyenda del Real va a vincularse al PSG durante dos años. El hermano del jugador está en París y ha alcanzado un acuerdo con la dirección parisina. Visita médica en los próximos días", dijo en Twitter el periodista especializado en Deportes Mohamed Bouhafsi.Según Bouhafsi, el exjugagor del Real Madrid desechó ofertas de Inglaterra, mejores económicamente que las del club parisino. Ramos dejó el Real Madrid después de 16 temporadas, durante las que ganó todos los títulos, incluidas cuatro Ligas de Campeones, un trofeo que el PSG persigue desde hace una década. Otras fuentes hablan de 1+1.El Manchester United ha anunciado hace unos minutos el fichaje de Jadon Sancho, futbolista internacional de Inglaterra, que llega procedente del Borussia Dortmund. Según fuentes cercanas a la operación, el traspaso se cierra sobre los 85 millones de euros, que podrían alcanzar los 100 si se cumplen algunas variables.Kylian Mbappé ha comunidado al PSG su intención de no renovar su contrato, que expira en 2022. Así informa L'Équipe, que además añade que a pesar de esta circunstancia, el conjunto parisino no tiene la intención de negociar, prefiriéndolo perder gratis que venderlo ahora. El Real Madrid está atento a este movimiento, pues Mbappé siempre ha sido el futbolista deseado por Florentino Pérez para comenzar un nuevo proyecto galáctico.Manuel Locatelli, una de las sensaciones de la Eurocopa, futbolista del Sassuolo y que estuvo cerca de fichar por el Real Betis, ha despertado un fuerte interés en el Arsenal, que está apostando fuerte por su fichaje. Así lo aseguran altos ejecutivos del Sassuolo a Sky Sports, "El Arsenal está empujando fuerte por Locatelli, ha hecho una oferta formal e importante por él. Veremos qué ocurre".El Tottenham Hotspur anunció a su nuevo entrenador, el portugués Nuno Espirito Santo, que llega al club de Londres tras abandonar el Wolverhampton Wanderers. El luso firma un contrato de dos años con los 'Spurs', que despidieron a José Mourinho en abril y contrataron, de forma temporal, a Ryan Mason hasta el final de temporada."Es un enorme placer y honor estar aquí. Estoy muy feliz y con muchas ganas de empezar a trabajar. No tenemos días que perder y debemos empezar con el trabajo inmediatamente porque la pretemporada arranca en unos días", dijo el técnico en un comunicado.Después de la insistencia de Enzo Maresca, Franco 'Mudo' Vázquez se ha comprometido con el Parma hasta 2023, con opción de ampliar la vinculación por una tercera temporada. Pese al descenso del conjunto de la Emilia-Romaña a la Serie B, tras ser el colista de la Serie A en la temporada 20/21, el centrocampista zurdo, que lucirá el dorsal número 10, ha aceptado el reto de devolver a los parmesanos a la elite. Le acompañará un clásico, el veterano guardameta de 43 años Gianluigi Buffon.Según La Voz de Galicia el central, que ha quedado libre tras finalizar contrato con el Schalke 04, y su padre se han desplazado a Vigo para negociar con el cub gallego. El ex del Arsenal, que conoce bien LaLiga ya que jugó en el Valencia CF, ha ido bajando su rendimiento con el paso de los años y lejos está del nivel que dio en la capital del Turia. Esta temporada ha jugado con el conjunto minero en la Bundesliga y ha descendido a Segunda. Ahora queda libre y el Celta está muy interesado en su contratación, puest que tiene que recomponer toda su defensa.No es ningún secreto que Marko Dmitrovic será, desde el 1 de julio, nuevo portero del Sevilla FC, aunque, por ahora, la operación no se ha hecho oficial. Con todo, el serbio ha esperado a que el Eibar hiciera oficial su marcha y la de otros compañeros para tomar la palabra y cumplir el penúltimo trámite antes de convertirse en