Cádiz CF-Real Sociedad: 'A por el estreno que exige la historia amarilla' (previa y posibles onces)

El Cádiz CF repite en el estadio Nuevo Mirandilla con la misión de sumar el primer triunfo de la temporada, ante una Real Sociedad que no sabe lo que es ganar fuera de casa. El equipo donostiarra puede tener el lastre de que el próximo jueves inicia su camino en la Europa League en la localidad neerlandesa de Eindhoven ante el PSV.

Los dos triunfos de los donostiarras se han producido en su estadio, ante el Rayo Vallecano y el Levante, en ambos casos por 1-0. Fuera de casa cayeron frente al Barcelona (4-2) en el único desplazamiento que han realizado hasta ahora. El Cádiz CF, por su parte, puntuó en las dos primeras jornadas con dos empates a uno ante los levantinistas en el Mirandilla y la semana siguiente en visita al campo del Betis, pero perdieron por 2-3 en un trepidante final en su último encuentro.

Con una semana más de preparación por el parón por los partidos internacionales, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha intentado trabajar con sus hombres en las consecuencias acaecidas en este último partido, que el Cádiz ganaba por 2-1 al llegar el tiempo añadido y que acabó perdiendo.

No ha podido Cervera entrenar a todos sus efectivos debido a la presencia de algunos jugadores con sus selecciones, que podrían perder en algún caso su plaza en el once inicial. Si el técnico amarillo decide no alinear a sus internacionales habitualmente titulares, es probable la vuelta del danés Jens Jonsson al equipo titular o la primera aparición del defensa Juan Cala o los atacantes Álvaro Jiménez y Rubén Sobrino. Tampoco estarán frente a la Real Sociedad los lesionados José Mari Martín-Bejarano, Alberto Perea y Jon Ander Garrido.

La Real Sociedad se desplaza a Cádiz con la mejora defensiva mostrada en los dos últimos encuentros como aval al dejar su portería a cero tras ser goleado en el Camp Nou, clave para el fútbol ofensivo que le gusta a Imanol Alguacil. El preparador guipuzcoano tendrá que dosificar esfuerzos porque la próxima semana comienza su participación en la fase de grupos de Liga Europa en casa del potente PSV Eindhoven y necesitará todos sus efectivos en perfecto estado.

Los donostiarras recuperan a su segundo guardameta, el australiano Matheu Ryan, que curiosamente ha pasado de estar de baja a jugar con la selección de su país sin solución de continuidad y está, por tanto, a disposición de Alguacil por primera vez esta temporada. No se esperan muchos cambios con respecto al último encuentro en el que los donostiarras ganaron con convencimiento al Levante (1-0), si acaso los que pueda idear Alguacil para gestionar minutos con vistas al encuentro del jueves.

Debería estar en el once titular David Silva, aunque seguramente con descanso en la segunda mitad, también a Isak tras su fructífera convocatoria con Suecia y a Mikel Oyarzabal, que disfrutó durante el parón de unas vacaciones que le permiten llegar en buena forma a este encuentro. Ambos marcaron 2 goles la pasada temporada en San Sebastián (4-1).

El estadio gaditano se le da bien al conjunto txuri urdin, que no pierde allí desde 1993, sumando dos empates y otros tantos triunfos en sus últimas comparecencias. Lo intentará evitar el Cádiz, que quiere celebrar sus 111 años de historia cumplidos el viernes con el primer triunfo de la temporada, el primero en el Nuevo Mirandilla.



- Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Fali, Cala, Espino; Jonsson, Álex Fernández, Salvi, Jiménez; Sobrino y Negredo.

Real Sociedad: Remiro; Muñoz, Aritz, Le Normand, Gorosabel; Zubimendi, Silva y Merino; Oyarzabal, Barrenetxea e Isak.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 18.30.