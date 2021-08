De Pezzella y Willian a Montiel y Delaney, de Cristiano a Mbappé, la Champions... así llegan las portadas

La actualidad se condensa en estos últimos días de agosto y el repaso diario a las portadas de los principales medios deportivos llega cargado de información en este viernes 27 de agosto. El hilo común en casi todos los diarios es la resaca del sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League, que dejó sensaciones muy diversas entre los cinco representantes españoles. El Sevilla FC fue el mejor parado de todos, aunque el Real Madrid tampoco puede quejarse; con dificultad media para el Barcelona y grupos complicados para el Villarreal y el Atlético, el que menos contento salió de Estambul.

No obstante, ni siquiera la Champions eclipsa al mercado de fichajes, con un día frenético. Con la oficialidad de la llegada de Willian José al Real Betis, que presentó oficialmente a Pezzella al tiempo que Cordón y Haro aseguraban haber gastado "hasta el último céntimo" para dejar claro que sólo trabajan en salidas y no habrá más fichajes. También vivió su puesta de largo Montiel, en un Sevilla FC que hoy hará lo propio con Delaney y que sigue metiendo prisa al Chelsea en esa supuesta ofensiva por Koundé que no acaba de producirse.

Cristiano se acerca al City; Mbappé, al Real Madrid; vuelve LaLiga con el Valencia-Alavés; Luis Enrique dio una convocatoria de España con siete novedades; listas también de la sub 21 y de otras selecciones europeas como Francia, Dinamarca, Suecia, Serbia... Hoy, sorteo de la Europa League con Betis y Real Sociedad en el Bombo 3, cruzando los dedos para evitar a los 'cocos'.

Todo esto y mucho más en la galería con las portadas de los diarios deportivos para este viernes.