Athletic-Rayo: Reencuentro feliz en San Mamés (Previa y posibles onces)

El Athletic-Rayo en San Mamés supone un reencuentro feliz del club bilbaíno con uno de los grandes nombres de su historia reciente, Andoni Iraola, ahora técnico del equipo franjirrojo, y también con el propio equipo madrileño, muy querido en Bilbao, tras su regreso a Primera. Sin ninguna duda el nombre que marca el encuentro es el de Iraola, al que buena parte de la afición bilbaína ve dentro de no mucho tiempo sentado en el banquillo de 'La Catedral' para defender el fútbol limpio, técnico y creativo que le hizo ganarse el cariño de su afición.

Pero no sólo el juego ha quedado de Iraola. También las estadísticas, ya que con 510 es el quinto jugador con más partidos en la entidad y uno de los cinco jugadores que ha superado el medio millar de encuentros oficiales. Solo le superan José Ángel Iribar, Txetxu Rojo, Joseba Etxeberria y Markel Susaeta. El reencuentro será feliz de inicio porque tanto el Athletic como el Rayo están en buen momento y en la parte alta de la tabla ya con cinco jornadas liga disputadas. El Athletic se mantiene invicto después de dos victorias y tres empates. El último, un 0-0 en el Wanda Metropolitano que hubiese podido ser victoria de haber acertado con la meta colchonera Iñaki Williams y Asier Villalibre en clarísimas ocasiones para marcar.

Aunque lo que mantiene el invicto rojiblanco es su eficacia defensiva. El equipo de Marcelino García Toral solo ha recibido un gol en los cinco partidos, el marcado por Memphys Depay del Barcelona en la capital vizcaína. Los 'leones' se han sobrepuesto con entereza a bajas como las de los lesionados Yuri Berchiche y Yeray Álvarez, que todavía no han jugado, y a diferentes contratiempos físicos de Oscar de Marcos, Ander Capa y Oihan Sancet, que empezó de titular. Los inesperados Iñigo Lekue y el joven Daniel Vivian y el ya más acreditado Mikel Balenziaga están respondiendo y seguro que estarán mañana en el once si Marcelino no hace rotaciones.

Si las hace, podrían volver De Marcos o Capa, e incluso tener una oportunidad Nuñez al lado de Iñigo Martínez. También podrían entrar en doble pivote Mikel Vesga o Oier Zarraga, y en ataque Nico Williams, Villalibre o Morcillo para dar refresco al cuarteto habitual Berenguer-Muniain-Raúl García-Williams. Si no cree el técnico asturiano que sus habituales deban tener aún descanso, el once está claro y será el de las últimas jornadas, con el que está muy contento.

Enfrente estará el Rayo, que está protagonizando un excelente inicio de temporada con siete puntos sumados en cinco jornadas y dos victorias por goleada frente a Granada y Getafe. La última, además, vino acompañada del mediático debut del colombiano Radamel Falcao, que marcó un gol y participó en otro. La presencia del colombiano en el once titular es una de las incógnitas que mantiene Iraola, que podría optar por salir de inicio con él y con Randy Nteka o seguir apostando, de momento, solo por el francés. El que no estará seguro es el extremo Martín Merquelanz, que está lesionado, por lo que por el costado derecho es probable que siga Isi Palazón mientras que por el izquierdo la duda es si volverá Álvaro García o seguirá el portugués Bebé.



ALINEACIONES PROBABLE.-

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Íñigo Martínez, Balenziaga; Álex Berenguer, Unai Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Saveljich, Fran García; Pathé Ciss, Santi Comesaña; Isi Palazón, Trejo, Álvaro García o Bebé; y Nteka o Falcao.

Árbitro: Munuera Montero (andaluz).

Estadio: San Mamés.

Hora y TV: 22:00 h (Gol)