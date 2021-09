Real Betis-Celtic FC: Estreno en Europa ante un clásico de grato recuerdo

El Real Betis iniciará este jueves en el Benito Villamarín su andadura en la Europa League con uno de los clásicos del fútbol continental, el Celtic de Glasgow, primera de las pruebas de fuego de esta exigente Fase de Grupos en la que el conjunto heliopolitano se las habrá de ver también con el Bayer Leverkusen alemán y el Ferencváros húngaro. Precisamente, del histórico club británico tomó sus colores el hispalense a principios del siglo XX, invirtiendo el sentido de las rayas de la camiseta, gracias a los emigrantes del Reino Unido que por aquel entonces importaron el fútbol a tierras españolas. Curiosamente, ninguno de los dos vestirá de verdiblanco, ya que el Betis usará su segunda equipación (azul) y los visitantes, la tercera (blanca mayoritariamente), pues las otras dos indumentarias de éste tienen demasiado verde para que puedan diferenciarse de la primera de los anfitriones.

Llegan los de Pellegrini con la moral alta tras el primer triunfo liguero ante el Granada (1-2) ante un rival duro de roer contra el que debe empezar con victoria para afrontar un grupo de los llamados 'de la muerte' y en el que el cuadro sevillano aspira a sellar lo antes posible la clasificación para los octavos del final, teniendo en cuenta, además, que sólo pasan directamente los primeros, jugando los segundos un 'play off' contra un tercero de un grupo de Champions.

Frente a un conjunto escocés que viene de reencontrarse con el triunfo en su competición doméstica ante el Ross County (3-0) y de reengancharse a la carrera por el liderato de la Liga, que domina el Rangers, el Betis hará valer el factor campo y de su afición, al 60% del aforo de 60.000 localidades del Villamarín, para encarrilar su andadura en esta competición. El preparador chileno introducirá varios cambios en su once para dosificar a los suyos ante la acumulación de partidos, pues serán tres por semana las próximas tres, aunque la importancia de la cita induce a pensar que el 'Ingeniero' mantendrá a sus futbolistas franquicia, con alguna modificación para gestionar el fondo de armario de su plantilla sin perder competitividad.

Podría estrenarse en el marco verdiblanco esta campaña su compatriota Claudio Bravo, mientras que en la zaga volverían Montoya al lateral diestro y Miranda al izquierdo para suplir a Bellerín y Álex Moreno; con la baja de Marc Bartra por un pinchazo muscular que le obligó a retirarse en Granada, el eje deberá estar formado de nuevo por Víctor Ruiz y Germán Pezzella. Su paisano Guido Rodríguez es un fijo en la zona de contención, la clave de bóveda de un centro del campo en el que podría estar acompañado por Guardado y/o Canales, condicionando la titularidad y la posición del cántabro el resto de la formación. Continuidad podrían tener, igualmente, respecto a la contienda del lunes Nabil Fekir y Rodri, otra de las apuestas firmes de Pellegrini, mientras que en el resto podrían darse variaciones, que pasarían por nombres como el del capitán Joaquín Sánchez o Aitor Ruibal. Para la punta del ataque, el ex preparador del City podría dar la zamarra titular al brasileño Willian José frente a Borja Iglesias, con opciones igualmente de tener minutos a los largo del encuentro para Juanmi.

El Celtic, que la pasada temporada perdió la corona de campeón de la Liga escocesa, sufrió un duro golpe en verano, con la marcha de Odsonne Edouard, el principal goleador, al Crystal Palace, y el equipo no se ha recuperado en estos primeros compases de temporada. Pese a acceder a esta Fase de Grupos eliminando al AZ Alkmaar, los de Glasgow han perdido dos de sus cinco primeros partidos, incluyendo el derbi de Old Firm ante el Rangers. Además, el conjunto de Ange Postecoglou no podrá contar para este partido con los extremos Liel Abada y Furuhashi, ni con el capitán Callum McGregor, el primero, por la celebración del Yom Kippur, y los otros dos, por lesión. Giakoumakis y Forrest arrastran dolencias de larga duración, al tiempo que Taylor medita operarse del hombro por sus continuas molestias. Vuelve, por el contrario, Ralston.

ALINEACIONES PROBABLES.-

Real Betis: Bravo; Montoya, Pezzella, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado o Canales; Rodri o Aitor Ruibal, Fekir, Joaquín; y Willian José.

Celtic FC: Hart; Juranovic o Ralston, Starfelt, Carter-Vickers, Taylor o Juranovic; Turnbull, Rogic, Christie o Soro; Johnston o Christie, Jota y Ajeti.

Árbitro: Fran Jovic (croata).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora y TV: 18.45 h (Gol).