nervionense. "Querida afición armera: como muchos ya sabréis, ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Desde que llegué al club en el verano de 2017, me habéis apoyado y animado en todos los momentos, y por ello quiero daros las gracias. También quiero agradecer su trato conmigo a todos los integrantes del club; a mis compañeros y a la Sociedad Deportiva Eibar por haber confiado en mí desde el principio. Este club y esta ciudad volverán a Primera división. Eskerrikasko, Eibar", escribía el balcánicos en sus redes sociales.El Arsenal estaba decidido a hacerse con los servicios del argentino de la Lazio Joaquín Correa. Parece que la Premier League es su destino, pero el Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino se ha cruzado en el camino. Se habla de una posible oferta de 30 millones de euros por parte del conjunto parisino.El FC Barcelona ha puesto sus ojos en José Luis Gayà, lateral zurdo del Valencia CF. Mateu Alemany, actual director azulgrana, conoce bien el internacional español de su paso por el club de la ciudad del Turia. Ahora, según informa Gerard Moreno, periodista especializado en el mercado de fichajes del FC Barcelona, el alto ejecutivo ha planteado a su anteror equipo un intercambio por Carles Aleñá y Martin Braithwaite para hacerse con los servicios de Gayà. La operación está en fase embrionaria.David Carmona, exjugador de la cantera de Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Clun, continuará su carrera profesional en el fútbol de Grecia. El lateral diestro confirmó, en sus propias redes sociales, que se comprometido con el Asteras FC de la Superliga.El equipo que dirige Bielsa se ve huérfano en alguna de sus líneas, y es por ello que estarían pensando en el delantero brasileño, ya consolidado en Alemania, primero en Leipzig donde no tuvo mucha fortuna, y luego en el Hertha de Berlin. El traspaso podría fijarse entre 25 y 30 millones de euros, pero la entidad berlinesa no estaría por la labor d dejar marchar a su estrella.El hermano pequeño de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, de 15 años de edad, siguió este viernes los pasos del delantero internacional francés al firmar un contrato en su mismo club, el París Saint-Germain (PSG). Tanto él como Senny Mayulu, nacido igualmente en 2006, ya formaban parte del centro de preformación de los parisinos y estarán vinculados ahora con el equipo de la capital gala tres temporadas, según el comunicado del club.Con ese acuerdo, llevarán la camiseta del PSG hasta 2024 y ambos futbolistas dan un paso más en su futura conversión en jugadores profesionales, al proseguir su formación en ese equipo. Por su parte, el contrato de Kylian Mbappé expira en junio de 2022, pero el jugador de Bondy, de 22 años de edad, aún no lo ha renovado y ya ha dejado claro que durante la Eurocopa no tiene intención de hablar de su futuro deportivo.El diario portugués Record asegura avances significativos para que Daniel Wass, del Valencia CF, recale en el Sporting Clube de Portugal. La información asegura que el acuerdo entre clubes ya estaría cerrado y sólo falta el visto bueno del internacional danés, que está disputando la Eurocopa y que en su país ha insinuado que su deseo es volver a casa.El Wolverhampton negocia con el Olympiacos griego el trapaso del portero portugués José Sá, según informa Sky Sport. El luso llegaría como sustituto de su compatriota Rui Patricio, que suena como posible fichaje para la nueva Roma de Mourinho.El Villarreal, que cuenta con 32 jugadores con ficha en el primer equipo, necesita aligerar la plantilla para reforzarse tras haber confirmado las salidas de Jaume Costa y Carlos Bacca y las incorporaciones de Juan Foyth y Aïssa Mandi.

