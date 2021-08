El cierre del mercado del fichajes, en directo

EL ARSENAL YA TIENE RELEVO PARA BELLERÍN

El Arsenal está muy cerca de cerrar la contratación de Takehiro Tomiyasu, futbolista japonés del Bolonia. El japonés puede jugar de central y lateral derecho. Información adelantada por David Ornstein de TheAthleticUK.





?? Exclusive: Arsenal working on deal to sign Takehiro Tomiyasu from Bologna - talks under way but depends on other movements. 22yo Japan int'l can play right-back + centre-back. Has been on #AFC radar all summer. W/ @gunnerblog @TheAthleticUK #DeadlineDay https://t.co/WNg4IWm6uj