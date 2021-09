Joselu pone el morbo al amistoso de este jueves entre Sevilla y Alavés

Sevilla FC y Alavés han montado este jueves (20:30 horas) un amistoso con motivo del aplazamiento de sus compromisos ligueros. Un bolo sin demasiado trascendencia y cuyo objetivo es mantener el ritmo competitivo, impidiendo alargar el parón una semana más.

De hecho, el morbo lo pondrá la visita al Sánchez-Pizjuán de Joselu Mato, delantero pretendido por el Sevilla FC este mercado y que era una de las prioridades de Lopetegui en el plan inicial de los de Nervión (antes de que llegara el acuerdo de LaLiga con CVC) para reforzar su vanguardia. "Fue una idea de inicio de mercado. Una vez que supimos su valoración económica, fue descartada. Tiene un perfil que nos gusta, pero hay un baremo deportivo y económico", explicó Monchi al respecto, asegurando que el Sevilla FC, finalmente, lo acabó descartando ante las altas exigencias económicas del Alavés.

Los 10-15 millones de euros que solicitaba el conjunto babazorro por el delantero, de 31 años y que afronta su último año de contrato, se antojaban excesivos para la dirección deportiva sevillista, que a lo sumo estaba dispuesta a rondar los 8-9 kilos, estando una importante cuantía de ellos condicionada al rendimiento del delantero como sevillista.

Tanto Joselu, que se borró de la pretemporada, como su entorno, con varias declaraciones forzando la situación, tensaron la cuerda en exceso hasta el punto de que el Alavés emitiera un comunicado oficial al respecto.

Una vez que el Sevilla FC decidió mirar hacia otro lado, el Alavés intentó reconducir la situación con su delantero prometiéndole una renovación que, por ahora, no ha llegado y que el propio club, en palabras de su director deportivo, está "en modo de espera". Otra promesa incumplida, por ahora, con un ariete que no está contento del todo, como él mismo reconoció antes de que concluyera el mercado el pasado 31 de agosto: "Se han prometido cosas que no se han cumplido".

Y es que una de las promesas a Joselu incumplidas este verano es que facilitarían su salida si llegaba un equipo de Champions interesado en hacerse con sus servicios, como hizo el Sevilla FC. Ahora, con su futura renovación, en Vitoria esgrimen que no hay prisas, al presentar Joselu en su contrato una cláusula de renovación automática por otra temporada si acaba disputando 25 partidos. Por ahora ya lleva 3, aunque, llegado el caso, meses atrás no descartaba pegar un frenazo en sus participaciones cuando se aproximara a la veintena. ¿Seguirá pensando lo mismo, ahora que se demora su renovación?

Es decir, un tira y afloja continuo con el que el delantero llega a Nervión, donde tendrá la oportunidad de reivindicarse ante Lopetegui, quien puso mucho interés en firmarlo a comienzos del mercado de verano. El Sevilla FC tiene una ficha libre para enero y tiene intención de reforzar su ataque. El morbo, como mínimo, está servido.