La demarcación con más jugadores es la defensiva, ya que el club cuenta con tres laterales derechos, cinco laterales izquierdos, tres centrales zurdos y tres centrales diestros. Se trata de una zona en la que se espera contar con ocho o nueve futbolistas, pero en el equipo hay catorce en nómina. En el centro del campo, el club cuenta con tres pivotes defensivos, cinco jugadores de creación y cuatro extremos o jugadores de banda; lo que hace que sobre uno de los pivotes, un jugador de creación y un extremo como mínimo, especialmente si se quiere reforzar esta última posición, mientras que en zona de ataque se cuenta con cuatro jugadores, aunque se da como segura la salida de uno de ellos, con la idea también de reforzar esa posición.





Lo ha confirmado su representante, Horacio Rossi, en Radio Colonia: "Falta el arreglo con el Rayo Vallecano, nosotros tenemos un principio de acuerdo (con Boca). Faltan flecos por resolver. El retorno del fútbol argentino al europeo conlleva tener muy encaminados todos los temas fiscales y de impuestos. Por eso principio de acuerdo. Ahora tienen que avanzar con el frente de Vallecas y ponerse de acuerdo".

El Manchester United estaría dispuesto a pagar 85 millones de euros por Jadon Sancho, contando las variables. Sin embargo, el Dortmund sigue pidiendo 95 millones por la transferencia. El futbolista, mientras, apuesta por irse al conjunto inglés, tal y como apunta el periodista italiano Fabrizio Romano.Según el periodista Fabrizio Romano, el Crystal Palace firmará a Lucien Favre como su nuevo entrenador hasta 2024. El proceso de conseguir el permiso de trabajo ya ha comenzado y se confía anunciar al técnico lo antes posible. El suizo lleva más de un año sin entrenar, desde que se desvinculará del Borussia Dortmund en diciembre de 2020.El noruego Martin Odeegard ha dejado claro que la próxima temporada jugará en el Real Madrid. "Siempre ha sido un sueño jugar allí. Llevo más de seis años en el club y ese siempre ha sido el objetivo". El mediapunta no continuará en el Arsenal, que ya le busca un sustituto. Éste podría ser Coutinho, según Mirror.



Arteta le quiere pero antes de moverse por él quieren estar seguros de que está recuperado de su lesión de rodilla. El técnico español es un admirador del brasileño, pero el Barça quiere hacer caja para disminuir sus pérdidas económicas. Su estado físico se antoja clave, especialmente después de que los azulgranas pagaran 120 millones de euros por él en 2018.

La Fiorentina hizo oficial este miércoles el fichaje a título definitivo del delantero argentino Nico González, procedente del Stuttgart alemán. No se dieron datos económicos sobre la operación, pero los medios italianos estiman que la 'Fiore' unos 27 millones de euros al Stuttgart.El Norwich City ha confirmado hace unos minutos el fichaje de Milot Rashica, atacante kosovar que llega procedente del Werder Bremen de la Bundesliga a cambio de 9'4 millones de libras esterlinas, unos 11 millones de euros. Con esta incorporación 'The Canaries' encuentra un sustituto de Emiliano Buendia, el cual fue traspasado al Aston Villa por un precio cercano a los 40 'kilos' de euros.

El defensa brasileño Marlon Santos, exjugador del Barcelona, dejó este martes al Sassuolo y firmó con el Shakhtar Donetsk, en el que disputará la próxima Liga de Campeones. Marlon fichó a título definitivo por el Shakhtar, informó el Sassuolo en una nota oficial, y el club italiano encajó una cantidad cercana a los doce millones de euros.

We are delighted to announce that manager David Moyes has signed a new three-year contract with the Club! ?? — West Ham United (@WestHam) June 12, 2021

El Olympique de Marseille anuncia un principio de acuerdo con el club brasileño @Flamengo para la transferencia definitiva de @GersonSantos08. pic.twitter.com/El510HHkhs — Olympique de Marseille ???????????? (@OM_Espanol) June 9, 2021

"I'm happy, excited and have a big ambition to do great things for this club."



Our new head coach takes in Molineux for the first time.#WelcomeBruno pic.twitter.com/sKn7XrUV8m — Wolves (@Wolves) June 9, 2021



El Alavés se despide de Burgui, que acaba contrato con el club babazorro y no va a renovar. El exmadridista será otro de los que tengan más pretendientes en el mercado de agentes libres nacionales.

? Burgui finaliza su estancia en el Deportivo Alavés ??



Mila esker eta zorte on, @burgui??#GoazenGlorioso ?? — Deportivo Alavés (@Alaves) June 8, 2021

