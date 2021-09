Pellegrini 'Eleva la voz', El Sevilla 'Con ganas de Champions', Ansu Fati no se toca... así llegan las portadas deportivas de este 12 de septiembre

Pellegrini 'Eleva la voz', El Sevilla 'Con ganas de Champions', Ansu Fati no se toca... así llegan las portadas deportivas de este 12 de septiembre

Pellegrini 'Eleva la voz', El Sevilla 'Con ganas de Champions', Ansu Fati no se toca... así llegan las portadas deportivas de este 12 de septiembre de 2021, en el que los principales medios deportivos nacionales se hacen eco del regreso del Real Madrid al Santiago Bernabéu, que continúa en obras. También recogen que el FC Barcelona no se plantea vender a Ansu Fati, al que considerar uno de sus pilares fundamentales para el futuro. En Reino Unido, locura absoluta con la joven tenista Emma Raducanu, campeona del US Open.

En lo que respecta a Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club, la portada de ESTADIO Deportivo viene cargada. Manuel Pellegrini, entrenador verdiblanco, expone que su equipo tendrá desventaja con el Celtic para Europa League al tener menos descanso; por su parte, el Sevilla FC prepara con mimo su estreno en la UEFA Champions League contra el RB Salzburgo del próximo martes: la previa de la jornada dominical de LaLiga; y Pedro Martínez gana la Copa Sevilla de Tenis y se coloca en el puesto 59 del ATP Ranking.

Todo esto y mucho más en esta galería en la que se pueden consultar las portadas deportivas nacionales e internacionales de este 12 de septiembre de 2021.