Griezmann, morbo en su 'redebut' con el Atleti: Vuelta a Barcelona ante el Espanyol y sudoku para Simeone

El destino es caprichoso y ha querido que el primer partido de Griezmann, en su vuelta al Atlético, se juegue en Barcelona. De la Ciudad Condal salió por la puerta de atrás, después de dos años sin terminar de demostrar el jugador que era y por el que los culés habían desembolsado 120 millones de euros. El Atlético es favorito acorde a los pronósticos que cotizan su triunfo a 1.95 (51.3%) lo que le mantendría en el liderato de la Liga. El empate tiene una cuota de 3.3 (30.3%) mientras que a la victoria espanyolista se le otorga una de 4.2 (23.8%), quizá porque suma sus ocho últimos partidos de la Liga sin ver puerta, un récord negativo en la historia de Primera.

Su salida del Barça le ha dado alas: Goles para igualar a Platini

Desde su frenético anuncio como nuevo jugador del Atlético, en el último día del mercado de fichajes (de hecho, su tránsfer se oficializó muy de madrugada), Griezmann parece ser otro. Horas después de confirmar su 'vuelta a casa' anotó con Francia el gol del empate frente a Bosnia y días más tarde firmó otro doblete ante Finlandia para igualar a Michel Platini en el podio de máximos goleadores franceses (41 tantos) solo por detrás de Giroud (46) y Henry (51). En sus tres partidos de esta temporada como azulgrana no había marcado ni asistido.

Joao Félix y Cunha, dos más para el sudoku del Cholo

La vuelta de Griezmann al Atlético es una gran noticia para la plantilla pero un 'bendito' quebradero de cabeza para Simeone que tendrá que elegir bien sus piezas, muchas y buenas. Suárez parece fijo en el once titular y si nos atenemos al dibujo táctico de Simeone en el tramo final de la temporada pasada y en el inicio de esta, solo hay plaza para un jugador de ataque (otra cosa es que a los candidatos les reconvierta en interiores o incluso carrileros). De este modo, Joao Félix, Correa, Cunha y Griezmann forman esa terna que tiene el Cholo para apuntalar su delantera. Es cierto que especialmente el argentino y el francés han demostrado que pueden jugar en posiciones más retrasadas (como han acabado haciendo Carrasco o Lemar – e incluso Llorente) pero donde más rinden es al borde del área.

La lesión de Suárez es la oportunidad de Griezmann

Simeone suele ser muy cauto a la hora de dar la titularidad a un jugador recién llegado y colocarle por encima del resto de compañeros. Griezmann no es un novato al uso, pero sabe de qué va esto y de hecho tardó tres meses en asentarse en la titularidad en su primera llegada al club colchonero en 2014. Es por ello que si Suárez se recupera del edema sufrido ante el Villarreal y que le ha impedido jugar con su selección, Griezmann tiene pocas posibilidades de ser titular. Debería sentar a Correa, el máximo goleador del equipo y cuyo rendimiento está siendo espectacular y, eso a día de hoy parece improbable en la 'meritocracia' del técnico. Si el charrúa no juega de inicio, Antoine tiene muchas papeletas de ser titular junto al '10'. Joao Félix, el tercero en la ecuación, sale de una lesión de dos meses y lo normal es que salga en los minutos finales para ir cogiendo la forma. Matheus Cunha es el fichaje más caro y un jugador con gran porvenir, pero no deja de su recién llegado al Atlético y su titularidad sería un palo a la jerarquía rojiblanca que tanto preserva el Cholo en su idea del equipo por encima de la estrella.

Griezmann, abanderado del 'cholismo' ante el Espanyol

El francés se ha enfrentado al Espanyol como jugador del Atlético en nueve ocasiones. En sus dos primeros partidos como colchonero no marcó, pero su equipo no perdió, primero de los mandamientos del 'cholismo' (2-0 y 0-0). En su tercer enfrentamiento ante los blanquiazules, siguió la segunda norma no escrita del decálogo asociado a Simeone, el 'unocerismo', y el Atleti ganó 1-0 con gol de Griezmann. Esto mismo repitió el francés en el sexto y en el octavo de los envites con triunfos por la mínima y gol del galo, quien solo ha perdido dos de esos nueve duelos ante los pericos. Los pronósticos de Betfair señalan el 0-1 como el más probable y que tiene una cuota de 6.0 (16.7%).

Suárez, ogro del Espanyol: Si marca, el Atleti no pierde

El '9' rojiblanco ya ha demostrado que le ha falta poco para hacer gol. Lo demostró frente al Villarreal donde su único disparo a puerta se convirtió en gol. Es el auténtico ogro del Espanyol al que le ha marcado 10 goles, regalando 5 asistencias, todo ello en solo en 12 partidos. Además, los datos le avalan ya que el Atleti no ha perdido ninguno de los 17 encuentro en los que el uruguayo ha marcado (14 victorias).

Pero quizá se le reserve para el estreno en Champions ante el Oporto donde el Atleti ha caído en el grupo de la muerte y es segundo favorito, acorde a los vaticinios de Betfair, para clasificarse (cuota de 3.0, 33.3% de probabilidad) por detrás del Liverpool (cuota de 1.91, 52.4%) pero no conviene empezar tropezando y menos en casa. Y Suárez es el puñal atlético.