Harry Kane es el delantero elegido por Pep Guardiola para reforzar el Manchester City. El entrenador catalán en su deseo por ganar la Champions League ve en el inglés el activo necesario para conseguir el ansiado cetro continental, por ello ha realizado una oferta de 100 millones de euros al Tottenham Hotspur para ficharlo. Además de eso, el conjunto 'sky-blue' está en la obligación de contratar a un ariete pues la marcha de Sergio 'Kun' Agüero ha dejado algo debilitada dicha posición, en la cual sólo está un Gabriel Jesús que no ha rendido como se esperaba.El centrocampista Hakan Çalhanoglu no volverá a defender los colores de la escuadra lombarda. Tal y como señala la información de Sky Sports, el futbolista turco de 27 años (43 partidos, 9 goles, 12 asistencias el pasado curso) se sumará al proyecto del Inter de Milán. El otomano pasará mañana reconocimiento médico con el que será su nuevo equipo y donde cobrará 5 nillones de euros por temporada más un 'kilo' en bonus. Firmará hasta 2024.Daniele Longo, periodista italiano, lanzó un auténtico 'bombazo' que tiene como protagonista a Paul Pogba y a Cristiano Ronaldo. Según la información del periodista, el PSG se ha puesto en contacto con Mino Raiola, representante de Pogba, para efectuar su fichaje; sin embargo, la Juventus, antiguo club del francés, no se olvida de él y quiere convencer al Manchester United con el intercambio de Cristiano Ronaldo, quien volvería a Mánchester.El jugador madrileño, según Sky Sports, estaría cerca de hacer las maletas. Cambiará Londres por Milán. En relación con la información del portal británico, Marcos Alonso está en conversaciones con el Inter de Milán, campeón de la Serie A, para reforzar su plantilla por si se produce la salida de Achraf Hakimi. El actual campeón de la Champions estaría bajo las órdenes de Conte, que busca un perfil de carrilero como el madrileño.El delantero Calvert-Lewin es uno de los jugadores que Ancelotti querría incorporar a la plantilla del Real Madrid para la próxima temporada. Tras su etapa en el Everton, el técnico italiano piensa en revitalizar el equipo con fichajes de su propia 'cosecha'. Calvert-Lewin marcó 21 goles la temporada pasada bajo la dirección de Ancelotti y un futurible traspaso se tasaría en alrededor de 50 millones de euros. Otro de los nombres que se ha relacionado al Real Madrid desde Inglaterra es James Rodríguez, que habría sido otra petición de Carlo Ancelotti.TuttoMercatoWeb desliza que José Mourinho estaría interesado en hacerse con los servicios futtbolísticos de Sergio Ramos , el cual no ha renovado su contrato con el Real Madrid y ahora es agente libre para decidir lo mejor para su futuro.Después de acabar su vinculación contractual con el Bayern Munich, Javi Martínez ha decidido jugar en el Qatar Sport Club, rechazando así la posibilidad de jugar en el Athletic Club de LaLiga, el cual lo tenía en su agenda de fichajes para reforzar su débil centro del campo.El FC Barcelona ha hecho oficial hace unos minutos el fichaje de Memphis Depay, exjugador del Olympique de Lyon y actual líder de Paises Bajos en la Eurocopa, llega como agente libre y recomendado por Ronald Koeman, entrenador azulgrana, ya que era una de sus peticiones desde el verano pasado. Se compromete hasta el verano de 2023.Sólo una temporada después de aterrizar en el FC Barcelona, Miralem Pjanic puede salir del conjunto de la Ciudad Condal después de un curso en el que gozó de pocos minutos y tampoco de la confianza de Ronald Koeman, que le ha comunicado que no cuenta con él. La Juventus, su anterior equipo, está interesado en recuperar sus servicios y ya ha contactado con el Barcelona para obtenerlo en calidad de cedido.El entrenador de 43 años Robert Moreno es nuevo entrenador del Granada para las dos próximas temporadas. Tras la salida de Diego Martínez, la entidad nazarí ha buscado un entrenador de un perfil parecido, y lo han encontrado en el ex ayudante de Luis Enrique en la selección. Robert Moreno tiene experiencia fuera de España, durante su etapa en el Mónaco. Moreno tendrá muy difícil repetir el éxito de su antecesor, que colocó al equipo en Europa, llegando hasta los cuartos de final de la UEFA Europa League de esta temporada.Nuevo giro dramático de los acontecimientos en el Tottenham para elegir a su nuevo entrenador. Cuado todo parecía que el italiano Gennaro Gattuso, el cual había rescindido contrato con la Fiorentina unos días después de fichar con el club italiano, iba a comprometerse con la entidad del norte de Londres, ahora el acuerdo está roto. Así informa David Ornstein, corresponsal de 'The Athletic UK', periodista especializado