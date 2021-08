Elche-Sevilla FC: El líder, a sobreponerse al 'affaire Koundé' y seguir a lo suyo

El Elche, que aún no conoce la victoria esta temporada, intentará poner freno este sábado de la mano de sus últimos fichajes, Darío Benedetto y Omar Mascarell, a la racha de un Sevilla FC embalado, que cuenta sus partidos por victorias, lo que le ha llevado a ser líder de la competición, pero que deberá sobreponerse al 'affaire Koundé', ausente mientras se resuelve su posible traspaso al Chelsea. El conjunto ilicitano buscará sus primeros goles del curso para dar la sorpresa ante un rival sobrado de talento ofensivo y con una gran profundidad de plantilla que pretende marcharse al parón de selecciones en lo más alto de la tabla.

El técnico del Elche, Fran Escribá, cuenta con toda la plantilla para este encuentro, incluido Pablo Piatti, quien se perdió las dos primeras jornadas del campeonato por una lesión muscular. El entrenador valenciano no ha dado pistas sobre la alineación ni sobre el planteamiento, aunque todo indica que repetirá el esquema de tres centrales que tan buen resultado defensivo ha dado en las dos anteriores jornadas. La principal novedad en la alineación puede ser la presencia como titular de Benedetto en lugar de Pere Milla. El argentino, que debutó ante el Atlético de Madrid, sería la pareja en ataque de su compatriota Lucas Boyé.

Marcarell también estará en la convocatoria, si bien su presencia en la alineación es más dudosa al haber llegado al equipo esta misma semana y ser menor su grado de adaptación al grupo. No parece probable que Escribá opte por un cambio en la portería pese al error de Kiko Casilla en el Metropolitano, determinante para la derrota de su equipo.

El Sevilla, por su parte, llega a Elche sin hacerle mucho caso a la clasificación, o más bien ninguno, por lo que señala cada vez que le preguntan a su entrenador, Julen Lopetegui, quien insiste en que cada partido de LaLiga exige al máximo para intentar la búsqueda de los tres puntos. El conjunto hispalense inauguró el torneo con un claro 3-0 ante el Rayo Vallecano en el Sánchez Pizjuán, en un partido que quedó pronto condicionado por la expulsión del meta visitante Luca Zidane, y después ganó en Getafe (0-1) en la última jugada del encuentro, por lo que la confianza es mínima.

En estos dos partidos marcó el centrocampista argentino Erik Lamela, uno de los refuerzos de la temporada que lleva tres tantos y ha caído de pie en el equipo. El argentino salió al campo tras el descanso y aprovechó a la perfección los minutos que le dio el técnico guipuzcoano, que ahora, ya con mas tiempo en el seno de la plantilla y con mas horas de entrenamientos, le podría dar un sitio en el once inicial. Para la visita a Elche, con mal recuerdo de la pasada temporada, en la que los de Lopetegui perdieron y jugaron un mal partido, no debe variar mucho el equipo.

Otros jugadores, como el argentino Lucas Ocampos o Óliver Torres, no entraron en las dos anteriores convocatorias al no estar en plenas condiciones físicas, mientras que la última adquisición, el central danés Thomas Delaney, no es probable que debute después de que este mismo viernes se programara su presentación como nuevo sevillista, aunque Lopetegui ha puntualizado que ha llegado bien y rodado en la pretemporada con el Borussia Dortmund alemán.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Elche: Kiko Casilla; Roco, Gonzalo Verdú, Bigas; Helibelton Palacios o Josan, Marcone, Guti, Fidel, Mojica; Benedetto y Lucas Boyé.

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Fernando, Joan Jordán, Óscar Rodríguez o Rakitic; Lamela o Papu Gómez, Suso y En-Nesyri.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (madrileño).

Estadio: Martínez Valero.

Hora y TV: 19:30 (M+LaLiga)