Celta-Athletic: En busca de su primer triunfo (Previa y posibles onces)

Celta de Vigo y Athletic Club buscarán este sábado en Balaídos su primera victoria de la temporada, con cambios en ambos equipos y la falta de gol como asignatura a superar tras marcar un sólo tanto en las dos primeras jornadas. Al ilusionante proyecto de Eduardo Coudet le está costando arrancar. El Celta ha perdido esa chispa que lo caracterizó en el tramo final del pasado campeonato. Aquel equipo vertical y atrevido, que buscaba ahogar a su rival en campo contrario, apenas se exhibió en la segunda parte del partido que perdió ante el Atlético.

En El Sadar sufrió, pero resistió gracias a las paradas del argentino Matías Dituro, afianzado en la titularidad. El Celta apenas presionó a Osasuna, y abusó en exceso del juego en largo. Coudet lo comprobó desde la grada, al cumplir su segundo partido de sanción. Mañana volverá al banquillo. La posibilidad de alcanzar el parón con el casillero de victorias a cero no asusta al técnico argentino, consciente de que su equipo todavía está en fase de construcción. Cervi necesita tiempo, y el delantero brasileño Thiago Galhardo acaba de llegar.

Ambos están llamados a tener un papel protagonista en el equipo: el extremo argentino, por el que el club pagó cerca de 4 millones de euros, como una pieza indispensable en la línea de tres volantes, y el carioca como una alternativa a Mina y Aspas en ataque. Pero aún no es su momento. El capitán Hugo Mallo recupera su puesto en el lateral derecho tras cumplir sanción en Pamplona, y el ghanés Joseph Aidoo sustituirá al joven Carlos Domínguez en el centro del eje, formando pareja con el mexicano Néstor Araujo.

Tapia es indiscutible como pivote defensivo. El peruano es el pulmón celeste en el centro del campo, al que Brais Méndez, una de las novedades en la convocatoria de Luis Enrique Martínez, y Denis Suárez aportan el desequilibrio. El estreno como titular de Cervi tendrá que esperar, ya que Coudet seguirá confiando en Nolito como extremo izquierdo. Santi Mina es, de momento, fijo junto a Aspas, aunque el brasileño Thiago Galhardo podría tener sus primeros minutos como celeste.

El Athletic Club visitará al Celta en Balaídos con la intención de plasmar con su primera victoria de la temporada las buenas sensaciones ofrecidas hasta ahora en un curso que ha arrancado para los rojiblancos con dos empates, sin goles en Elche y a uno frente al Barcelona San Mamés. El gran partido realizado por los de Marcelino García Toral ante un Barça al que desarbolaron por momentos alimenta la ilusión de un conjunto bilbaíno muy sólido e intenso de principio a fin de los partidos, pero al que le sigue penalizando su falta de pegada en el área rival.

La principal novedad del Athletic para este encuentro será el regreso a la convocatoria de Unai Simón. El guardameta internacional disfrutó de diez días de vacaciones después de encadenar Eurocopa y Juego Olímpicos y está ya listo para relevar bajo los palos al joven Julen Agirrezabala. Marcelino, no obstante, no reveló sus intenciones y avanzó que el canterano, flamante internacional sub 21 y una de las revelaciones de estos primeros compases de la temporada, viajará también a Vigo.

El técnico asturiano recupera a Ander Capa y Alex Petxarroman, bajas por lesión en los dos primeros partidos y que optan a ocupar la posición de lateral derecho que fue para Iñigo Lekue frente al Barça. El que se perderá este encuentro de Balaídos será Oscar de Marcos, aún con secuelas de la contusión muscular que sufrió en Elche hace dos semanas. El de Laguardia se suma así a las bajas de los también lesionados Yeray Álvarez, quien se ha resentido de unas molestias en la rodilla izquierda, y Yuri Berchiche. El guipuzcoano avanza en la recuperación de la operación de pubis a la que fue sometido el 22 de julio y que le mantendrá fuera del equipo hasta octubre.

En cuanto al once, además de las dudas de la portería y el lateral derecho, en la línea defensiva parece seguro que repetirán Dani Vivian e Iñigo Martínez en el eje y Mikel Balenziaga como lateral zurdo. En el centro del campo también se mantendrían Dani García y Unai Vencedor, con opciones para Mikel Vesga, mientras que Álex Berenguer e Iker Muniain son fijos en las bandas. Y en punta, parece probable que conserven la titularidad Iñaki Williams y un Oihan Sancet que completó frente al Barça una de sus mejores actuaciones en el primer equipo.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Athletic: Unai Simón; Lekue o Capa, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Álex Berenguer, Dani García, Unai Vencedor, Muniain; Sancet y Williams.

Árbitro: Mateu Lahoz (valenciano); en el VAR, Estrada Fernández (catalán)

Estadio: Balaídos

Hora y TV: 17:00 (Gol)