en fútbol ingles.El Wolverhampton Wanderers hizo oficial el acuerdo con el Atlético Nacional de Medellín para el traspaso del central Yerson Mosquera (20), que se compromete con el cuadro inglés por cinco temporadas, después de llegar a principios de mes a un entendimiento total con los aurinegros. El pacto entre las entidades se ha cerrado en unas cifras ligeramente superiores a los cinco millones de euros.El Milan, que ya abonó en el pasado mercado invernal dos millones de euros por la cesión del central anglo-canadiense Fikayo Tomori, ha hecho efectiva su compra al Chelsea, firmándole un contrato hasta 2026 a cambio de algo más de 29 millones de euros.Cuando lo tenía todo acordado para ir al Tottenham, que le ofrecía un contrato por tres temporadas a razón de cuatro millones de euros netos cada una, los 'Spurs' habrían cambiado las condiciones del trato. Y eso que el técnico luso-mozambiqueño había rechazado a Fenerbahçe y CSKA de Moscú, según el periodista especializado Nicolò Schira, por ir a Londres. Ahora, el baile sigue con Gattuso ocupando su lugar, una vez roto su acuerdo con la Fiorentina, que piensa, entre otros, en Fonseca. 'Rino' ha llegado a un acuerdo con el Tottenham por dos años y 2,5 kilos netos.El Real Valladolid confirmó hoy la contratación de José Rojo 'Pacheta' como nuevo entrenador. El nuevo técnico blanquivioleta rozó la permanencia en Primera con el Huesca y en el anterior curso condujo al Elche CF a la élite. Ahora tendrá ese mismo objetivo con el Valladolid.El lateral izquierdo Danny Rose (30), sin minutos la temporada pasada en el Tottenham, regresa al Watford, donde ya jugó en la temporada 08/09 tras acabar contrato con los 'Spurs'. Firma hasta el 30 de junio de 2023.El delantero neerlandés Memphis Depay, que ha estado negociando su fichaje por el FC Barcelona, evitó confirmar este miércoles las informaciones de prensa que aseguran que el jugador que acaba contrato con el Olympique de Lyon ya ha firmado con el club azulgrana. "El traspaso se aclarará. Tenemos que esperar, no quiero decir nada más. Todo el mundo sabe que en los últimos tiempos he estado vinculado al Barcelona. Las noticias llegarán cuando toque", dijo el jugador en la conferencia de prensa previa al duelo entre Países Bajos y Austria de mañana en la segunda jornada de la Eurocopa.El Villarreal CF ha hecho oficial la contratación del defensa argelino Aïssa Mandi, que llega libre procedente del Real Betis, club en el que ha militado en las últimas cinco temporadas y cuyo entrenador, Manuel Pellegrini, ya informó hace más de un mes de la salida del jugador para integrarse en el club castellonense. Mandi, de 29 años y nacido en Francia,y jugará en el equipo que entrena Unai Emery las cuatro próximas temporadas, según informó el Villarreal.El defensa Javi Jiménez, que militó la recién terminada temporada en el Mirandés, es nuevo jugador del Málaga para las dos próximas temporadas, anunció este miércoles el club malagueño. El jugador jienense, que ocupa la demarcación de lateral izquierdo, estuvo en el filial del Málaga en la campaña 2016-2017 y se quedó a un paso de ascender a Segunda División B.El atacante del Milan acaba contrato el próximo 30 de junio y aunque no descarta renovar con los 'rossoneri', también escucha ofertas de posibles interesados, como es el caso del Atleti, según apunta Sky Sport. Los rojiblancos le ofrecerían tres millones de euros por año además de una prima de fichaje de tres millones. Pese a todo, el Atleti no se olvida de De Paul, al que quiere Simeone a toda costa.El director general de la Roma, Tiago Pinto, sigue de cerca a Alexsander Isak como posible refuerzo para la próxima temporada. Así lo desvela TMW que también anuncia que Edin Dzeko no saldrá, así como Mayoral.El portero italiano, que acaba contrato con la Juventus, está cerca de regresar al Parma, equipo con el que debutó en la Serie A allá por 1995 y del que salió en 2001. Así lo apunta Gianluca Di Marzio, que asegura que pese a tener otras ofertas como la del Besiktas o el Barcelona, Buffon preferiría quedarse en Italia donde el Parma le ofrece dos años de contrato.El West Ham United anunció este sábado la renovación por tres años de su entrenador David Moyes. Moyes llegó al West Ham en 2019 y ha conducido al equipo londinense a la sexta posición en al Premier League, que da acceso a la Liga Europa la próxima temporada. El técnico inglés, de 58 años, es el cuarto en la tabla de entrenadores con más partidos en la historia de la Premier, solo por detrás de Arsene Wenger, Alex Ferguson y Harry Redknapp.El capitán de la selección de Países Bajos, Gini Wijnaldum, que negoció con