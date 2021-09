El posible once titular del Sevilla FC contra el RB Salzburgo

El Sevilla FC prepara con mucho esfuerzo y mimo su estreno en UEFA Champions League contra el RB Salzburgo en un encuentro que se disputará el próximo martes a partir de las 18:45 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Julen Lopetegui no quiere confianzas y todo apunta a que alineara un once muy titular, con pocas novedades respecto a lo habitual, para iniciar con buen pie la nueva andadura europea. Más si tenemos en cuenta que el Sevilla FC no ha disputado partidos de LaLiga este fin de semana por el aplazamiento de su duelo contra el FC Barcelona.

Las principales incógnitas se centran a la línea de mediapuntas, donde el técnico vasco podría introducir algún cambio para sorprender tácticamente a su rival.

En esta galería se puede consultar el posible once titular con el que el Sevilla FC se mida al Rb Salzburgo en UEFA Champions League.