el FC Barcelona pero acaba de anunciar que jugará la próxima temporada en el PSG, explicó este sábado que fue "muy difícil" elegir pero que el club francés fue un poco más rápido y le sedujo con su proyecto. "Fue muy difícil. Negocié durante 5 semanas hasta que tomé una decisión final. PSG fueron un poco más rápidos y el proyecto que tenían me llamaba. Fue una decisión difícil porque el Barcelona estaba muy interesado en mí", dijo el ya exjugador del Liverpool, de 30 años.El centrocampista danés Andrew Hjulsager, ex del Granada y del Celta, ha sido anunciado como nuevo jugador del Gent hasta el 30 de junio de 2025.El holandés Georginio Wijnaldum, futbolista del Liverpool a quien se vinculaba al Barcelona, acabó por optar por el París Saint-Germain (PSG), que acaba de confirmar su fichaje hasta 2024 sin haber pagado al club británico por estar en final de contrato. Wijnaldum, de 30 años, llegó al Liverpool en 2016 procedente del Newcastle United, por algo más de 25 millones de euros. Criado en la cantera del Sparta de Rotterdam, Wijnaldum pasó por el Feyenoord y el PSV Eindhoven antes de aterrizar en Inglaterra.El Levante y el defensa Sergio Postigo han llegado a un acuerdo para la renovación hasta junio de 2023 del contrato que vinculaba a ambas partes, según ha informado este jueves el club valenciano. Postigo llegó al Levante en el verano de 2016 procedente del Spezia italiano y esa temporada logró el ascenso a Primera División gracias precisamente a un gol suyo ante el Real Oviedo en Valencia, el 29 de abril de 2017.El Real Oviedo anunció oficialmente este jueves la renovación del técnico José Ángel Ziganda, que firmará su tercera temporada en el banquillo carbayón a pesar de que aún no se ha cerrado la llegada de un nuevo director deportivo que sustituya en el puesto al fallecido Francesc Arnau. "El club continúa trabajando desde todos los ámbitos de la entidad, sentando las bases para la construcción de su proyecto 21/22, siendo prioridad máxima el cierre de la incorporación del nuevo director deportivo", aclara el propio club en el anuncio oficial.El Olympique Marsella confirmó un principio de acuerdo con el Flamengo para el fichaje del volante Gerson Santos, de 24 años. Varios medios hablaban que el acuerdo podría haberse cerrado por una cifra cercana a los 25 millones de euros.El exjugador del PSG, Real Valladolid o Girondins, Hatem Ben Arfa, es el objetivo del AEK de Atenas griego según apunta TMW.El guardameta Rubén Martínez , quien sumó esta temporada tres partidos de Liga y uno de Copa con Osasuna, firma por un año con opción a otro más con el AEK Larnaca chipriota.Con sólo un año de contrato por delante, medios barceloneses hablan de un ultimátum a Dembélé: o renueva o saldrá traspasado. Su precio estaría en torno a los 50 millones. Y según Calciomercato, Juventus y PSG estarían interesados en el fichaje del internacional francés.La Lazio ha confirmado el fichaje de Maurizio Sarri como nuevo técnico del conjunto capitalino. El entrenador italiano de 62 años firma por la próximas dos temporadas y cobrará 3,5 millones de euros por cada una. Sarri ha estado un año sin entrenar después de proclamarse campeón con la Juventus.Aitor Ruibal ha renovado con el Betis hasta 2025, informó este miércoles la entidad verdiblanca, que se asegura los servicios de un jugador clave en los planes del chileno Manuel Pallegrini en la presente temporada, en la que ha jugado 30 partidos, ha anotado dos goles y dado otras tantas asistencias. Lea aquí la noticia completa.El Wolverhampton cambia de técnico. Sale Nuno y llega Bruno Lage, portugués por portugués. Los 'Wolves' no cambian así de forma radical en un equipo donde hay muchos jugadores de este país. Lage cuenta ya con experiencia en el fútbol inglés, ya que estuvo de segundo entrenador del Swansea y del Sheffield Wednesday.Una de las noticias positivas del centenario de Osasuna fue el buen rendimiento exhibido por Manu Sánchez, jugador cedido por el Atlético de Madrid cuyo regreso a Pamplona para formar parte del plantel de Jagoba Arrasate de cara al próximo curso parece complicado.El centrocampista venezolano Yangel Herrera, que regresa al Manchester City tras dos años como cedido en el Granada, se despidió este martes del conjunto rojiblanco tras pasar "dos años maravillosos" en un club español del que se lleva "las experiencias" vividas, "los amigos" que hizo y "el cariño" que obtuvo. "Me dediqué, trabajé y luché en estos dos años para ayudar a llevar este club lo más alto posible y lo hemos conseguido", indicó Yangel Herrera en un mensaje de despedida lanzado a través de su cuenta personal en Instagram".

Sky Sports Italia y varios medios franceses aseguran que el PSG está muy cerca de cerrar el fichaje de Gianluigi Donnarumma. Ayer hablaban, incluso, que hoy podría pasar el reconocimiento médico durante su concentración con la selección italiana. Firmaría por cinco temporadas y 12 millones de euros cada una de ellas.





DI FRANCESCO ENCUENTRA NUEVO EQUIPO

???????? ? ????? ? 2??0??2??3??



???? #BenvenutoDiFrancesco #HVFC #difendiamolA pic.twitter.com/2rn5WASq5B — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 7, 2021 El técnico por el que apostó Monchi para la Roma ya tiene nuevo equipo. El Hellas Verona ha hecho oficial el fichaje de Eusebio di Francesco como nuevo entrenador para las dos próximas temporadas. Curiosamente suplirá a un exsevillista, Ivan Juric, que se ha marchado al Torino.



Según Catalunya Radio, el Barça ha retomado el fichaje de Fabián y se ha puesto en contacto con el agente del futbolista para ver las opciones que hay de que recale en Can Barça. El Betis, que se llevaría el 4,5 % del traspaso, está muy atento. Lea aquí la noticia completa.

Osasuna ha fichado a Ante Budimir, ejecutando la opción de compra de 8 millones de euros que tenía sobre el delantero croata acordada con el Mallorca, y el jugador se vincula con el club hasta 2025. Según informa el club rojillo en su web, su cláusula será de 20.000.000 euros en LaLiga y de 9.000.000 euros en Segunda; y, como ya se recogía en el acuerdo de cesión firmado la temporada pasada, el cuadro balear se reserva un 25% en la plusvalía de una futura venta.

ACUERDO ASTON VILLA-EMI BUENDIA

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía. — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 7, 2021 El Aston Villa ya ha confirmado, a través de sus redes sociales, el fichaje de Emiliano Buendía procedente del Norwich City, aunque no ha hecho ficial la cantidad, que está entre los 35 y los 40 millones. El argentino se encuentra actualmente concentrado con su selección, con la que juega mañana las eliminatorias para el Mundial de Qatar.

UN INTERNACIONAL ECUATORIANO PARA MEL

El internacional ecuatoriano Erick Ferigra jugará las tres próximas temporadas en la UD Las Palmas de Pepe Mel, hasta 2024, según ha comunicado este lunes el club isleño de LaLiga SmartBank. Ferigra, de 22 años, juega como defensa central, llega libre al conjunto amarillo procedente del Torino italiano, y destaca "por su velocidad y buena salida de balón, además de su capacidad de anticipación", indica la nota de la entidad.

EL PSG SIGUE NEGOCIANDO CON MESSI

En la entrevista a L'Equipe, en la que el pdirigente del PSG, Al-Khelaifi, mandó un recado al Madrid por Mbappé, el qatarí también fue pregunta por la opción cada vez más lejana de Messi y éste dejó una frase que, como poco, dará que pensar. "No hablo de negociaciones en curso, como he dicho", señaló en referencia a las opciones de fichar al astro argentino. Aunque también dejó un mensaje para Laporta: "Le dije al presidente del Barcelona que Messi estaba en el fin de contrato y que todos los clubes tienen derecho desde el 1 de enero a discutir con él".



SKHIRI, EN LA ÓRBITA DEL SEVILLA FC

El Sevilla FC está entre los clubes que pujan por el internacional tunecino Ellyes Skhiri, al que el Colonia está buscando una salida para hacer caja. Monchi busca un mediocentro defensivo y Skhiri coincide con los que quiere. Lea aquí toda la información del fichaje.

El extremo del Norwich, Emi Buendía, estaría muy cerca de fichar por el Aston Villa. Los Villanos pagarán por el ex del Getafe o Cultural Leonesa 35 millones de euros más cinco en variables, una cifra importante para un futbolista que viene de jugar la EFL Championship. En ella, ha anotado 15 goles y 17 asistencias en 39 partidos. Era una de las opciones que barajaba el Arsenal para la mediapunta. la otra era el bético Fekir.

TRUEQUE LAPORTE-SERGI ROBERTO

Según Sport, el FC Barcelona y el Manchester City estarían hablando para intercambiar dos de las piezas con las que menos han contado en la presente campaña. Ambos ya internacionales con España, LAporte ganaría minutos en el Camp Nou y Sergi Roberto, del que el Barça quiere desprenderse, jugar a las órdenes de Guardiola.



La venta de Achraf al PSG está en un punto muerto, con diez millones de diferencia que, por ahora, han frenado la operación. Según el Corriere dello Sport, el PSG se ha parado en una oferta de 70 millones, mientras que el Inter espera no menos de 80. Los italianos necesitan ingresar 100 millones antes de finald e mes para cuadrar las cuentas.





"Es complicado, porque de estos temas no podemos hablar mucho... Se trata del club en el que estoy actualmente y de otro club. Todavía no puedo comentar nada", zanjaba este sábado, durante sus vacaciones, Sidnei Rechel, central del Real Betis, en la revista 'Colorado' acerca del interés del Inter de Porto Alegre por repatriarle. En su país natal hablan de que el problema son sus altas exigencias económicas

"No me veo saliendo. Firmé un nuevo contrato la temporada pasada. Estaré en el Barça la próxima temporada", asegura Lenglet en una entrevista con Eurosport, en la que confirma que no entrará en ningún tipo de especulación este verano.

Cuando parecía hecho por el Barça, una gran oferta del PSG, desvelada ayer por ESPN, le ha hecho dudar. Hasta el punto de que en Barcelona ven a Georginio Wijnaldum más cerca del club parisino que del conjunto que adiestrará Koeman un año más. El poderío económico galo se impondría una vez más.Se daba por hecha su continuidad y así lo ha retificado. El Oporto ha hecho oficial la renovación de su técnico, Sergio Conceiçao, hasta 2024. Everton y Lazio estaban pendientes de su decisión, pero seguirá en los Dragoes, con los que este año ha llegado a cuartos en Champions.El 'Chacho' Coudet ha llevado al Celta de las posiciones bajas de la tabla a pelear por Europa, con una puntuación media que le habría asegurado un puesto entre los clubes clasificados para jugar en el Viejo Continente. De ahí que quiera retenerlo y, según señala El Faro de Vigo, están negociando para ampliar su contrato hasta 2024.Carlos Tevez, de 37 años y el último ídolo de Boca Juniors, anunció este viernes que deja el Xeneize porque "mentalmente" no está "preparado" para darle al club lo que necesita y dijo que creía que se retiraba, aunque aclaró que era posible que en tres meses "tenga ganas de jugar" en otro equipo.Una de las prioridades del Barça es reforzar un lateral zurdo en el que no cuenta con Junior y Jordi Alba ya acumula mucho desgaste. Y entre sus objetivos para esta campaña está fichar a un futbolista que, a la larga, reemplace al catalán en ese carril. Y su primera opción, según MD, es Gayá, justamente el futbolista que pelea con Jordi Alba por la titularidad en la selección española. Su precio será alto, aunque cuenta con la baza de que le quedan sólo dos años de contrato.